Курганцы выбирали квартиру в новостройке, но купили вторичку

С какими проблемами столкнулась семья при покупке жилья

08 февраля 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Молодые люди не смогли найти подходящий для себя вариант в новостройках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семейная пара из Кургана хотела купить квартиру в новостройке, но перебрав возможные варианты приобрела новое жилье на вторичном рынке. О том, как проходил выбор квартиры, и что семейную пару не устроило в новостройках, URA.RU рассказала жительница Кургана, пожелавшая остаться анонимной. Варианты в центре Семейная пара скачала хотела купить квартиру в квартале компании «Брусника» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Молодые люди начали присматривать квартиру для покупки в сентябре 2022 года. Сначала их заинтересовал квартал застройщика «Брусника», расположенный на улице Коли Мяготина. «Я влюбилась в эти дома: необычные солнечные планировки с французскими балкончиками, много света, красивые парадные с зеркалами и диванами, зеленый и уютный внутренний двор. Но и у них нашлись минусы: напротив одного из домов комплекса находится общественная баня, из-за копоти жители соседних домов жалуются на грязные окна и подоконники. С другой стороны дома находится железная дорога с ее шумом и пылью. Да и вид из окон на промзону и железную дорогу — не очень», — рассказала девушка. Она добавила, что тогда у «Брусники» была выгодная ипотека под 0,01%, а в качестве первоначального взноса застройщик выкупал старую квартиру. Однако даже при таких условиях молодые люди поняли, что им не хватило бы денег на ремонт. Варианты в других районах города «Нам нравится застройщик „Геометрия“, у моих родителей квартира в их доме. Но большинство домов, которые нам у них нравятся — находятся в Заозерном. Мы оба работаем в центре, машины нет, поэтому ездить из отдаленных районов неудобно», — сообщила девушка. Также пара рассматривала вариант покупки дома в новостройках, на окраине 3 микрорайона, но там молодых людей смутила близость к озеру Стакан. Помимо этого есть новостройки на улице Витебского, но там, по словам девушки, периодически течет канализация. На бульваре Солнечном молодых людей смутила транспортная доступность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Молодым людям также визуально понравились дома застройщика «Атлант», но их отпугнул опыт знакомых. «Бывшая коллега купила у них квартиру в прошлом объекте с „видом на реку“. Сейчас она с другими жильцами собирается судиться с застройщиком, так как они доплачивали за квартиру с красивым видом, а сейчас перед их окнами построили новый дом», — отметила горожанка. Курганцы отметили, что им понравились жилые комплексы на бульваре Солнечном, но там их смутила транспортная доступность. По их мнению, там жилье подойдет для молодых семей с машиной. Итоговый выбор Из-за всех вышеперечисленных трудностей молодые люди решили обратить внимание на вторичный рынок жилья. Там их смутило, что продается много квартир с «бабушкиным» ремонтом, и из-за этого там нужно все переделывать. Поэтому семейная пара несколько месяцев ждала подходящий вариант с готовым ремонтом. Семья выбрала дом в районе Дома быта. Этот вариант, по мнению молодых людей, удобен с точки зрения логистики, так как находится почти в центре. Мнение представителей рынка недвижимости «Вторичное жилье дешевле, и там можно выбрать вариант с готовым ремонтом. Сейчас по цене эти квартиры снижаются, а жилье в новостройках — нет. В новостройках придется делать ремонт. Даже если дом сдан, нужно будет полтора-два месяца потратить на эти процессы. Поэтому многие выбирают вторичку», — рассказал URA.RU президент Гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов. По словам экспертов, выбор типа квартиры зависит от ситуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По его словам, новую квартиру стоит выбирать тем, у кого есть где жить во время ремонта. Также квартиры в новостройках покупают те, кто рассматривают их в качестве инвестпроекта. «Вторичка подойдет тем, кому нужно решить свой жилищный вопрос максимально кратчайшие сроки, кому нужна квартира в конкретной локации, а в данном районе предложение новостроек нет. Такие квартиры выбирают и тогда, когда нужна квартира в максимальной готовности [ремонт, мебель]. Хотя квартиры в новостройках с чистовой и даже уже с частичной меблировкой уже не редкость», — рассказал URA.RU управляющий партнер застройщика Vitamin development Артем Бер. Он отметил, что у новостроек более долгий срок ожидания, и новым владельцам таких квартир нужно оценить свои силы по затратам на жилье. При этом, по словам Бера, плюсы новых домов в современной функциональной планировке, энергоэффективных решениях, новых дворах, более технологичном инженерном оборудовании, зачастую наличии газовых котельных и отсутствии платы за капитальный ремонт. Он добавил, что новостройки выбирают и те, кто планирует переехать в них через год и больше, а также те, кому нужна «аура новой квартиры». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семейная пара из Кургана хотела купить квартиру в новостройке, но перебрав возможные варианты приобрела новое жилье на вторичном рынке. О том, как проходил выбор квартиры, и что семейную пару не устроило в новостройках, URA.RU рассказала жительница Кургана, пожелавшая остаться анонимной. Варианты в центре Молодые люди начали присматривать квартиру для покупки в сентябре 2022 года. Сначала их заинтересовал квартал застройщика «Брусника», расположенный на улице Коли Мяготина. «Я влюбилась в эти дома: необычные солнечные планировки с французскими балкончиками, много света, красивые парадные с зеркалами и диванами, зеленый и уютный внутренний двор. Но и у них нашлись минусы: напротив одного из домов комплекса находится общественная баня, из-за копоти жители соседних домов жалуются на грязные окна и подоконники. С другой стороны дома находится железная дорога с ее шумом и пылью. Да и вид из окон на промзону и железную дорогу — не очень», — рассказала девушка. Она добавила, что тогда у «Брусники» была выгодная ипотека под 0,01%, а в качестве первоначального взноса застройщик выкупал старую квартиру. Однако даже при таких условиях молодые люди поняли, что им не хватило бы денег на ремонт. Варианты в других районах города «Нам нравится застройщик „Геометрия“, у моих родителей квартира в их доме. Но большинство домов, которые нам у них нравятся — находятся в Заозерном. Мы оба работаем в центре, машины нет, поэтому ездить из отдаленных районов неудобно», — сообщила девушка. Также пара рассматривала вариант покупки дома в новостройках, на окраине 3 микрорайона, но там молодых людей смутила близость к озеру Стакан. Помимо этого есть новостройки на улице Витебского, но там, по словам девушки, периодически течет канализация. Молодым людям также визуально понравились дома застройщика «Атлант», но их отпугнул опыт знакомых. «Бывшая коллега купила у них квартиру в прошлом объекте с „видом на реку“. Сейчас она с другими жильцами собирается судиться с застройщиком, так как они доплачивали за квартиру с красивым видом, а сейчас перед их окнами построили новый дом», — отметила горожанка. Курганцы отметили, что им понравились жилые комплексы на бульваре Солнечном, но там их смутила транспортная доступность. По их мнению, там жилье подойдет для молодых семей с машиной. Итоговый выбор Из-за всех вышеперечисленных трудностей молодые люди решили обратить внимание на вторичный рынок жилья. Там их смутило, что продается много квартир с «бабушкиным» ремонтом, и из-за этого там нужно все переделывать. Поэтому семейная пара несколько месяцев ждала подходящий вариант с готовым ремонтом. Семья выбрала дом в районе Дома быта. Этот вариант, по мнению молодых людей, удобен с точки зрения логистики, так как находится почти в центре. Мнение представителей рынка недвижимости «Вторичное жилье дешевле, и там можно выбрать вариант с готовым ремонтом. Сейчас по цене эти квартиры снижаются, а жилье в новостройках — нет. В новостройках придется делать ремонт. Даже если дом сдан, нужно будет полтора-два месяца потратить на эти процессы. Поэтому многие выбирают вторичку», — рассказал URA.RU президент Гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов. По его словам, новую квартиру стоит выбирать тем, у кого есть где жить во время ремонта. Также квартиры в новостройках покупают те, кто рассматривают их в качестве инвестпроекта. «Вторичка подойдет тем, кому нужно решить свой жилищный вопрос максимально кратчайшие сроки, кому нужна квартира в конкретной локации, а в данном районе предложение новостроек нет. Такие квартиры выбирают и тогда, когда нужна квартира в максимальной готовности [ремонт, мебель]. Хотя квартиры в новостройках с чистовой и даже уже с частичной меблировкой уже не редкость», — рассказал URA.RU управляющий партнер застройщика Vitamin development Артем Бер. Он отметил, что у новостроек более долгий срок ожидания, и новым владельцам таких квартир нужно оценить свои силы по затратам на жилье. При этом, по словам Бера, плюсы новых домов в современной функциональной планировке, энергоэффективных решениях, новых дворах, более технологичном инженерном оборудовании, зачастую наличии газовых котельных и отсутствии платы за капитальный ремонт. Он добавил, что новостройки выбирают и те, кто планирует переехать в них через год и больше, а также те, кому нужна «аура новой квартиры».