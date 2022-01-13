Тюменские инсайды: что Моор думает о QR-кодах

О протестах антиваксеров, повышении мэра и судьбе главы ГИБДД. Выпуск 953

14 января 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

А что вы пообещали сделать в новом году? Коллаж URA.RU Тюменские власти еще не приняли решения о введении системы QR-кодов, но уже готовятся к протестам антиваксеров — они обещают быть масштабнее, чем в прошлом году. А в это время мэру Тюмени прочат повышение, и гадают, куда же он перейдет на новую работу. Кроме того, в первых «Инсайдах» этого года: региональную ГИБДД ждет реформа, чиновнице сильно досталось за аварийный дом, друг Путина продает активы в Тюмени. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. У губернатора нет решения по QR-кодам… Регион может захлестнуть волна протестов антиваксеров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Источники во власти сообщают, что у губернатора Александра Моора пока нет решения по введению системы QR-кодов в общепите и ТРЦ, которое было намечено на 20 января. Мол, для принятия его пока мало данных. «Ситуация с заболеваемостью коронавирусом развивается непредсказуемо. До 20 января еще почти неделя, и оперштаб будет учитывать все факторы: и темп роста числа зараженных, и уровень смертности, и наличие свободных коек в госпиталях. Скорее всего, губернатор определится с решением буквально в последний момент», — передают инсайдеры. …, но власть уже готовится к протестам Тем не менее, сплетники из правительства полагают, что ограничительные меры в итоге приняты будут — игнорировать четвертую волну коронавируса не получится. А это чревато протестами противников введения QR-кодов. «И протест в этом году обещает быть намного более серьезным, чем в прошлом. Антиваксеры решили, что могут влиять на власть — когда губернатор перенес введение кодов. И теперь не отступят до последнего. Говорят, в правительстве уже рассматривают варианты пресечения беспорядков. В том числе, и силовым методом», — предполагают слухмейкеры. В Тюменской области боятся туристов На пиар красот Тюменской области тратят все больше денег Фото: Денис Моргунов © URA.RU На фоне повышающейся заболеваемости коронавирусом инсайдерам на местах кажется не слишком логичным тот факт, что власти собираются вновь пиарить Тюменскую область как место для привлечения туристов. «Больше полумиллиона рублей собираются потратить на рекламу в одном из федеральных журналов про путешествия. Опять распиарят источники и другие „красоты“ Тюмени. Вот только нужно ли это делать именно сейчас, когда каждый день фиксируется все больше заболевших коронавирусом? Правильно, давайте еще и туристов из других регионов нагоним, пусть везут заразу, нам же своей мало! Лучше бы сэкономили деньги», — негодуют слухачи. Тюмени оказался не нужен бизнес-омбудсмен В кулуарах Желтого дома гадают: стоит ли губернатору Александру Моору упразднить в Тюменской области должность уполномоченного по правам предпринимателей? Прежний уполномоченный, Лариса Невидайло, покинула пост в 2021 году. Говорят, как показала практика, бизнес-сообщество прекрасно справляется и без омбудсмена. «В конце прошлого года предприниматели Тюмени показали завидное единодушие. Защищая свой бизнес, они смогли заставить власти отменить, пусть и временно, QR-коды. Добивались смягчения ограничений, причем законными и эффективными методами. Так зачем, спрашивается, в регионе в принципе нужен уполномоченный? Бизнес и без него отлично справляется, и лавры этой работы никому отдавать не нужно. Так что уход Невидайло показал, что некоторые должности для госслужащих вполне могут быть упразднены. Еще и экономия получится», — отмечают сплетники. Мэр Тюмени недоволен подчиненной Глава Тюмени Денис Кухарук устроил разнос подчиненной Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU По словам сплетников из администрации Тюмени, глава города Руслан Кухарук