Тюменские инсайды: пощечины судьбы для тюменцев

О проблеме Моора, чистке в облдуме и новой волне COVID. Выпуск 952

30 декабря 2021 в 18:03 Размер текста - 17 +

Поздравляем с Новым годом! И вспоминаем главные мемы-2021 Коллаж URA.RU Рассказывают, что на новогодних каникулах в Тюмень приедут политические тяжеловесы — в частности, ждут уральского полпреда Владимира Якушева. А в это время губернатор Александр Моор столкнулся с неожиданной проблемой — представители местных элит не хотят занимать вакантный пост бизнес-омбудсмена. Также в свежих «Инсайдах»: на Тюмень идет новая волна коронавируса, глава районной думы близок к отставке, а местные социологи пообещали тюменцам наводнения и пощечины от судьбы. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Полпред Владимир Якушев встретит Новый год в кругу семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политическая элита России приедет в Тюмень на каникулы По неподтвержденной информации, уральский полпред Владимир Якушев проведет часть новогодних каникул у себя дома в Тюмени. Мол, для чиновника это хороший повод отметить праздник в кругу семьи. «Кроме того, в родной город под Новый год из Москвы вернется и глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Возможно, все каникулы он здесь не будет, но часть времени точно проведет среди родных и друзей», — сообщают властные источники. Губернатор Моор столкнулся с неожиданной проблемой В Желтом доме рассказывают, что губернатор Тюменской области столкнулся с неожиданной проблемой в поиске нового регионального бизнес-омбудсмена, который должен заменить ушедшую в отставку Ларису Невидайло. Якобы бизнес-тяжеловесы, такие как глава местного отделения «Опоры России» Эдуард Омаров и президент Торгово-промышленной палаты области Эдуард Абдуллин, отказываются стать уполномоченным по правам предпринимателей. «По закону новый бизнес-омбудсмен должен быть назначен через месяц после отставки предшественника (произошла 25 ноября — прим. ред.). Но кандидатов идти на расстрельную в период пандемии должность Моору похоже найти не удается», — делятся информацией сплетники. В Тюменской области достаточно мест в моногоспиталях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюмень готова к новой вспышке коронавируса Знающие люди поговаривают, что губернатор Александр Моор принял решение о смягчении требований режима повышенной готовности после консультаций с оперативным штабом региона. Мол, там ему заявили, что после новогодних праздников вспышки коронавируса в любом случае не избежать: тюменцы будут встречаться и общаться. Вместо ужесточения ограничений лучше подготовить дополнительные места в моногоспиталях. «В правительстве перед губернатором отчитались о том, что область готова к новой вспышке коронавируса после праздников: зарезервированы несколько сотен коек в ковидных госпиталях, оборудованы ИВЛ. Говорят, что только заслушав этот отчет, глава региона принял непростое решение о смягчении карантина», — уточняют слухачи. Главе депэкономики Максиму Скворцову прочат проблемы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Чиновник не справился с задачей правительства… В кулуарах правительства подводят итоги года и составляют список аутсайдеров. Одним из них негласно назначен директор департамента экономики Максим Скворцов. «Еще в конце прошлого года правительство и лично губернатор Александр Моор решили, что в регионе должна появиться „Единая карта жителя“. Эдакий симбиоз проездного, банковской карты, медицинского полиса и еще ряда сервисов. Выпустить ее должны были к концу 2021-го, но, как видим, ничего не произошло. Ответственным за проект назначили департамент экономики, которым с конца января руководит Максим Скворцов. Так что и нагоняй получать, конечно, ему», — заявляют слухачи. По их словам, попасть под горячую руку могла и замгубернатора Мария Рудзевич, потому что в разработке карты активно участвовал департамент информатизации, который она возглавляет. Однако задача была поставлена еще тогда, когда «у руля» цифровизации в регионе стоял бывший замгубернатора Владимир Сысоев. А чужие ошибки вешать на даму совсем не по-джентельменски. …, а новую замгубернатора ждет война с родителями Меж тем, по информации слухачей, в новом году проблем у Марии Рудзевич все равно будет хватать. А дело в задачах, которые поставлены перед ней в связи с появлением программы цифровой