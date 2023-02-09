Слухи ЯНАО: главврачи ищут «стукачей»

О страхе мэра, двойной зарплате чиновницы и «черном списке» риелторов. Выпуск 1009

10 февраля 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

В ямальском депздраве ищут врачей, «сливающих» информацию журналистам URA.RU Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов решил оставить разбор полетов с самыми проблемными мэрами напоследок. Мэр переживает за свое кресло перед губернаторской ревизией, глава депздрава Сергей Новиков заставил главврачей искать не в меру болтливых подчиненных. Тем временем с замгубернатора по соцвопросам начали прощаться коллеги. Кроме того, в свежих «Слухах»: из-за чего сотрудников аэропорта в Новом Уренгое заставили работать в выходной, и зачем росгвардейцы наполняют канистры служебным бензином. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. Проблемные муниципалитеты губернатор Артюхов проверит в последнюю очередь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Артюхов оставил проверку проблемных мэров напоследок Источники в политтусовке рассказывают, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов решил провести «муниципальные часы» сначала с главами, к работе которых меньше всего вопросов. «Проверка началась с главы Тазовского района Василия Паршакова, который числится на хорошем счету у Артюхова. К работе мэра Губкинского у губернатора тоже вопрос нет. Таких гигантов, как глав Салехарда Алексея Титовского и Нового Уренгоя Андрея Воронова, Артюхов решил оставить напоследок. Чувствуется, что с ними встречи будут проходить серьезнее», — болтают слухачи. Работников аэропорта выгнали с выходных из-за приезда Артюхова… Инсайдеры на местах рассказывают, что директор аэропорта Роман Бочков выгнал всех работников с выходных из-за приезда главы округа Дмитрия Артюхова. «Некоторые сотрудники работают в смену, но из-за неукомплектованности штата им пришлось выйти внеурочно. Поговаривают, что перед официальным открытием с губернатором нужно было создать видимость, что нет проблем с кадрами. Поэтому их всех официально нарядили и вывели на работу», — злорадствую слухачи. Глава района боится не сдать экзамен Артюхов после информации о тайном рейтинге глав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU …, а глава района боится не сдать экзамен Ходят слухи, что глава Красноселькупского района Юрий Фишер якобы опасается провалить экзамен на профпригодность перед губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. «Информация о тайном рейтинге правительства, в котором Фишер оказался на последнем месте, просто так не прошла. Глава района очень озадачен положением дел в районе, которые он не успел довести до ума. Его команда экстренно приводит в порядок все документы и работает без выходных практически до поздней ночи», — болтают злые языки. Главврачей заставили искать «стукачей» Источники в медицинских кругах сплетничают, что якобы глава департамента здравоохранения Сергей Новиков сказал найти «стукачей», которые сливают информацию в СМИ. «Главе депздрава очень не нравится, когда проблемы медучреждений обсуждает весь округ. Он понимает, что это исходит от работников больниц. Поговаривают, что он поставил главврачам задачу — устранить эту проблему и решить конфликты из-за которых это происходит», — болтают источники. Коллеги прощаются с замгубернатора, который еще никуда не уходит Инсайдеры в правительстве ЯНАО шепчутся, что замгубернатора Татьяна Бучкова официально еще не рассталась со своим креслом, однако чиновники уже с ней прощаются. «После инсайда URA.RU к Бучковой повалили прощаться. Татьяна Викторовна, мягко говоря, этой ситуацией недовольна. Комментариев никаких она по этому поводу не дает, но чувствуется, что давление на нее сейчас оказывается сильное», — рассказывают инсайдеры. Чиновница мэрии Надыма получает зарплату за выполнение работы за жену главы района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновница получает двойную зарплату В курилках администрации Надыма шепчутся, что замначальника управления общей политики Вита Кобец получает приличную доплату за то, что помимо основной работы выполняет обязанности секретаря избиркома вместо назначенной на эту должность Ирины Граф. «Кобец не выглядит расстроенной из-за потерянного места секретаря, ведь продолжает заниматься любимым делом. Скорее наоборот — факт повышенной зарплаты очень ее радует, да и объем