устроил большой разнос директору департамента имущественных отношений Ольге Федоренко. Поводом стал скандал с аварийным домом на улице Карла Маркса, жители которого проявили избыточную прыть и привлекли к проблеме своего жилья внимание не только горожан, но и силовиков. «Руслан Кухарук был крайне раздосадован, что стандартная ситуация вылилась в большой скандал. Аварийных домов в Тюмени много, расселить их одномоментно невозможно. Есть здания и в худшем состоянии, чем этот несчастный дом на Карла Маркса. Но именно его жители догадались подключить к вопросу детей и сняли жалостливое видео с ребятишками. Да так, что даже следственный комитет возмутился. За это Ольга Федоренко получила выволочку от руководителя. Ей попеняли за то, что не держит „руку на пульсе“: с жителями авариек нужно плотно работать, разъяснять им все нюансы, чтобы у людей и мысли не было поднимать шум. А пока специалисты ловят ворон, мэрии Тюмени приходится оправдываться», — говорят инсайдеры. Градоначальнику областной столицы прочат повышение… Рассказывают, что мэр Тюмени Руслан Кухарук в обозримом будущем получит новый, более серьезный пост. Якобы чиновник на хорошем счету не только на региональном, но и на федеральном уровне. «Недавнее (15 ноября 2021 года — прим. ред.) включение Кухарука в состав Госсовета при президенте РФ — это признание заслуг градоначальника в Кремле. А вот где мэр продолжит карьеру — в областном правительстве или феедральных структурах — пока держится в тайне», — сообщают источники. … которое поспособствует карьере другого мэра Мэр Тобольска Максим Афанасьев готовится к переезду Фото: Денис Моргунов © URA.RU Если глава Тюмени Руслан Кухарук действительно пойдет на повышение, то замену ему, по слухам, даже искать не будут. Якобы у губернатора Александра Моора уже давно принято решение, что в Тюмень переберется мэр Тобольска Максим Афанасьев. «Говорят, что в этом вопросе никакой интриги нет. Афанасьев долго работал замглавы администрации Тюмени. На посту градоначальника Тобольска себя показал. Интрига в другом — кто заменит самого Афанасьева?» — делятся информацией слухмейкеры. В облдуме высмеяли депутата В курилках облдумы посмеялись над недавним заявлением депутата Оксаны Величко по поводу протестов в Казахстане. Парламентарий в своем посте в Instagram призвала Тюменскую область взять шефство над соседней страной, чтобы Казахстан ворвался в «сообщество индустриальных стран» — мол, казахам есть, чему поучиться у нас. «Пиариться на горячей теме — это, конечно, для депутата естественный процесс. Но что сама Величко может предложить соседям? Чему научить? Может тому, как тысячами закупать цыплят-бройлеров (Величко руководит птицефабрикой „Тюменский бройлер“ — прим. ред.) в Великобритании? Отечественных-то нет», — усмехаются недоброжелатели. Председатель Тюменской облдумы показывает чудеса работоспособности Спикера облдумы Сергея Корепанова рано списали со счетов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Знающие люди поговаривают, что председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов удивил коллег усиленной работоспособностью. Якобы спикер регионального парламента, которому коллеги прочили, что он не будет работать до конца срока работы думы текущего созыва, а уйдет на пенсию, напротив — на заслуженный отдых пока не собирается. «Корепанов демонстрирует великолепное физическое состояние и работоспособность. Он проводит в думе гораздо больше времени, чем большинство его более молодых коллег. Так что о пенсии тут и говорить не приходится», — уточняют слухачи. Паленая водка лишит работы тюменских полицейских Как поговаривают слухачи, после череды смертельных отравлений тюменцев метиловой водкой, вопросы у следствия появились не только к подпольным продавцам спиртного, но и к тем, кто должен их выявлять. «Большие проблемы нынче у участковых, которые должны следить за соблюдением закона у себя на районах. Само собой, никто не верит, что полицейские не знают адреса