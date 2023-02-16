Изнанка тюменского общепита глазами его сотрудников

«Я похож на собаку? Почему ты мне свистишь?»: бармен о хамстве на работе и пьяном быдле

17 февраля 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Бармен рассказал об особенностях и минусах работы с нетрезвыми людьми Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Сотрудникам общепита чаще всего достается от недовольных посетителей. Под большей угрозой оказываются те, кто работает в ночных заведениях и обслуживает за барной стойкой клиентов подшофе. Главные минусы работы с нетрезвыми людьми агентству перечислил тюменский бармен, работающий в индустрии более пяти лет. О пьяных драках, наркоманах в клубах, угрозах от несовершеннолетних и сексе «не отходя от кассы» — в эксклюзивном материале URA.RU. Про драки, хамство и быдло Гости сами нередко провоцируют и выводят персонал на конфликт Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Бармен Иван Денисов (фамилия и имя изменены по просьбе респондента — прим. ред.) рассказывает, что основная проблема в их работе — это хамство. Несмотря на развитие сферы, люди по-прежнему относятся к персоналу как к обслуге, позволяют себе неприличные жесты, требуют повышенного внимания, цепляются, провоцируют и распускают руки. Кроме того, под алкоголем люди плохо контролируют себя и начинают проявлять агрессию по самым незначительным поводам. «Бывало, что люди сидят спокойно. И в один момент просто начинают с кулаками лезть на нас. Необязательно должна быть словесная перепалка, достаточно было посмотреть на него „как-то не так“. Сразу начинается: „А че ты на меня так смотришь?“ Мы можем им отвечать. На словах мы можем все, что угодно. Руками же мы не имеем права трогать людей», — рассказывает Иван. В таких случаях всегда срабатывает тревожная кнопка и дебошира выводит охрана. «В клубе быдлят ежесекундно. Подзывают щелчками, свистят, приходится подходить и спрашивать: „Я похож на собаку? Почему ты мне свистишь?“ После этого вопроса они моментально осаживаются и вопросов больше не возникает», — делится бармен. Ты знаешь, кто я? Угрозы поступают и от тех, кто перепил и от тех, кому выпить не налили Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Иван рассказывает, что угрозы со стороны гостей — обычное явление для сотрудников ночных заведений. В основном они поступают от тех, кому отказали наливать. «Угроз было очень много. Мне говорили, что меня будут ждать после смены за то, что отказался наливать человеку из-за того, что он был пьяный. Есть же грань какая-то. Это в плане человеческого отношения — нормально. Потому что человек напился и не контролирует себя. Он выпьет еще и ему будет плохо. И с точки зрения заведения: он сейчас напьется и посреди танцпола у него все это полезет наружу. Будет грязно», — делится Денисов. Часто угрожать начинают несовершеннолетние, которым по причине возраста отказывают в продаже спиртного. «Всегда начинается что-то из разряда — „Ты знаешь, кто я такой? Я знаю твоего директора, да у меня такие связи…“. Еще просят налить и говорят, что никому не расскажут. Но мне все равно, я закон знаю. Многотысячные штрафы платить никому не хочется», — рассказывает бармен. Дедовщина на работе и кормление хомячка Сотрудники заведений нередко подшучивают друг над другом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Отдельная тема — это подколы среди своих. Жертвами становятся новички, которые только-только пришли работать в общепит. Например, просят взболтать виски с колой в шейкере. Кола взрывается и обливает пеной все вокруг. Еще только пришедших на работу просят принести бензин для кофемашины. Иван рассказывает, как к ним в заведение несколько раз забегали ребята, которые просили у них бензин для кофемашины, которая обычно работает от электричества. Иногда последствия таких подколов могут доходить и до руководства заведения. «Были случаи, когда новенького отправляли в соседнее здание покормить хомячка, а человек попадал на совещание директоров в бизнес-центре. Приходит стажер, он же не знает, как все устроено. Подговорили поваров, весь персонал. Ему говорят сходить к поварам, взять у них нарезанные овощи и покормить хомяка в соседнем бизнес-центре. Он идет туда, ищет хомячка. Заходит в первый попавшийся