Тюменские слухи: в регионе ждут Матвиенко

О пенсии главной коммунистки, жадности чиновников и объединении вузов. Выпуск 1019

21 апреля 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Сегодня мы представили, как бы выглядел каждый регион, если бы сбылись некоторые мечты жителей. Тюменцы мечтают, чтобы на фоне моста Влюбленных появилась обустроенная набережная Фото: URA.RU Рассказывают, что летом в Тюмень прилетит спикер Совфеда Валентина Матвиенко — она также поддержит Александра Моора перед выборами губернатора. А в это время в Ялуторовске силовики занялись чиновниками — их подозревают в фальсификации. Кроме того, в свежих слухах: Фальков объединит все тюменские вузы, тюменский отель опозорился перед столичным гостем, бизнесмены едут в Китай на шопинг. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Валентина Матвиенко может прилететь в Тюмень летом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени ждут визита федерального политика В желтом доме поговаривают, что премьер Михаил Мишустин — не единственный федеральный политик, который посетит Тюмень в этом году. По слухам, летом в регион прилетит еще одна крупная фигура. «Говорят, что ждут визита либо спикера Госдумы Вячеслава Володина, либо председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Естественно, что визит будет проведен в рамках предвыборной кампании губернатора Александра Моор», — передают сплетники в галстуках. Минобрнауки РФ готовит реформу в тюменском образовании Говорят, что недавний визит министра науки РФ Валерия Фалькова в Тюмень предвещает большую перестановку сил в тюменском высшем образовании. Формально глава министерства сопровождал в поездке главу кабмина Михаила Мишустина, но объектов, которые курирует Фальков в Тюмени гости не посещали. «По неподтвержденной информации Фальков готовит в областной столице объединение всех вузов в один под эгидой ТюмГУ. Поэтому и приезжал», — сообщают слухмейкеры. Общественники, запустившие фейк об СВО, просят денег у губернатора Сплетники сообщают о продолжении истории с общественниками, которые ради получения денег от «Фонда президентских грантов» запустили «утку» о том, что в Тобольском районе подростки в своих соцсетях дискредитируют армию. Фокус не удался, историей заинтересовались в ФСБ, однако желание получить средства на проект по патриотическому воспитанию у провинившихся это не убавило. «Представляете, в прошлый раз они свою заявку удалили, но, как оказалось, не потеряли надежды и теперь подали ее на грант от губернатора Моора! Ложь про подростков, которые осуждают спецоперацию, в заявке подтерли, но все также просят почти миллион рублей. Удивляемся и завидуем таким упорству и наглости. Вдвойне смешнее будет, если подобный проект грант все же получит: уж патриотическим воспитанием точно стоит заняться какой-то другой организации», — рассуждают источники. Тамара Казанцева готовится к заслуженному отдыху Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Лидер тюменских коммунистов зарабатывает себе почетную пенсию Слухачи заметили, что глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева на заседании облдумы 20 апреля рассыпалась в комплиментах тюменской власти. Коммунистка единственная из оппозиции поблагодарила губернатора Александр Моора за работу, да и подчиненных его не обделила — слова благодарности звучали даже в адрес замглавы области Ларисы Теплоуховой, с которой еще несколько лет назад коммунисты решали вопросы в суде. «Все объясняется просто — Казанцева зарабатывает себе на почетную пенсию. Будет себе отдыхать в Тобольске, ходить на торжественные мероприятия, перед молодежью выступать. Почивать на лаврах, короче», — передают сплетники. В думу массового зовут учителей Рассказывают, что тюменские власти отчаялись собрать в новом созыве гордумы приличное количество ресурсных кандидатов — желающих идти в депутаты в нынешних условиях немного. Якобы политблок начал активно «вербовать» в кандидаты учителей школ и вузов. «Педагоги по крайней мере лояльны к