точек, где торгуют алкоголем. Поэтому у подчиненных Леонида Коломийца (начальник УМВД по Тюменской области — прим. URA.RU) настала „горячая“ пора: им нужно как-то оправдаться, да еще и доказать, что глаза на незаконный бизнес они закрывали не за вознаграждение от предпринимателей. А тем, у кого на территории смертей не было, наказано „найти и обезвредить“ подобные магазинчики. Вполне вероятно, скоро в полиции появятся вакансии, а тем, кто останется без работы сильно повезет, если дадут написать заявления по собственному», — считают сплетники. Силовики делают ставки на судьбу главы ГИБДД Алексей Миллер имеет шансы избежать судьбы своих предшественников Фото: Денис Моргунов © URA.RU В силовых кругах ходит слух, что рядовые полицейские делают ставки на то, как долго на своем посту задержится накануне назначенный глава региональной ГИБДД Алексей Миллер. Потому что оба его предшественника ушли со службы не по своей воле. «Михаилу Киселеву грозило уголовное дело за продажу «красивых номеров». Все кончилось штрафом и отставкой. А Александр Селюнин вообще сейчас находится в СИЗО по подозрению в получении взяток. Интересно, сможет ли Миллер избежать «общей судьбы», — посмеиваются сплетники в погонах. Тюменскую Госавтоинспекцию ждут большие перемены Говорят, что новый руководитель регионального управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер планирует провести ряд реформ, которые помогут сделать работу ведомства максимально прозрачной для общественного контроля. По мнению слухачей, в частности, будет усилен контроль за регистрационно—экзаменационным ГИБДД, после вмешательство в работу которого был арестован бывший начальник областной Госавтоинспекции Александр Селюнин. «Таким образом любая вероятность участия инспекторов в коррупционных схемах была исключена. Кроме этого, ведомство станет более открытым к различным институтам общественного контроля», — уточняют слухмейкеры. Приближенный к Путину бизнесмен продает недвижимость в Тюмени Фото: Официальное интернет-представительство Президента России Ротенберг избавляется от тюменских активов Поговаривают, что известный бизнесмен Аркадий Ротенберг решил избавиться от своих активов, расположенных в Тюмени. Мол, компании, которые считаются аффилированными с его бизнес-империей, выставили на продажу всю недвижимость, расположенную в городе. В частности, торгово-развлекательный центр «Па-На-Ма» и офисный центр «Овентал тауэр». «Участники рынка на федеральном уровне связывают оба этих объекта с именем Ротенберга. Говорят, что формально „Овентал тауэр“ и „Па-На-Ма“ принадлежат бывшим сотрудникам одного из банков Ротенберга. Каковы причины избавления от бизнес—активов в Тюмени — неизвестно», — поясняют слухмейкеры. Бывший тюменский бизнес-омбудсмен удивила конкурентов Знающие люди поговаривают, что бывший тюменский бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло, которая в конце 2021 года решила оставить эту должность, громко вернулась в ресторанный бизнес и с первых дней работы начала отвоевывать позиции у конкурентов. Мол, она взяла под личный контроль каждое заведение ресторанной сети, создателем которой является, и это принесло первые результаты. «Навыки работы в ресторанном бизнесе Лариса Кирилловна за время перерыва в работе не растеряла. Как говорится, слишком большой опыт. Она снова самостоятельно разрабатывает все бизнес-планы и контролирует работу каждой точки, входящей в ее холдинг. Это положительно сказалось на качестве работы заведений, и клиенты конкурентов начали делать выбор в пользу заведений, входящих в ресторанную сеть Невидайло», — поясняют слухачи. Тюменский этнофестиваль вернулся со скандалом Популярный этнофестиваль возвращается в 2022 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU По словам инсайдеров, этнофестиваль «Небо и земля», ранее бывший визитной карточкой региона и объявивший о своем закрытии в 2021 году, возвращается, но эта новость пришла вместе с зарождающимся скандалом. «Бывшие организаторы в свое время договорились, что не будут использовать старое название. Мол, что было — то было, и никто не станет „выезжать“ за счет былой славы. Однако новая команда фестиваля возродила бренд, что не слишком радует тех, кого в проект не взяли. Пока что война идет „холодная“: на сайте фестиваля жестко высказались в адрес экс-организатора Михаила Чащина. По сути, обвинили его в уничтожении проекта. Сам Чащин пока в публичном поле молчит, но кто знает, какие подробности могут выплыть в будущем?» — говорят случахи. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменские власти еще не приняли решения о введении системы QR-кодов, но уже готовятся к протестам антиваксеров — они обещают быть масштабнее, чем в прошлом году. А в это время мэру Тюмени прочат повышение, и гадают, куда же он перейдет на новую работу. Кроме того, в первых «Инсайдах» этого года: региональную ГИБДД ждет реформа, чиновнице сильно досталось за аварийный дом, друг Путина продает активы в Тюмени. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. У губернатора нет решения по QR-кодам… Источники во власти сообщают, что у губернатора Александра Моора пока нет решения по введению системы QR-кодов в общепите и ТРЦ, которое было намечено на 20 января. Мол, для принятия его пока мало данных. «Ситуация с заболеваемостью коронавирусом развивается непредсказуемо. До 20 января еще почти неделя, и оперштаб будет учитывать все факторы: и темп роста числа зараженных, и уровень смертности, и наличие свободных коек в госпиталях. Скорее всего, губернатор определится с решением буквально в последний момент», — передают инсайдеры. …, но власть уже готовится к протестам Тем не менее, сплетники из правительства полагают, что ограничительные меры в итоге приняты будут — игнорировать четвертую волну коронавируса не получится. А это чревато протестами противников введения QR-кодов. «И протест в этом году обещает быть намного более серьезным, чем в прошлом. Антиваксеры решили, что могут влиять на власть — когда губернатор перенес введение кодов. И теперь не отступят до последнего. Говорят, в правительстве уже рассматривают варианты пресечения беспорядков. В том числе, и силовым методом», — предполагают слухмейкеры. В Тюменской области боятся туристов На фоне повышающейся заболеваемости коронавирусом инсайдерам на местах кажется не слишком логичным тот факт, что власти собираются вновь пиарить Тюменскую область как место для привлечения туристов. «Больше полумиллиона рублей собираются потратить на рекламу в одном из федеральных журналов про путешествия. Опять распиарят источники и другие „красоты“ Тюмени. Вот только нужно ли это делать именно сейчас, когда каждый день фиксируется все больше заболевших коронавирусом? Правильно, давайте еще и туристов из других регионов нагоним, пусть везут заразу, нам же своей мало! Лучше бы сэкономили деньги», — негодуют слухачи. Тюмени оказался не нужен бизнес-омбудсмен В кулуарах Желтого дома гадают: стоит ли губернатору Александру Моору упразднить в Тюменской области должность уполномоченного по правам предпринимателей? Прежний уполномоченный, Лариса Невидайло, покинула пост в 2021 году. Говорят, как показала практика, бизнес-сообщество прекрасно справляется и без омбудсмена. «В конце прошлого года предприниматели Тюмени показали завидное единодушие. Защищая свой бизнес, они смогли заставить власти отменить, пусть и временно, QR-коды. Добивались смягчения ограничений, причем законными и эффективными методами. Так зачем, спрашивается, в регионе в принципе нужен уполномоченный? Бизнес и без него отлично справляется, и лавры этой работы никому отдавать не нужно. Так что уход Невидайло показал, что некоторые должности для госслужащих вполне могут быть упразднены. Еще и экономия получится», — отмечают сплетники. Мэр Тюмени недоволен подчиненной По словам сплетников из администрации Тюмени, глава города Руслан Кухарук устроил большой разнос директору департамента имущественных отношений