трансформации региона. «Рудзевич предстоит сделать так, чтобы школьники активно пользовались цифровыми возможностями в учебе. К концу следующего года показатель должен вырасти с 4 до 18%. А там тебе и цифровые личные дела на каждого, и самостоятельная подготовка в онлайне, и электронные домашние задания. Вот только стоит помнить, как много родителей категорически не приемлют новые технологии. Во время введения дистанта такой вой стоял… Активных противников цифровизации в образовании среди мам и пап пруд пруди, и все они точно захотят дать отпор современной чиновнице», — считают сплетники. Аппарат Тюменской облдумы ждет чистка В правительственных курилках шепчутся о том, что вице-спикер Тюменской областной думы Наталья Шевчик планирует устроить большую чистку рядов в аппарате парламента. Мол, она уже провела ряд встреч с руководителями различных подразделений и пришла к некоторым договоренностям, которые касаются рядовых сотрудников аппарата. «Считается, что аппарат Тюменской облдумы слишком раздут и там работает слишком большое количество некомпетентных специалистов. А это сказывается на эффективности работы органа. Для того, чтобы оставить там только профессионалов и избавиться от бездельников и кумовства, Наталья Александровна затеяла большую реформу», — отмечают инсайдеры. Тюменские либерал-демократы завалили облдуму законопроектами Фото: Николай Бастриков © URA.RU ЛДПР решила взять облдуму измором В курилках Тюменской облдумы не устают обсуждать фракцию ЛДПР, которая продолжает заваливать комитеты парламента своими законопроектами. При чем либерал-демократы учли ошибки прошлого и стараются вносить в думу такие законы, которые не требуют финансовых расходов бюджета. «Так больше шансов, что закон пройдет обсуждение. Да и есть шанс, что оппоненты в лице „Единой России“ просто устанут от количества документов. Но если и отклонят — всегда есть повод пропиариться на этом», — передают сплетники. Глава районной думы близок к отставке По слухам, председателю думы Тобольского района Виктору Кадочникову прозрачно намекнули, что ему стоит уйти со своего поста по-хорошему. Иначе велика вероятность, что после Нового года придется покинуть кресло по-плохому. «Региональные власти крайне недовольны работой спикера. Якобы она свелась к лоббированию бизнес-интересов семьи Кадочникова и его близкого окружения. Что стало причиной череды скандалов в районе», — передают слухмейкеры. Ставленников Надежды Казначеевой проверят на профпригодностей Фото: Алексей Андронов © URA.RU После отставки начальника ТКТО ждет переаттестация Ходит информация, что после увольнения Надежды Казначеевой с поста директора Тюменского концертно-театрального объединения, в культурных учреждениях региона пройдет серьезная ротация кадров. Мол, власти проверят людей, которых бывшая руководитель назначила на высокие посты. «По слухам, в подведомственных ТКТО организациях пройдет неформальная переаттестация. И людям предстоит доказать свою квалификацию, если они хотят продолжить работать», — поговаривают слухачи. Школьников хотят массово тестировать на коронавирус По сообщениям инсайдеров в следующем году общественники Тюмени предложат правительству инициативу по профилактике коронавируса в школах. А именно — проводить детям бесплатные тесты. «Скоро появятся прививки для подростков, вот только далеко не все родители захотят ставить их своим детям. При этом заболеваемость нужно как-то если не снижать, то хотя бы контролировать. Поэтому общественники придумали следующее: тестировать школьников на коронавирус, вовремя выявлять заболевших и так не допускать массового распространения вируса. Причем для родителей процедуры должны быть бесплатны. Осталось дело за малым: понять, откуда взять столько денег», — рассказывают слухачи. Тюменцы недовольны ценой на платные парковки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские автомобилисты готовят жалобу чиновникам Говорят, что тюменские автомобилисты, недовольные введением платных парковок в центре города, готовят коллективное обращение к властям с просьбой снизить стоимость стоянки. Мол, многим водителям платить каждый день по 200 — 300 рублей за место для своего автомобиля — накладно. А поставить свое транспортное средство больше негде: все дворы в центре из-за введения платных парковок забиты машинами с самого утра. «Тюменцы хотят обратиться к директору „Тюменьгортранса“ Алексею Саннику. Именно эта организация обслуживает платные парковки в городе. Оптимальная цена за час парковки, которая устроила бы автолюбителей — 10 рублей. Но на это власти, конечно, не пойдут. Поэтому тюменцы хотят попросить снизить действующий ценник в 2 раза — с 30 до 15 рублей», — сообщают слухачи. Тюменскому строительному рынку прочат большой передел Говорят, что вдова владельца АО «Тюменская домостроительная компания» Петра Щепелина Светлана Щепелина нашла иногородних покупателей на пакет акций компании, принадлежавший ее мужу. Слухачи уточняют, что если сделка состоится, то этом может сказаться на расстановке сил на строительном рынке Тюмени. «Щепелиной принадлежит 18% акции. После смерти мужа она начала судиться с ТДСК и братом покойного мужа — Яковом Щепелиным. Причина судебных разбирательств — эмиссия акций. Сейчас она нашла покупателей на принадлежащий ей пакет акций. Причем, покупатели иногородние. Если сделка состоится, то они могут начать диктовать в ТДСК свои правила и случится новый конфликт. А это так или иначе скажется на позициях компании на строительном рынке Тюмени», — уточняют слухачи. Студенты ТюмГУ закроют сессию до Нового года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Студентам сократили семестр Студенты Тюменского госуниверситета обсуждают, что ректор Иван Романчук мог дать преподавателям указание закончить учебный год пораньше. «Технически семестр всегда заканчивался только после новогодних каникул. Сейчас же некоторые преподаватели начали выставлять оценки досрочно, чего раньше за ними не наблюдалось. С уверенностью сказать, что это напрямую связано с коронавирусом, конечно нельзя, но выглядит все так, будто бы это попытка уменьшить личные контакты в университете», — делится с агентством источник. Тюменцам предсказали наводнения и пощечины судьбы Слухачи с невообразимым интересом изучили предсказания, которые для тюменцев на следующий год составил «Когнитивный центр проектирования будущего», руководит которым зампредседателя Общественной палаты области Светлана Ярославова. «Интересно, глава Общественной палаты Геннадий Чеботарев вообще видит, чем занимается его зам и ее „ясновидящие“ от социологии? Если нет, то спешим сообщить, что в 2022 году, по мнению КЦПБ, тюменцев ждут наводнения, рабочий люд — „сбрасывание хомутиков“, а еще жителям пообещали пощечины от судьбы, после которых придет очищение. Людей призывают забыть о гадких фильмах с алкоголем и „нюханием“, а дачникам пророчат невероятную любовь к соседям. Просто мешанина чьей-то посткорпоративной фантазии, не иначе», — смеются инсайдеры. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Рассказывают, что на новогодних каникулах в Тюмень приедут политические тяжеловесы — в частности, ждут уральского полпреда Владимира Якушева. А в это время губернатор Александр Моор столкнулся с неожиданной проблемой — представители местных элит не хотят занимать вакантный пост бизнес-омбудсмена. Также в свежих «Инсайдах»: на Тюмень идет новая волна коронавируса, глава районной думы близок к отставке, а местные социологи пообещали тюменцам наводнения и пощечины от судьбы. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Политическая элита России приедет в Тюмень на каникулы По неподтвержденной информации, уральский полпред Владимир Якушев проведет часть новогодних каникул у себя дома в Тюмени. Мол, для чиновника это хороший повод отметить праздник в кругу семьи. «Кроме того, в родной город под Новый год из Москвы вернется и глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Возможно, все каникулы он здесь не будет, но часть времени точно проведет среди родных и друзей», — сообщают властные источники. Губернатор Моор столкнулся с неожиданной проблемой В Желтом доме рассказывают, что губернатор Тюменской области столкнулся с неожиданной проблемой в поиске нового регионального бизнес-омбудсмена, который должен заменить ушедшую в отставку Ларису Невидайло. Якобы бизнес-тяжеловесы, такие как глава местного отделения «Опоры России» Эдуард Омаров и президент Торгово-промышленной палаты области Эдуард Абдуллин, отказываются стать уполномоченным по правам предпринимателей. «По закону новый бизнес-омбудсмен должен быть назначен через месяц после отставки предшественника (произошла 25 ноября — прим. ред.). Но кандидатов идти на расстрельную в период пандемии должность Моору похоже найти