Власти скорректировали путь к продовольственной безопасности РФ

Мишустин поручил обратить внимание на технологии

05 октября 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал точки опоры для развития агропромышленного комплекса Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти поменяли подход к продовольственной безопасности страны. На агропромышленной выставке «Золотая осень» в Подмосковье 5 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сделать акцент на отечественных технологиях в сельском хозяйстве и увеличении экспорта. Эксперты объяснили URA.RU, что это позволит выстроить более прочные связи с дружественными странами и не зависеть от недружественных. Мишустин первым посетил павильон животноводства. Ему представили коров племенных пород. Он остановился и погладил одну из них, покормил ее сеном, похвалил персонал за чистых и аккуратных животных. На агропромышленной выставке «Золотая осень» разместили коровник Фото: Владимир Андреев © URA.RU В следующем павильоне премьеру презентовали отечественную сельскохозяйственную технику. На входе его встречал трактор «Кировец». Руководство завода заверило, что импортозамещение почти завершено, осталась только гидравлика, которую заменят на отечественный аналог в течение 2-3 лет. «Решите эту задачу. Я был в Белоруссии, смотрел возможности их заводов. Надо с коллегами из дружественной страны тесно работать», — рекомендовал глава правительства. Михаилу Мишустину в ходе осмотра павильона «Животноводство» представили племенного жеребца Фото: Владимир Андреев © URA.RU После экскурсии по выставке премьер-министр вручил госнаграды работникам агропромышленного комплекса (АПК). Он отметил их вклад в создание современной высокотехнологичной отрасли. «В нашей стране большое внимание уделено продовольственной безопасности, чтобы надежно и четко обеспечить себя продуктами, водой, мясом, молоком, конфетами и другими товарами», — сказал Мишустин. На стратегической сессии «Продовольственная безопасность России и мира» премьер назвал точки роста для сельского хозяйства. По его словам, необходимо возвращать в сельскохозяйственный оборот простаивающие земли, обновить рыбохозяйственный комплекс, заместить иностранные технологии в сфере селекции на отечественные. Мишустин подчеркнул необходимость цифровизации господдержки аграриев, развития проектов агротуризма и малого, среднего предпринимательства на селе, увеличения экспорта продовольствия. Михаил Мишустин подтвердил готовность правительства РФ помогать агропрому в условиях санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU В проекте бюджета, который внесен в Госдуму, на госпрограмму по развитию сельского хозяйства предусмотрено 380 млрд рублей, объявил глава правительства РФ. Он подтвердил готовность кабинета министров РФ оперативно реагировать на запросы агропрома, учитывая сложности, с которыми столкнулся бизнес- торговые внешние барьеры, нарушение цепочек поставок и другие. «Россия способна внести серьезный вклад в мировую продовольственную безопасность. Без нашей страны сложно стабилизировать ситуацию, которая угрожает глобальным продовольственным кризисом. Мы осознаем свою ответственность, готовы выполнять все обязательства перед партнерами, какие бы барьеры не пытались установить недружественные страны», — резюмировал Мишустин. Развитие сельского хозяйства хотят направить по пути развитых стран, поэтому главными будут знания и новые технологии, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства РФ настраивает сельское хозяйство на путь, которым идут экономически развитые страны, где главными являются знания и технологии, считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Мишустин акцентировал внимание на фундаментальных точках опоры, чтобы придать им большее значение и сделать основными источниками роста сельского хозяйства. Для этого нужно перестроить отрасль с точки зрения знаний, внедрения новых технологий и форм управления», — уточнил эксперт. Власти РФ таким образом решают комплекс задач, которые появились из-за санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти таким способом решают проблемы, которые выявили санкции, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Некоторые продукты до сих пор импортируются — картофель, рыба, фрукты. В условиях разрыва логистических связей, импорт либо невозможен, либо запредельно повышает стоимость продуктов и это влияет на уровень жизни