Ольге Федоренко. Поводом стал скандал с аварийным домом на улице Карла Маркса, жители которого проявили избыточную прыть и привлекли к проблеме своего жилья внимание не только горожан, но и силовиков. «Руслан Кухарук был крайне раздосадован, что стандартная ситуация вылилась в большой скандал. Аварийных домов в Тюмени много, расселить их одномоментно невозможно. Есть здания и в худшем состоянии, чем этот несчастный дом на Карла Маркса. Но именно его жители догадались подключить к вопросу детей и сняли жалостливое видео с ребятишками. Да так, что даже следственный комитет возмутился. За это Ольга Федоренко получила выволочку от руководителя. Ей попеняли за то, что не держит „руку на пульсе“: с жителями авариек нужно плотно работать, разъяснять им все нюансы, чтобы у людей и мысли не было поднимать шум. А пока специалисты ловят ворон, мэрии Тюмени приходится оправдываться», — говорят инсайдеры. Градоначальнику областной столицы прочат повышение… Рассказывают, что мэр Тюмени Руслан Кухарук в обозримом будущем получит новый, более серьезный пост. Якобы чиновник на хорошем счету не только на региональном, но и на федеральном уровне. «Недавнее (15 ноября 2021 года — прим. ред.) включение Кухарука в состав Госсовета при президенте РФ — это признание заслуг градоначальника в Кремле. А вот где мэр продолжит карьеру — в областном правительстве или феедральных структурах — пока держится в тайне», — сообщают источники. … которое поспособствует карьере другого мэра Если глава Тюмени Руслан Кухарук действительно пойдет на повышение, то замену ему, по слухам, даже искать не будут. Якобы у губернатора Александра Моора уже давно принято решение, что в Тюмень переберется мэр Тобольска Максим Афанасьев. «Говорят, что в этом вопросе никакой интриги нет. Афанасьев долго работал замглавы администрации Тюмени. На посту градоначальника Тобольска себя показал. Интрига в другом — кто заменит самого Афанасьева?» — делятся информацией слухмейкеры. В облдуме высмеяли депутата В курилках облдумы посмеялись над недавним заявлением депутата Оксаны Величко по поводу протестов в Казахстане. Парламентарий в своем посте в Instagram призвала Тюменскую область взять шефство над соседней страной, чтобы Казахстан ворвался в «сообщество индустриальных стран» — мол, казахам есть, чему поучиться у нас. «Пиариться на горячей теме — это, конечно, для депутата естественный процесс. Но что сама Величко может предложить соседям? Чему научить? Может тому, как тысячами закупать цыплят-бройлеров (Величко руководит птицефабрикой „Тюменский бройлер“ — прим. ред.) в Великобритании? Отечественных-то нет», — усмехаются недоброжелатели. Председатель Тюменской облдумы показывает чудеса работоспособности Знающие люди поговаривают, что председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов удивил коллег усиленной работоспособностью. Якобы спикер регионального парламента, которому коллеги прочили, что он не будет работать до конца срока работы думы текущего созыва, а уйдет на пенсию, напротив — на заслуженный отдых пока не собирается. «Корепанов демонстрирует великолепное физическое состояние и работоспособность. Он проводит в думе гораздо больше времени, чем большинство его более молодых коллег. Так что о пенсии тут и говорить не приходится», — уточняют слухачи. Паленая водка лишит работы тюменских полицейских Как поговаривают слухачи, после череды смертельных отравлений тюменцев метиловой водкой, вопросы у следствия появились не только к подпольным продавцам спиртного, но и к тем, кто должен их выявлять. «Большие проблемы нынче у участковых, которые должны следить за соблюдением закона у себя на районах. Само собой, никто не верит, что полицейские не знают адреса точек, где торгуют алкоголем. Поэтому у подчиненных Леонида Коломийца (начальник УМВД по Тюменской области — прим. URA.RU) настала „горячая“ пора: им нужно как-то оправдаться, да еще и доказать, что глаза на незаконный бизнес они закрывали не за вознаграждение