кабинет, а там совещание идет. Тогда прилетело и управляющей, и директору», — смеется собеседник агентства. Про воровство у барменов и возрастных преступниц Кражи хоть и под камерами, но все же случаются в заведениях Фото: Дарья Попова © URA.RU Несмотря на то, что в заведениях повсюду стоят камеры, кражи все же случаются. Воруют как посетители, так и среди персонала. Иван Денисов вспоминает, что сам стал свидетелем необычной кражи. В одном известном тюменском клубе у него украли инвентарь. «За баром сидели три очень взрослые женщины. Выпивали коктейли, но были абсолютно трезвые. Я отвернулся. Поворачиваюсь — инвентаря нет. И женщин тоже. Стащили шейкер и сито, куда лед насыпать. Я не понимаю ничего. Иду к бар-менеджеру. Посмотрели по камерам, а там они, когда я отвернулся, в сумку себе все сложили и сидят дальше. Видят, что я чем-то занят, встают и уходят», — рассказывает Иван. Кражи случались и среди сотрудников заведения. Иван рассказывает, что за этим следовало сразу увольнение и испорченная репутация среди своих. Также нетрезвые посетители сами иногда забывали свои вещи и требовали их с сотрудников. «Была ситуация, когда очень пьяная девушка всполошила всех. В баре была длинная стойка и она оставила сумку в начале бара. Отошла по своим делам, подошла в конец бара и потеряла свою сумку. Мы все переполошились, начинаем искать и видим, что сумка лежит в начале стойки», — вспоминает Денисов. Развратные парочки и выяснения отношений Под алкоголем пары часто ссорятся и иногда уезжают не со своими вторыми половинами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Истории о том, как кого-то застукали за занятием сексом в туалете, часто всплывают среди сотрудников ночных заведений. Такие случаи происходят регулярно, но иногда пара не успевает дойти до уборной и уединяется прямо в зале. «Была ситуация, когда я был за баром. На небольшом расстоянии от меня стоял парень с девушкой. Они на меня смотрят, разговаривают, а руки у них друг у друга в трусах. Я не понимаю, как на это реагировать. Подойти самому сказать, охрану позвать? Я решил ребят не прерывать. Позвал охрану тогда, когда они уже управились», — рассказывает Иван. Бывает и по-другому. Разгоряченные под алкоголем пары начинают выяснять отношения, скандалят и в итоге уезжают по одному. Но не всегда. «В клубах парочки ссорятся постоянно. Это база. Приезжаю вместе, уезжают либо по раздельности, либо девушка одна с недовольным лицом. Несколько раз было, приезжали вместе — уезжали с разными людьми», — делится бармен. О чайке для наркоманов Под веществами одни просят воду — чтоб отпустило, другие — водку, чтобы вставило Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU «Я в принципе увидел, как выглядят люди под веществами, именно работая в клубе. Постоянно подходили ребята, у которых ездит челюсть. Как мне сказали, это с мефедрона. И они просили воду, чтобы отойти. Глаза бешенные. Бывает, подходили с красными глазами и просили чаечек. Как-то подошел тип, его трясло, глаза во все стороны, и просил водку с „Ред буллом“. Я думал, куда ему столько энергии, кросс собрался бежать? Бывало, что сознание теряли, их быстро в чувство приводили и все на этом», — вспоминает Иван Денисов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудникам общепита чаще всего достается от недовольных посетителей. Под большей угрозой оказываются те, кто работает в ночных заведениях и обслуживает за барной стойкой клиентов подшофе. Главные минусы работы с нетрезвыми людьми агентству перечислил тюменский бармен, работающий в индустрии более пяти лет. О пьяных драках, наркоманах в клубах, угрозах от несовершеннолетних и сексе «не отходя от кассы» — в эксклюзивном материале URA.RU. Про драки, хамство и быдло Бармен Иван Денисов (фамилия и имя изменены по просьбе респондента — прим. ред.) рассказывает, что основная проблема в их работе — это хамство. Несмотря на развитие сферы, люди по-прежнему относятся к персоналу как к обслуге, позволяют себе неприличные жесты, требуют повышенного внимания, цепляются, провоцируют и распускают руки. Кроме того, под алкоголем люди плохо контролируют себя и начинают проявлять агрессию по самым незначительным поводам. «Бывало, что люди сидят спокойно. И в один момент просто начинают с кулаками лезть на нас. Необязательно должна быть словесная перепалка, достаточно было посмотреть на него „как-то не так“. Сразу начинается: „А че ты на меня так смотришь?