власти, привыкли делать то, что им скажут», — объясняют выбор властей инсайдеры. Силовики нагрянули в мэрию Ялуторовска Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жадностью чиновников заинтересовались следователи Поговаривают, что следователи заинтересовались действиями ялуторовских чиновников и сейчас проводят в отношении мэрии процессуальную проверку. А поводом стала жадность власть имущих: они якобы сфальсифицировали результаты аукционов, чтобы не покупать жилье для переселения из аварийного дома, а отделаться от собственника минимальной компенсацией. «При переселении человеку причитается либо новое жилье, либо выкупные деньги. Администрация настаивала на выплате: мол купить подходящее жилье они не могут, площадь слишком мала, такого просто не продают. Чтобы доказать это, они провели тендер, на который никто не заявился. Но, по мнению переселенца, его условия сфальсифицировали. Он даже провел свое расследование, собрал документы и подал их в следственный комитет. Теперь силовики инициировали проверку. Если доводы подтвердятся, то у Вячеслава Смелика (глава Ялуторовска — прим. URA.RU) прибавится головной боли. А могли бы не жадничать и поступить как, к примеру, мэр Тобольска Максим Афанасьев: там людям покупают взамен жилье большей площади, и даже выигрывают суды, когда им вменяют нецелевое расходование бюджета», — делятся слухачи. В регионе уже начались природные пожары Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские пожарники ищут способы борьбы с поджигателями Поговаривают, сотрудники МЧС по Тюменской области срочно ищут новые способы оповещения людей в целях предотвращения лесных пожаров. Уже повсюду в городе появляются баннеры с тревожными картинками, людям стали рассылать смс, но этих мер оказалось недостаточно. В регионе уже начали происходить крупные пожары по вине сердобольных неосведомленных граждан. «Каждый год об этом начинают заранее твердить и толку ноль. Недавно полыхало поле на Мысу, скоро прогнозируется теплая и сухая погода, спасатели уже заранее настраиваются, укомплектовывают штат, но проблемы-то исходят от людей. Сейчас все поедут на дачи, начнут убираться, жечь мусор, жарить шашлыки. Как еще привлечь граждан, непонятно. Хоть блогеров подключай, ей-богу!» — пожимают плечами сплетники. Начальнику управления МЧС по Тюменской области Артуру Хачатряну стоит рассмотреть такую инициативу. В борьбе с пожарами, как говорится, все средства хороши, пригодятся даже блогеры. Тюменские врачи не успевают переводить дух из-за новых вспышек ковида Любители сплетен делятся, что тюменским врачам некогда отдыхать из-за новых волн и вспышек заболеваемости ковидом. «Никогда такого не было и вот опять. Только-только снижаются показатели по росту числа инфицированных, как снова они начинают расти. За день выявляются по 20 новых больных, появились очереди на КТ легких и снова все по кругу. Хорошо, что за три года врачи уже успели адаптироваться, но такая ежемесячная нервотрепка на работе кого угодно выведет», — секретничают слухачи. Директору местного департамента здравоохранения Наталье Логиновой нужно чаще выписывать своим подопечным премии. Так сказать, поощрять и стимулировать народ и дальше совершать подвиг на своем непростом посту. Горожане хотят традиционного шествия Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцы не оценили новый формат «Бессмертного полка» Прошел слух, что тюменцы не особо оценили новый формат проведения акции «Бессмертный полк». Якобы идеи, выдвинутые организатором шествия в лице Геннадия Иванова, пришлись не по вкусу патриотичным горожанам. «Такая добрая и сильная традиция, и как ее можно было заменить аватарками в соцсетях и наклейками на лобовых стеклах? Сомнительная альтернатива какая-то», — недоумевают сплетники. Предприниматели ждут бизнес-миссий в Китай, чтобы закупиться одеждой Любители неформальных бесед обсуждают, что участники бизнес-делегации в Китай вернутся не только с новыми контрактами, но и с обновками, которых в России из-за санкций сейчас не