не удается», — делятся информацией сплетники. Тюмень готова к новой вспышке коронавируса Знающие люди поговаривают, что губернатор Александр Моор принял решение о смягчении требований режима повышенной готовности после консультаций с оперативным штабом региона. Мол, там ему заявили, что после новогодних праздников вспышки коронавируса в любом случае не избежать: тюменцы будут встречаться и общаться. Вместо ужесточения ограничений лучше подготовить дополнительные места в моногоспиталях. «В правительстве перед губернатором отчитались о том, что область готова к новой вспышке коронавируса после праздников: зарезервированы несколько сотен коек в ковидных госпиталях, оборудованы ИВЛ. Говорят, что только заслушав этот отчет, глава региона принял непростое решение о смягчении карантина», — уточняют слухачи. Чиновник не справился с задачей правительства… В кулуарах правительства подводят итоги года и составляют список аутсайдеров. Одним из них негласно назначен директор департамента экономики Максим Скворцов. «Еще в конце прошлого года правительство и лично губернатор Александр Моор решили, что в регионе должна появиться „Единая карта жителя“. Эдакий симбиоз проездного, банковской карты, медицинского полиса и еще ряда сервисов. Выпустить ее должны были к концу 2021-го, но, как видим, ничего не произошло. Ответственным за проект назначили департамент экономики, которым с конца января руководит Максим Скворцов. Так что и нагоняй получать, конечно, ему», — заявляют слухачи. По их словам, попасть под горячую руку могла и замгубернатора Мария Рудзевич, потому что в разработке карты активно участвовал департамент информатизации, который она возглавляет. Однако задача была поставлена еще тогда, когда «у руля» цифровизации в регионе стоял бывший замгубернатора Владимир Сысоев. А чужие ошибки вешать на даму совсем не по-джентельменски. …, а новую замгубернатора ждет война с родителями Меж тем, по информации слухачей, в новом году проблем у Марии Рудзевич все равно будет хватать. А дело в задачах, которые поставлены перед ней в связи с появлением программы цифровой трансформации региона. «Рудзевич предстоит сделать так, чтобы школьники активно пользовались цифровыми возможностями в учебе. К концу следующего года показатель должен вырасти с 4 до 18%. А там тебе и цифровые личные дела на каждого, и самостоятельная подготовка в онлайне, и электронные домашние задания. Вот только стоит помнить, как много родителей категорически не приемлют новые технологии. Во время введения дистанта такой вой стоял… Активных противников цифровизации в образовании среди мам и пап пруд пруди, и все они точно захотят дать отпор современной чиновнице», — считают сплетники. Аппарат Тюменской облдумы ждет чистка В правительственных курилках шепчутся о том, что вице-спикер Тюменской областной думы Наталья Шевчик планирует устроить большую чистку рядов в аппарате парламента. Мол, она уже провела ряд встреч с руководителями различных подразделений и пришла к некоторым договоренностям, которые касаются рядовых сотрудников аппарата. «Считается, что аппарат Тюменской облдумы слишком раздут и там работает слишком большое количество некомпетентных специалистов. А это сказывается на эффективности работы органа. Для того, чтобы оставить там только профессионалов и избавиться от бездельников и кумовства, Наталья Александровна затеяла большую реформу», — отмечают инсайдеры. ЛДПР решила взять облдуму измором В курилках Тюменской облдумы не устают обсуждать фракцию ЛДПР, которая продолжает заваливать комитеты парламента своими законопроектами. При чем либерал-демократы учли ошибки прошлого и стараются вносить в думу такие законы, которые не требуют финансовых расходов бюджета. «Так больше шансов, что закон пройдет обсуждение. Да и есть шанс, что оппоненты в лице „Единой России“ просто устанут от количества документов. Но если и отклонят — всегда есть повод пропиариться на этом», — передают сплетники. Глава районной думы близок к отставке По слухам, председателю думы Тобольского района Виктору Кадочникову прозрачно намекнули, что ему стоит уйти со своего поста по-хорошему. Иначе велика вероятность, что после Нового года придется покинуть кресло по-плохому. «Региональные власти крайне недовольны работой спикера. Якобы она свелась к лоббированию бизнес-интересов семьи Кадочникова и его близкого окружения. Что стало причиной