“ Мы можем им отвечать. На словах мы можем все, что угодно. Руками же мы не имеем права трогать людей», — рассказывает Иван. В таких случаях всегда срабатывает тревожная кнопка и дебошира выводит охрана. Ты знаешь, кто я? Иван рассказывает, что угрозы со стороны гостей — обычное явление для сотрудников ночных заведений. В основном они поступают от тех, кому отказали наливать. «Угроз было очень много. Мне говорили, что меня будут ждать после смены за то, что отказался наливать человеку из-за того, что он был пьяный. Есть же грань какая-то. Это в плане человеческого отношения — нормально. Потому что человек напился и не контролирует себя. Он выпьет еще и ему будет плохо. И с точки зрения заведения: он сейчас напьется и посреди танцпола у него все это полезет наружу. Будет грязно», — делится Денисов. Дедовщина на работе и кормление хомячка Отдельная тема — это подколы среди своих. Жертвами становятся новички, которые только-только пришли работать в общепит. Например, просят взболтать виски с колой в шейкере. Кола взрывается и обливает пеной все вокруг. Еще только пришедших на работу просят принести бензин для кофемашины. Иван рассказывает, как к ним в заведение несколько раз забегали ребята, которые просили у них бензин для кофемашины, которая обычно работает от электричества. Иногда последствия таких подколов могут доходить и до руководства заведения. «Были случаи, когда новенького отправляли в соседнее здание покормить хомячка, а человек попадал на совещание директоров в бизнес-центре. Приходит стажер, он же не знает, как все устроено. Подговорили поваров, весь персонал. Ему говорят сходить к поварам, взять у них нарезанные овощи и покормить хомяка в соседнем бизнес-центре. Он идет туда, ищет хомячка. Заходит в первый попавшийся кабинет, а там совещание идет. Тогда прилетело и управляющей, и директору», — смеется собеседник агентства. Про воровство у барменов и возрастных преступниц Несмотря на то, что в заведениях повсюду стоят камеры, кражи все же случаются. Воруют как посетители, так и среди персонала. Иван Денисов вспоминает, что сам стал свидетелем необычной кражи. В одном известном тюменском клубе у него украли инвентарь. «За баром сидели три очень взрослые женщины. Выпивали коктейли, но были абсолютно трезвые. Я отвернулся. Поворачиваюсь — инвентаря нет. И женщин тоже. Стащили шейкер и сито, куда лед насыпать. Я не понимаю ничего. Иду к бар-менеджеру. Посмотрели по камерам, а там они, когда я отвернулся, в сумку себе все сложили и сидят дальше. Видят, что я чем-то занят, встают и уходят», — рассказывает Иван. Кражи случались и среди сотрудников заведения. Иван рассказывает, что за этим следовало сразу увольнение и испорченная репутация среди своих. Также нетрезвые посетители сами иногда забывали свои вещи и требовали их с сотрудников. «Была ситуация, когда очень пьяная девушка всполошила всех. В баре была длинная стойка и она оставила сумку в начале бара. Отошла по своим делам, подошла в конец бара и потеряла свою сумку. Мы все переполошились, начинаем искать и видим, что сумка лежит в начале стойки», — вспоминает Денисов. Развратные парочки и выяснения отношений Истории о том, как кого-то застукали за занятием сексом в туалете, часто всплывают среди сотрудников ночных заведений. Такие случаи происходят регулярно, но иногда пара не успевает дойти до уборной и уединяется прямо в зале. «Была ситуация, когда я был за баром. На небольшом расстоянии от меня стоял парень с девушкой. Они на меня смотрят, разговаривают, а руки у них друг у друга в трусах. Я не понимаю, как на это реагировать. Подойти самому сказать, охрану позвать? Я решил ребят не прерывать. Позвал охрану тогда, когда они уже управились», — рассказывает Иван. О чайке для наркоманов «Я в принципе увидел, как выглядят люди под веществами, именно работая в клубе. Постоянно подходили ребята, у которых ездит челюсть. Как мне сказали, это с мефедрона. И они просили воду, чтобы отойти. Глаза бешенные. Бывает, подходили с красными глазами и просили чаечек. Как-то подошел тип, его трясло, глаза во все стороны, и просил водку с „Ред буллом“. Я думал, куда ему столько энергии, кросс собрался бежать? Бывало, что сознание теряли, их быстро в чувство приводили и все на этом», — вспоминает Иван Денисов.