найти. Якобы, предполагают слухачи, между бизнес-встречами и переговорами хватит времени наведаться в бутики ушедших из России брендов одежды, косметики и парфюмерии. «Вряд ли кто-то упустит такую возможность — никакой контрабанды, никакого параллельного импорта, вполне легально купленные вещи. Напоминает ситуацию в СССР в 80-х годах, тогда поездок тоже ждали с нетерпением. Можно и самому закупиться, и пару-тройку ценных подарков важным партнерам привезти», — судачат на неформальных бизнес-встречах. Персоналу отеля Medical в Тюмени выпало серьезное испытание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменский отель опозорился перед столичным гостем По словам сплетников, недавно персоналу отеля Medical в Тюмени выпало серьезное испытание на клиентоориентированность, которое они с треском провалили. Их гостем стал член Федерации рестораторов и отельеров, которому не смогли оказать и минимального гостеприимства. «Человек прилетел из Москвы по делам в Тюмень. Уж он-то понимает и в сервисе, и в том, как должны его оказывать. Но в Medical на такие правила плевать хотели. Гостю буквально пришлось выпрашивать у сотрудников хоть что-то для минимального комфорта: начиная от второй чайной пары в номер, заканчивая сменой постельного белья не по расписанию. Да что говорить: отель гордится своей медицинской направленностью, вот только москвич записался на массаж, а на следующий день, когда пришел на процедуру, оказалось, что там о нем и слыхом не слыхивали, потому что смена поменялась. Учредителю и предпринимательнице Татьяне Зарубиной стоит обратить внимание на то, как в ее вотчине обслуживают гостей, а то мучительно стыдно», — злословят слухачи. Коттеджи планируют поделить на классы Фото: Николай Бастриков © URA.RU Загородную недвижимость загонят в рамки стандартов Люди, близкие к среде тюменских риэлторов, поговаривают, что продавцы недвижимости хотят подогнать загородку под стандарты обычного многоквартирного жилья. Якобы дома и коттеджи планируют разделить на те же классы, что и квартиры. Правда, критериев оценки пока никто не предлагал, обсуждают слухачи. «Нет никаких сейчас параметров, чтобы понять — это коттедж эконом-класса или комфортный дом. Надо прорабатывать, вырабатывать единое представление, какие-то создавать стандарты. Но риэлторы этого очень хотят, потому что это повлияет на их комиссионные и упростит подбор предложений», — размышляют источники URA.RU. Новичок спровоцирует серьезную конкуренцию среди застройщиков Среди тюменских застройщиков появился слух, что недавно зашедший в регион девелопер из Москвы «Самолет» якобы намерен оттянуть на себя приличную долю местного строительства. Слухмейкеры предполагают, что у новичка есть серьезные претензии на несколько районов города. «Сейчас они строят за „Звездным“, в районе Тобольского тракта, там по плану небольшой жилой комплекс, но это явно только начало. Мы знаем, что „Самолет“ недавно вошел в топ-3 по Москве, плюс они подтягивают инвестиции непривычными для нас методами — вроде криптовалюты, основанной на квадратных метрах. Чтобы расстановка сил не изменилась, тюменскому рынку придется становиться более гибким и лояльным к покупателям», — делятся предположениями люди, близкие к строительству. В Тюмени ждут наплыва овощей из Узбекистана и Киргизии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Азиатские овощи помешают развиваться местным аграриям В среде тюменских фермеров в последние недели бродит слух, что в ближайшее время местному бизнесу придется пережить жесткую конкуренцию с азиатскими производителями. Якобы усиление сотрудничества со странами Средней Азии поставит под угрозу овощеводство Тюменской области. «Если говорить про Узбекистан и Киргизию, у них там такое массовое производство овощей, что нам за ними точно не угнаться. И дело даже не в перенасыщенности рынка. Просто чем крупнее производство, тем дешевле обходится каждая единица. Грубо говоря, одна луковица из выращенного миллиона или одна луковица из тысячи стоят по-разному. Поэтому