населения. Развитие национального сельского хозяйства насыщает рынок, повышает конкуренцию и снижает цены. Повышение экспортных возможностей страны позволит выстроить более прочные связи с дружественными странами и не зависеть от недружественных», — рассказал собеседник. Статья по теме Власти защитили Россию от продовольственного кризиса На выставке «Золотая осень» сельхозпроизводители и власти выстраивают диалог, делятся актуальными вопросами и решениями для них, добавляет доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. «На выставке продемонстрировано, что санкции Запада нам ни по чем. В тоже время поднимались вопросы подготовки к следующему сезону — закупка удобрений, импортозамещение семян, подготовка к следующему сезону иностранной и российской техники», — сказал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти поменяли подход к продовольственной безопасности страны. На агропромышленной выставке «Золотая осень» в Подмосковье 5 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сделать акцент на отечественных технологиях в сельском хозяйстве и увеличении экспорта. Эксперты объяснили URA.RU, что это позволит выстроить более прочные связи с дружественными странами и не зависеть от недружественных. Мишустин первым посетил павильон животноводства. Ему представили коров племенных пород. Он остановился и погладил одну из них, покормил ее сеном, похвалил персонал за чистых и аккуратных животных. В следующем павильоне премьеру презентовали отечественную сельскохозяйственную технику. На входе его встречал трактор «Кировец». Руководство завода заверило, что импортозамещение почти завершено, осталась только гидравлика, которую заменят на отечественный аналог в течение 2-3 лет. «Решите эту задачу. Я был в Белоруссии, смотрел возможности их заводов. Надо с коллегами из дружественной страны тесно работать», — рекомендовал глава правительства. После экскурсии по выставке премьер-министр вручил госнаграды работникам агропромышленного комплекса (АПК). Он отметил их вклад в создание современной высокотехнологичной отрасли. «В нашей стране большое внимание уделено продовольственной безопасности, чтобы надежно и четко обеспечить себя продуктами, водой, мясом, молоком, конфетами и другими товарами», — сказал Мишустин. На стратегической сессии «Продовольственная безопасность России и мира» премьер назвал точки роста для сельского хозяйства. В проекте бюджета, который внесен в Госдуму, на госпрограмму по развитию сельского хозяйства предусмотрено 380 млрд рублей, объявил глава правительства РФ. Он подтвердил готовность кабинета министров РФ оперативно реагировать на запросы агропрома, учитывая сложности, с которыми столкнулся бизнес- торговые внешние барьеры, нарушение цепочек поставок и другие. «Россия способна внести серьезный вклад в мировую продовольственную безопасность. Без нашей страны сложно стабилизировать ситуацию, которая угрожает глобальным продовольственным кризисом. Мы осознаем свою ответственность, готовы выполнять все обязательства перед партнерами, какие бы барьеры не пытались установить недружественные страны», — резюмировал Мишустин. Глава правительства РФ настраивает сельское хозяйство на путь, которым идут экономически развитые страны, где главными являются знания и технологии, считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Мишустин акцентировал внимание на фундаментальных точках опоры, чтобы придать им большее значение и сделать основными источниками роста сельского хозяйства. Для этого нужно перестроить отрасль с точки зрения знаний, внедрения новых технологий и форм управления», — уточнил эксперт. Власти таким способом решают проблемы, которые выявили санкции, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Некоторые продукты до сих пор импортируются — картофель, рыба, фрукты. В условиях разрыва логистических связей, импорт либо невозможен, либо запредельно повышает стоимость продуктов и это влияет на уровень жизни населения. На выставке «Золотая осень» сельхозпроизводители и власти выстраивают диалог, делятся актуальными вопросами и решениями для них, добавляет доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. «На выставке продемонстрировано, что санкции Запада нам ни по чем. В тоже время поднимались вопросы подготовки к следующему сезону — закупка удобрений, импортозамещение семян, подготовка к следующему сезону иностранной и российской техники», — сказал эксперт.