работы не сильно увеличился», — болтают злые языки. В газовой столице не хватает общественного транспорта Сплетники из Коротчаево поговаривают, что в районе сохраняется проблема с общественным транспортом. «Говорят, что новенькие автобусы, которые пригнали для Коротчаево, не все дошли до пункта назначения. Якобы несколько из них были отправлены для нужд других организаций, а не для жителей. А коротчаевцам взамен достались старые автобусы из Нового Уренгоя. Говорят, что кто-то даже писал Юлии Гарибовой в департамент жизнеобеспечения Коротчаево, но вопрос решить так и не удалось. Ситуация может принять другие обороты, если люди начнут бунтовать из-за нехватки транспорта», — прокомментировали близкие к ситуации источники. Управленец приготовился к отставке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальники городского спорта на низком старте В кулуарах управления спорта в Новом Уренгое обсуждают назначение нового директора управления спорта Максима Белова. «В этой структуре мэрии все пригнулись в ожидании перемен. Про Белова информации мало, а значит не ясно, чего от него ожидать. Управленец он не местный, скорее всего потянет своих людей из Салехарда. Директор спортшколы „Юность“ Абдулсамед Рустамов уже готовит чемоданы. Понял, что его время царствования заканчивается», — болтают слухачи. Детей оставили без отдыха в Крыму Источники в сфере детского отдыха сообщают, что в текущем году летних путевок в крымский лагерь не будет. «Стало известно, что в этом году отдых детей в лагере „Терра Юник“, который находится в Крыму — не планируется. Говорят, что путевки будут только в „Артек“. С чем это связано никто не знает. Но вот насколько хватит этих путевок для всех желающих — неизвестно. Не все еще знают об этом, но полагаю, что скоро директору „Центра организации детского и молодежного отдыха“ Анастасии Давыдовой придется отбиваться от вопросов со стороны родителей», — рассказывают источники на местах. Сотрудника Росгвардии заподозрили в использовании бензина в личных целях Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Сотрудники Росгвардии используют бензин не по назначению Инсайдеры на местах рассказывают, что сотрудники Росгвардии в Салехарде якобы используют выделяемый на ведомство бензин не по назначению. «Поговаривают, что росгвардейцы были замечены на заправке окружной столицы с канистрой. Якобы в нее они набирали бензин вместо заправки автомобиля. Для каких нужд они набирают столько топлива неизвестно, они же заправляются по карточкам. Возможно топливо будет использоваться не для нужд учреждения», — злорадствуют сплетники. Сотрудникам авиакомпании не достались премии Источники на местах поговаривают, что сотрудники авиакомпании «Ямал» якобы не получили ожидаемые премии от руководителя Артема Лобачева в честь столетия гражданской авиации. «Работники авиакомпании столько сил потратили на организацию и контроль праздника, но премии получили минимальные, и то не все. Конечно, материальное вознаграждение хотелось получить всем причастным к этому событию, однако Лобачев посчитал иначе. Возможно, организация мероприятия была не на том уровне», — предполагают инсайдеры. Руководители из спортсферы завели служебный роман Источники в управлении спорта Салехарда болтают, что в подведомственном учреждении у директора закрутился служебный роман. «Начальник в одном из спортивных учреждений Салехарда завел интрижку с руководительницей отдела. От сотрудников „голубки“ особо не скрываются и крутят амурные дела прямо на рабочем месте, что многих подчиненных сильно напрягает. Однако жаловаться выше никто не идет — переживают за свои места. Но сплетни по коридорам пускают», — шепчутся инсайдеры. На места руководителей бизнес-центров присматривают новых кандидатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководители бизнес-центров боятся отставок Инсайдеры в бизнес-тусовке поговаривают, что руководителей бизнес-центров могут поменять якобы из-за невыполнения плановой работы. «После того, как руководитель Новоуренгойского центра „Мой бизнес“ Вадим Мясников не справился с обязанностями и ушел с должности, есть вероятность, что такая же участь ждет и других представителей бизнеса. Требования растут, но планы по муниципалитетам выполняются на прежнем уровне. Вероятно, что на руководящие должности в этом году планируют присмотреть кандидатов из других городов», — рассуждают сплетник У риелторов появился «черный список» микрорайонов Источники из Нового Уренгоя рассказывают, что у местных риелторов появился свой рейтинг микрорайонов, с которыми они вообще не хотят работать. «У многих есть список микрорайонов с самой востребованной недвижимостью, там она продается быстрее всего. Но есть и микрорайоны, с которыми риелторы работать не хотят. Поговаривают, что это связано с проблематичностью в домах, якобы нет смысла тратить время на них. В этот список попадает вторичное жилье в микрорайонах Тундровый и Крымский. Но есть и новостройки с подозрительной историей», — чешут злые языки. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов решил оставить разбор полетов с самыми проблемными мэрами напоследок. Мэр переживает за свое кресло перед губернаторской ревизией, глава депздрава Сергей Новиков заставил главврачей искать не в меру болтливых подчиненных. Тем временем с замгубернатора по соцвопросам начали прощаться коллеги. Кроме того, в свежих «Слухах»: из-за чего сотрудников аэропорта в Новом Уренгое заставили работать в выходной, и зачем росгвардейцы наполняют канистры служебным бензином. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. Артюхов оставил проверку проблемных мэров напоследок Источники в политтусовке рассказывают, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов решил провести «муниципальные часы» сначала с главами, к работе которых меньше всего вопросов. «Проверка началась с главы Тазовского района Василия Паршакова, который числится на хорошем счету у Артюхова. К работе мэра Губкинского у губернатора тоже вопрос нет. Таких гигантов, как глав Салехарда Алексея Титовского и Нового Уренгоя Андрея Воронова, Артюхов решил оставить напоследок. Чувствуется, что с ними встречи будут проходить серьезнее», — болтают слухачи. Работников аэропорта выгнали с выходных из-за приезда Артюхова… Инсайдеры на местах рассказывают, что директор аэропорта Роман Бочков выгнал всех работников с выходных из-за приезда главы округа Дмитрия Артюхова. «Некоторые сотрудники работают в смену, но из-за неукомплектованности штата им пришлось выйти внеурочно. Поговаривают, что перед официальным открытием с губернатором нужно было создать видимость, что нет проблем с кадрами. Поэтому их всех официально нарядили и вывели на работу», — злорадствую слухачи. …, а глава района боится не сдать экзамен Ходят слухи, что глава Красноселькупского района Юрий Фишер якобы опасается провалить экзамен на профпригодность перед губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. «Информация о тайном рейтинге правительства, в котором Фишер оказался на последнем месте, просто так не прошла. Глава района очень озадачен положением дел в районе, которые он не успел довести до ума. Его команда экстренно приводит в порядок все документы и работает без выходных практически до поздней ночи», — болтают злые языки. Главврачей заставили искать «стукачей» Источники в медицинских кругах сплетничают, что якобы глава департамента здравоохранения Сергей Новиков сказал найти «стукачей», которые сливают информацию в СМИ. «Главе депздрава очень не нравится, когда проблемы медучреждений обсуждает весь округ. Он понимает, что это исходит от работников больниц. Поговаривают, что он поставил главврачам задачу — устранить эту проблему и решить конфликты из-за которых это происходит», — болтают источники. Коллеги прощаются с замгубернатора, который еще никуда не уходит Инсайдеры в правительстве ЯНАО шепчутся, что замгубернатора Татьяна Бучкова официально еще не рассталась со своим креслом, однако чиновники уже с ней прощаются. «После инсайда URA.RU к Бучковой повалили прощаться. Татьяна Викторовна, мягко говоря, этой ситуацией недовольна. Комментариев никаких она по этому поводу не дает, но чувствуется, что давление на нее сейчас оказывается сильное», — рассказывают инсайдеры. Чиновница получает двойную зарплату В курилках администрации Надыма шепчутся, что замначальника управления общей политики Вита Кобец получает приличную доплату за то, что помимо основной работы выполняет обязанности секретаря избиркома вместо назначенной на эту должность Ирины Граф. «Кобец не выглядит расстроенной из-за потерянного места секретаря, ведь продолжает заниматься любимым делом. Скорее наоборот — факт повышенной зарплаты очень ее радует, да и объем работы не сильно увеличился», — болтают злые языки. В газовой столице не хватает общественного транспорта Сплетники из Коротчаево поговаривают, что в районе сохраняется проблема с общественным транспортом. «Говорят, что новенькие автобусы, которые