даже таким местным гигантам, как „ТюменьАгро“, явно в ближайшее время не удастся составить конкуренцию поставщикам извне. Будет ли замгубернатора Андрей Пантелеев что-то предпринимать по этому поводу?» — задаются вопросом фермеры. На рынок такси Тюмени приходит новый игрок Как докладываю инсайдеры, в ближайшее время в Тюмени откроется таксопарк, который составит сильную конкуренцию всем местным участникам рынка. «Новая компания придет в Тюмень со своей фишкой: вызовы будут выполнять только новые иномарки. Это, якобы, автоматом даст им приоритет на заказы в „Яндексе“, а значит большую прибыль для водителей. Владельцы бизнесов, давно работающие в Тюмени, поднапряглись, а среди водителей активно обсуждается переход на новое место работы», — рассказывают сплетники. Турецкие отельеры завлекают тюменцев уехавшими артистами Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Тюменцы массово скупают туры в Турцию ради хлеба и зрелищ Поговаривают, в туристической сфере Тюмени в этом году обнаружили золотую жилу. Простым all inclusive уже никого не удивишь, теперь владельцы отелей завлекают к себе русских выступлениями звезд, которые больше не дают концерты в родной стране. «В этом году у отельеров новая замануха. Они прекрасно знают, что некоторые звезды наши больше не выступают в России, и никак не могут опустить возможность заработать на преданных фанатах, готовых за любые деньги послушать любимого исполнителя хоть на чужбине. Ну, а что, сервис на высшем уровне: и развлекут и накормят, и запрещенку покажут. Только стоит это удовольствие немало. Но то ж отдых, можно раз в год и раскошелиться», — злорадствуют сплетники. Слухачи поговаривают, что тюменцы оценили нововведения и вовсю копят деньги на путевки. Первые концерты начнут давать уже в начале мая, надо успевать, смеются слухачи. За дачников всерьез возьмутся инспекторы МЧС Среди тюменских дачников появился слух, что этим летом специалисты МЧС будут пристально наблюдать за садовыми товариществами. Знающие люди поговаривают, что якобы из-за сложной пожароопасной ситуации запрет на разведение огня на участке станут контролировать в круглосуточном режиме с использованием всей возможной техники, в том числе и беспилотников. «Уже не первый год запрет есть, даже мангальную зону нужно сейчас оборудовать с соблюдением особых требований. Но раньше садоводы это воспринимали скорее как не особо важную рекомендацию. А в этом году могут начаться реальные массовые штрафы, и тогда о шашлыках по выходным и праздникам можно будет просто забыть», — рассуждают любители слухов. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рассказывают, что летом в Тюмень прилетит спикер Совфеда Валентина Матвиенко — она также поддержит Александра Моора перед выборами губернатора. А в это время в Ялуторовске силовики занялись чиновниками — их подозревают в фальсификации. Кроме того, в свежих слухах: Фальков объединит все тюменские вузы, тюменский отель опозорился перед столичным гостем, бизнесмены едут в Китай на шопинг. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. В Тюмени ждут визита федерального политика В желтом доме поговаривают, что премьер Михаил Мишустин — не единственный федеральный политик, который посетит Тюмень в этом году. По слухам, летом в регион прилетит еще одна крупная фигура. «Говорят, что ждут визита либо спикера Госдумы Вячеслава Володина, либо председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Естественно, что визит будет проведен в рамках предвыборной кампании губернатора Александра Моор», — передают сплетники в галстуках. Минобрнауки РФ готовит реформу в тюменском образовании Говорят, что недавний визит министра науки РФ Валерия Фалькова в Тюмень предвещает большую перестановку сил в тюменском высшем образовании. Формально глава министерства сопровождал в поездке главу кабмина Михаила Мишустина, но объектов, которые курирует Фальков в Тюмени гости не посещали. «По неподтвержденной информации Фальков готовит в областной столице объединение всех