череды скандалов в районе», — передают слухмейкеры. После отставки начальника ТКТО ждет переаттестация Ходит информация, что после увольнения Надежды Казначеевой с поста директора Тюменского концертно-театрального объединения, в культурных учреждениях региона пройдет серьезная ротация кадров. Мол, власти проверят людей, которых бывшая руководитель назначила на высокие посты. «По слухам, в подведомственных ТКТО организациях пройдет неформальная переаттестация. И людям предстоит доказать свою квалификацию, если они хотят продолжить работать», — поговаривают слухачи. Школьников хотят массово тестировать на коронавирус По сообщениям инсайдеров в следующем году общественники Тюмени предложат правительству инициативу по профилактике коронавируса в школах. А именно — проводить детям бесплатные тесты. «Скоро появятся прививки для подростков, вот только далеко не все родители захотят ставить их своим детям. При этом заболеваемость нужно как-то если не снижать, то хотя бы контролировать. Поэтому общественники придумали следующее: тестировать школьников на коронавирус, вовремя выявлять заболевших и так не допускать массового распространения вируса. Причем для родителей процедуры должны быть бесплатны. Осталось дело за малым: понять, откуда взять столько денег», — рассказывают слухачи. Тюменские автомобилисты готовят жалобу чиновникам Говорят, что тюменские автомобилисты, недовольные введением платных парковок в центре города, готовят коллективное обращение к властям с просьбой снизить стоимость стоянки. Мол, многим водителям платить каждый день по 200 — 300 рублей за место для своего автомобиля — накладно. А поставить свое транспортное средство больше негде: все дворы в центре из-за введения платных парковок забиты машинами с самого утра. «Тюменцы хотят обратиться к директору „Тюменьгортранса“ Алексею Саннику. Именно эта организация обслуживает платные парковки в городе. Оптимальная цена за час парковки, которая устроила бы автолюбителей — 10 рублей. Но на это власти, конечно, не пойдут. Поэтому тюменцы хотят попросить снизить действующий ценник в 2 раза — с 30 до 15 рублей», — сообщают слухачи. Тюменскому строительному рынку прочат большой передел Говорят, что вдова владельца АО «Тюменская домостроительная компания» Петра Щепелина Светлана Щепелина нашла иногородних покупателей на пакет акций компании, принадлежавший ее мужу. Слухачи уточняют, что если сделка состоится, то этом может сказаться на расстановке сил на строительном рынке Тюмени. «Щепелиной принадлежит 18% акции. После смерти мужа она начала судиться с ТДСК и братом покойного мужа — Яковом Щепелиным. Причина судебных разбирательств — эмиссия акций. Сейчас она нашла покупателей на принадлежащий ей пакет акций. Причем, покупатели иногородние. Если сделка состоится, то они могут начать диктовать в ТДСК свои правила и случится новый конфликт. А это так или иначе скажется на позициях компании на строительном рынке Тюмени», — уточняют слухачи. Студентам сократили семестр Студенты Тюменского госуниверситета обсуждают, что ректор Иван Романчук мог дать преподавателям указание закончить учебный год пораньше. «Технически семестр всегда заканчивался только после новогодних каникул. Сейчас же некоторые преподаватели начали выставлять оценки досрочно, чего раньше за ними не наблюдалось. С уверенностью сказать, что это напрямую связано с коронавирусом, конечно нельзя, но выглядит все так, будто бы это попытка уменьшить личные контакты в университете», — делится с агентством источник. Тюменцам предсказали наводнения и пощечины судьбы Слухачи с невообразимым интересом изучили предсказания, которые для тюменцев на следующий год составил «Когнитивный центр проектирования будущего», руководит которым зампредседателя Общественной палаты области Светлана Ярославова. «Интересно, глава Общественной палаты Геннадий Чеботарев вообще видит, чем занимается его зам и ее „ясновидящие“ от социологии? Если нет, то спешим сообщить, что в 2022 году, по мнению КЦПБ, тюменцев ждут наводнения, рабочий люд — „сбрасывание хомутиков“, а еще жителям пообещали пощечины от судьбы, после которых придет очищение. Людей призывают забыть о гадких фильмах с алкоголем и „нюханием“, а дачникам пророчат невероятную любовь к соседям. Просто мешанина чьей-то посткорпоративной фантазии, не иначе», — смеются инсайдеры. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.