от предпринимателей. А тем, у кого на территории смертей не было, наказано „найти и обезвредить“ подобные магазинчики. Вполне вероятно, скоро в полиции появятся вакансии, а тем, кто останется без работы сильно повезет, если дадут написать заявления по собственному», — считают сплетники. Силовики делают ставки на судьбу главы ГИБДД В силовых кругах ходит слух, что рядовые полицейские делают ставки на то, как долго на своем посту задержится накануне назначенный глава региональной ГИБДД Алексей Миллер. Потому что оба его предшественника ушли со службы не по своей воле. «Михаилу Киселеву грозило уголовное дело за продажу «красивых номеров». Все кончилось штрафом и отставкой. А Александр Селюнин вообще сейчас находится в СИЗО по подозрению в получении взяток. Интересно, сможет ли Миллер избежать «общей судьбы», — посмеиваются сплетники в погонах. Тюменскую Госавтоинспекцию ждут большие перемены Говорят, что новый руководитель регионального управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер планирует провести ряд реформ, которые помогут сделать работу ведомства максимально прозрачной для общественного контроля. По мнению слухачей, в частности, будет усилен контроль за регистрационно—экзаменационным ГИБДД, после вмешательство в работу которого был арестован бывший начальник областной Госавтоинспекции Александр Селюнин. «Таким образом любая вероятность участия инспекторов в коррупционных схемах была исключена. Кроме этого, ведомство станет более открытым к различным институтам общественного контроля», — уточняют слухмейкеры. Ротенберг избавляется от тюменских активов Поговаривают, что известный бизнесмен Аркадий Ротенберг решил избавиться от своих активов, расположенных в Тюмени. Мол, компании, которые считаются аффилированными с его бизнес-империей, выставили на продажу всю недвижимость, расположенную в городе. В частности, торгово-развлекательный центр «Па-На-Ма» и офисный центр «Овентал тауэр». «Участники рынка на федеральном уровне связывают оба этих объекта с именем Ротенберга. Говорят, что формально „Овентал тауэр“ и „Па-На-Ма“ принадлежат бывшим сотрудникам одного из банков Ротенберга. Каковы причины избавления от бизнес—активов в Тюмени — неизвестно», — поясняют слухмейкеры. Бывший тюменский бизнес-омбудсмен удивила конкурентов Знающие люди поговаривают, что бывший тюменский бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло, которая в конце 2021 года решила оставить эту должность, громко вернулась в ресторанный бизнес и с первых дней работы начала отвоевывать позиции у конкурентов. Мол, она взяла под личный контроль каждое заведение ресторанной сети, создателем которой является, и это принесло первые результаты. «Навыки работы в ресторанном бизнесе Лариса Кирилловна за время перерыва в работе не растеряла. Как говорится, слишком большой опыт. Она снова самостоятельно разрабатывает все бизнес-планы и контролирует работу каждой точки, входящей в ее холдинг. Это положительно сказалось на качестве работы заведений, и клиенты конкурентов начали делать выбор в пользу заведений, входящих в ресторанную сеть Невидайло», — поясняют слухачи. Тюменский этнофестиваль вернулся со скандалом По словам инсайдеров, этнофестиваль «Небо и земля», ранее бывший визитной карточкой региона и объявивший о своем закрытии в 2021 году, возвращается, но эта новость пришла вместе с зарождающимся скандалом. «Бывшие организаторы в свое время договорились, что не будут использовать старое название. Мол, что было — то было, и никто не станет „выезжать“ за счет былой славы. Однако новая команда фестиваля возродила бренд, что не слишком радует тех, кого в проект не взяли. Пока что война идет „холодная“: на сайте фестиваля жестко высказались в адрес экс-организатора Михаила Чащина. По сути, обвинили его в уничтожении проекта. Сам Чащин пока в публичном поле молчит, но кто знает, какие подробности могут выплыть в будущем?» — говорят случахи. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.