вузов в один под эгидой ТюмГУ. Поэтому и приезжал», — сообщают слухмейкеры. Общественники, запустившие фейк об СВО, просят денег у губернатора Сплетники сообщают о продолжении истории с общественниками, которые ради получения денег от «Фонда президентских грантов» запустили «утку» о том, что в Тобольском районе подростки в своих соцсетях дискредитируют армию. Фокус не удался, историей заинтересовались в ФСБ, однако желание получить средства на проект по патриотическому воспитанию у провинившихся это не убавило. «Представляете, в прошлый раз они свою заявку удалили, но, как оказалось, не потеряли надежды и теперь подали ее на грант от губернатора Моора! Ложь про подростков, которые осуждают спецоперацию, в заявке подтерли, но все также просят почти миллион рублей. Удивляемся и завидуем таким упорству и наглости. Вдвойне смешнее будет, если подобный проект грант все же получит: уж патриотическим воспитанием точно стоит заняться какой-то другой организации», — рассуждают источники. Лидер тюменских коммунистов зарабатывает себе почетную пенсию Слухачи заметили, что глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева на заседании облдумы 20 апреля рассыпалась в комплиментах тюменской власти. Коммунистка единственная из оппозиции поблагодарила губернатора Александр Моора за работу, да и подчиненных его не обделила — слова благодарности звучали даже в адрес замглавы области Ларисы Теплоуховой, с которой еще несколько лет назад коммунисты решали вопросы в суде. «Все объясняется просто — Казанцева зарабатывает себе на почетную пенсию. Будет себе отдыхать в Тобольске, ходить на торжественные мероприятия, перед молодежью выступать. Почивать на лаврах, короче», — передают сплетники. В думу массового зовут учителей Рассказывают, что тюменские власти отчаялись собрать в новом созыве гордумы приличное количество ресурсных кандидатов — желающих идти в депутаты в нынешних условиях немного. Якобы политблок начал активно «вербовать» в кандидаты учителей школ и вузов. «Педагоги по крайней мере лояльны к власти, привыкли делать то, что им скажут», — объясняют выбор властей инсайдеры. Жадностью чиновников заинтересовались следователи Поговаривают, что следователи заинтересовались действиями ялуторовских чиновников и сейчас проводят в отношении мэрии процессуальную проверку. А поводом стала жадность власть имущих: они якобы сфальсифицировали результаты аукционов, чтобы не покупать жилье для переселения из аварийного дома, а отделаться от собственника минимальной компенсацией. «При переселении человеку причитается либо новое жилье, либо выкупные деньги. Администрация настаивала на выплате: мол купить подходящее жилье они не могут, площадь слишком мала, такого просто не продают. Чтобы доказать это, они провели тендер, на который никто не заявился. Но, по мнению переселенца, его условия сфальсифицировали. Он даже провел свое расследование, собрал документы и подал их в следственный комитет. Теперь силовики инициировали проверку. Если доводы подтвердятся, то у Вячеслава Смелика (глава Ялуторовска — прим. URA.RU) прибавится головной боли. А могли бы не жадничать и поступить как, к примеру, мэр Тобольска Максим Афанасьев: там людям покупают взамен жилье большей площади, и даже выигрывают суды, когда им вменяют нецелевое расходование бюджета», — делятся слухачи. Тюменские пожарники ищут способы борьбы с поджигателями Поговаривают, сотрудники МЧС по Тюменской области срочно ищут новые способы оповещения людей в целях предотвращения лесных пожаров. Уже повсюду в городе появляются баннеры с тревожными картинками, людям стали рассылать смс, но этих мер оказалось недостаточно. В регионе уже начали происходить крупные пожары по вине сердобольных неосведомленных граждан. «Каждый год об этом начинают заранее твердить и толку ноль. Недавно полыхало поле на Мысу, скоро прогнозируется теплая и сухая погода, спасатели уже заранее настраиваются, укомплектовывают штат, но проблемы-то исходят от людей. Сейчас все поедут на дачи, начнут убираться, жечь