пригнали для Коротчаево, не все дошли до пункта назначения. Якобы несколько из них были отправлены для нужд других организаций, а не для жителей. А коротчаевцам взамен достались старые автобусы из Нового Уренгоя. Говорят, что кто-то даже писал Юлии Гарибовой в департамент жизнеобеспечения Коротчаево, но вопрос решить так и не удалось. Ситуация может принять другие обороты, если люди начнут бунтовать из-за нехватки транспорта», — прокомментировали близкие к ситуации источники. Начальники городского спорта на низком старте В кулуарах управления спорта в Новом Уренгое обсуждают назначение нового директора управления спорта Максима Белова. «В этой структуре мэрии все пригнулись в ожидании перемен. Про Белова информации мало, а значит не ясно, чего от него ожидать. Управленец он не местный, скорее всего потянет своих людей из Салехарда. Директор спортшколы „Юность“ Абдулсамед Рустамов уже готовит чемоданы. Понял, что его время царствования заканчивается», — болтают слухачи. Детей оставили без отдыха в Крыму Источники в сфере детского отдыха сообщают, что в текущем году летних путевок в крымский лагерь не будет. «Стало известно, что в этом году отдых детей в лагере „Терра Юник“, который находится в Крыму — не планируется. Говорят, что путевки будут только в „Артек“. С чем это связано никто не знает. Но вот насколько хватит этих путевок для всех желающих — неизвестно. Не все еще знают об этом, но полагаю, что скоро директору „Центра организации детского и молодежного отдыха“ Анастасии Давыдовой придется отбиваться от вопросов со стороны родителей», — рассказывают источники на местах. Сотрудники Росгвардии используют бензин не по назначению Инсайдеры на местах рассказывают, что сотрудники Росгвардии в Салехарде якобы используют выделяемый на ведомство бензин не по назначению. «Поговаривают, что росгвардейцы были замечены на заправке окружной столицы с канистрой. Якобы в нее они набирали бензин вместо заправки автомобиля. Для каких нужд они набирают столько топлива неизвестно, они же заправляются по карточкам. Возможно топливо будет использоваться не для нужд учреждения», — злорадствуют сплетники. Сотрудникам авиакомпании не достались премии Источники на местах поговаривают, что сотрудники авиакомпании «Ямал» якобы не получили ожидаемые премии от руководителя Артема Лобачева в честь столетия гражданской авиации. «Работники авиакомпании столько сил потратили на организацию и контроль праздника, но премии получили минимальные, и то не все. Конечно, материальное вознаграждение хотелось получить всем причастным к этому событию, однако Лобачев посчитал иначе. Возможно, организация мероприятия была не на том уровне», — предполагают инсайдеры. Руководители из спортсферы завели служебный роман Источники в управлении спорта Салехарда болтают, что в подведомственном учреждении у директора закрутился служебный роман. «Начальник в одном из спортивных учреждений Салехарда завел интрижку с руководительницей отдела. От сотрудников „голубки“ особо не скрываются и крутят амурные дела прямо на рабочем месте, что многих подчиненных сильно напрягает. Однако жаловаться выше никто не идет — переживают за свои места. Но сплетни по коридорам пускают», — шепчутся инсайдеры. Руководители бизнес-центров боятся отставок Инсайдеры в бизнес-тусовке поговаривают, что руководителей бизнес-центров могут поменять якобы из-за невыполнения плановой работы. «После того, как руководитель Новоуренгойского центра „Мой бизнес“ Вадим Мясников не справился с обязанностями и ушел с должности, есть вероятность, что такая же участь ждет и других представителей бизнеса. Требования растут, но планы по муниципалитетам выполняются на прежнем уровне. Вероятно, что на руководящие должности в этом году планируют присмотреть кандидатов из других городов», — рассуждают сплетник У риелторов появился «черный список» микрорайонов Источники из Нового Уренгоя рассказывают, что у местных риелторов появился свой рейтинг микрорайонов, с которыми они вообще не хотят работать. «У многих есть список микрорайонов с самой востребованной недвижимостью, там она продается быстрее всего. Но есть и микрорайоны, с которыми риелторы работать не хотят. Поговаривают, что это связано с проблематичностью в домах, якобы нет смысла тратить время на них. В этот список попадает вторичное жилье в микрорайонах Тундровый и Крымский. Но есть и новостройки с подозрительной историей», — чешут злые языки. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.