мусор, жарить шашлыки. Как еще привлечь граждан, непонятно. Хоть блогеров подключай, ей-богу!» — пожимают плечами сплетники. Начальнику управления МЧС по Тюменской области Артуру Хачатряну стоит рассмотреть такую инициативу. В борьбе с пожарами, как говорится, все средства хороши, пригодятся даже блогеры. Тюменские врачи не успевают переводить дух из-за новых вспышек ковида Любители сплетен делятся, что тюменским врачам некогда отдыхать из-за новых волн и вспышек заболеваемости ковидом. «Никогда такого не было и вот опять. Только-только снижаются показатели по росту числа инфицированных, как снова они начинают расти. За день выявляются по 20 новых больных, появились очереди на КТ легких и снова все по кругу. Хорошо, что за три года врачи уже успели адаптироваться, но такая ежемесячная нервотрепка на работе кого угодно выведет», — секретничают слухачи. Директору местного департамента здравоохранения Наталье Логиновой нужно чаще выписывать своим подопечным премии. Так сказать, поощрять и стимулировать народ и дальше совершать подвиг на своем непростом посту. Тюменцы не оценили новый формат «Бессмертного полка» Прошел слух, что тюменцы не особо оценили новый формат проведения акции «Бессмертный полк». Якобы идеи, выдвинутые организатором шествия в лице Геннадия Иванова, пришлись не по вкусу патриотичным горожанам. «Такая добрая и сильная традиция, и как ее можно было заменить аватарками в соцсетях и наклейками на лобовых стеклах? Сомнительная альтернатива какая-то», — недоумевают сплетники. Предприниматели ждут бизнес-миссий в Китай, чтобы закупиться одеждой Любители неформальных бесед обсуждают, что участники бизнес-делегации в Китай вернутся не только с новыми контрактами, но и с обновками, которых в России из-за санкций сейчас не найти. Якобы, предполагают слухачи, между бизнес-встречами и переговорами хватит времени наведаться в бутики ушедших из России брендов одежды, косметики и парфюмерии. «Вряд ли кто-то упустит такую возможность — никакой контрабанды, никакого параллельного импорта, вполне легально купленные вещи. Напоминает ситуацию в СССР в 80-х годах, тогда поездок тоже ждали с нетерпением. Можно и самому закупиться, и пару-тройку ценных подарков важным партнерам привезти», — судачат на неформальных бизнес-встречах. Тюменский отель опозорился перед столичным гостем По словам сплетников, недавно персоналу отеля Medical в Тюмени выпало серьезное испытание на клиентоориентированность, которое они с треском провалили. Их гостем стал член Федерации рестораторов и отельеров, которому не смогли оказать и минимального гостеприимства. «Человек прилетел из Москвы по делам в Тюмень. Уж он-то понимает и в сервисе, и в том, как должны его оказывать. Но в Medical на такие правила плевать хотели. Гостю буквально пришлось выпрашивать у сотрудников хоть что-то для минимального комфорта: начиная от второй чайной пары в номер, заканчивая сменой постельного белья не по расписанию. Да что говорить: отель гордится своей медицинской направленностью, вот только москвич записался на массаж, а на следующий день, когда пришел на процедуру, оказалось, что там о нем и слыхом не слыхивали, потому что смена поменялась. Учредителю и предпринимательнице Татьяне Зарубиной стоит обратить внимание на то, как в ее вотчине обслуживают гостей, а то мучительно стыдно», — злословят слухачи. Загородную недвижимость загонят в рамки стандартов Люди, близкие к среде тюменских риэлторов, поговаривают, что продавцы недвижимости хотят подогнать загородку под стандарты обычного многоквартирного жилья. Якобы дома и коттеджи планируют разделить на те же классы, что и квартиры. Правда, критериев оценки пока никто не предлагал, обсуждают слухачи. «Нет никаких сейчас параметров, чтобы понять — это коттедж эконом-класса или комфортный дом. Надо прорабатывать, вырабатывать единое представление, какие-то создавать стандарты. Но риэлторы этого очень хотят, потому что это повлияет на их комиссионные и упростит подбор предложений», — размышляют источники URA.RU. Новичок спровоцирует серьезную конкуренцию среди застройщиков Среди тюменских застройщиков появился слух, что недавно зашедший в регион девелопер из Москвы «Самолет» якобы намерен оттянуть на себя приличную долю местного строительства. Слухмейкеры предполагают, что у новичка есть серьезные претензии на несколько районов города. «Сейчас они строят за „Звездным“, в районе Тобольского тракта, там по плану небольшой жилой комплекс, но это явно только начало. Мы знаем, что „Самолет“ недавно вошел в топ-3 по Москве, плюс они подтягивают инвестиции непривычными для нас методами — вроде криптовалюты, основанной на квадратных метрах. Чтобы расстановка сил не изменилась, тюменскому рынку придется становиться более гибким и лояльным к покупателям», — делятся предположениями люди, близкие к строительству. Азиатские овощи помешают развиваться местным аграриям В среде тюменских фермеров в последние недели бродит слух, что в ближайшее время местному бизнесу придется пережить жесткую конкуренцию с азиатскими производителями. Якобы усиление сотрудничества со странами Средней Азии поставит под угрозу овощеводство Тюменской области. «Если говорить про Узбекистан и Киргизию, у них там такое массовое производство овощей, что нам за ними точно не угнаться. И дело даже не в перенасыщенности рынка. Просто чем крупнее производство, тем дешевле обходится каждая единица. Грубо говоря, одна луковица из выращенного миллиона или одна луковица из тысячи стоят по-разному. Поэтому даже таким местным гигантам, как „ТюменьАгро“, явно в ближайшее время не удастся составить конкуренцию поставщикам извне. Будет ли замгубернатора Андрей Пантелеев что-то предпринимать по этому поводу?» — задаются вопросом фермеры. На рынок такси Тюмени приходит новый игрок Как докладываю инсайдеры, в ближайшее время в Тюмени откроется таксопарк, который составит сильную конкуренцию всем местным участникам рынка. «Новая компания придет в Тюмень со своей фишкой: вызовы будут выполнять только новые иномарки. Это, якобы, автоматом даст им приоритет на заказы в „Яндексе“, а значит большую прибыль для водителей. Владельцы бизнесов, давно работающие в Тюмени, поднапряглись, а среди водителей активно обсуждается переход на новое место работы», — рассказывают сплетники. Тюменцы массово скупают туры в Турцию ради хлеба и зрелищ Поговаривают, в туристической сфере Тюмени в этом году обнаружили золотую жилу. Простым all inclusive уже никого не удивишь, теперь владельцы отелей завлекают к себе русских выступлениями звезд, которые больше не дают концерты в родной стране. «В этом году у отельеров новая замануха. Они прекрасно знают, что некоторые звезды наши больше не выступают в России, и никак не могут опустить возможность заработать на преданных фанатах, готовых за любые деньги послушать любимого исполнителя хоть на чужбине. Ну, а что, сервис на высшем уровне: и развлекут и накормят, и запрещенку покажут. Только стоит это удовольствие немало. Но то ж отдых, можно раз в год и раскошелиться», — злорадствуют сплетники. Слухачи поговаривают, что тюменцы оценили нововведения и вовсю копят деньги на путевки. Первые концерты начнут давать уже в начале мая, надо успевать, смеются слухачи. За дачников всерьез возьмутся инспекторы МЧС Среди тюменских дачников появился слух, что этим летом специалисты МЧС будут пристально наблюдать за садовыми товариществами. Знающие люди поговаривают, что якобы из-за сложной пожароопасной ситуации запрет на разведение огня на участке станут контролировать в круглосуточном режиме с использованием всей возможной техники, в том числе и беспилотников. «Уже не первый год запрет есть, даже мангальную зону нужно сейчас оборудовать с соблюдением особых требований. Но раньше садоводы это воспринимали скорее как не особо важную рекомендацию. А в этом году могут начаться реальные массовые штрафы, и тогда о шашлыках по выходным и праздникам можно будет просто забыть», — рассуждают любители слухов. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.