Экс-сотрудница КМЗ в Кургане после пожара живет в дырявом вагоне

Пенсионерка из-за трагедии потеряла мужа и мучается с онкологией

03 июля 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Жительница Кургана больше года добивается помощи от властей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Курганской области, 40 лет проработавшая на «Курганмашзаводе», Валентина Федякина вынуждена жить в вагончике с протекающей крышей в период дождей и мучаться от морозов. После пожара в 2022 году пенсионерка потеряла дом, потом мужа, получила инвалидность по онкологии. Сейчас выжить в сложных условиях помогают добрые люди. О том, как живет женщина спустя год после трагедии, увидели корреспонденты URA.RU. До 18 мая 2022 года жизнь Валентины Кононовны в поселке Чистопрудный (Кетовский округ) была полна радости и удовольствия от помощи людям. Супруги Федякины держали скотину, продавали натуральное молоко и яйца соседям, выращивали урожай и наслаждались деревенской жизнью. Так выглядит трехкомнатный дом Федякиной на данный момент Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «В то утро мы с мужем съездили за пенсией. Ничего не предвещало беды. О пожаре не предупреждали, эвакуации не было. Вернулись к дому, а у соседей паника — огонь идет сюда. А ветер гулял порывами. Мы даже животных не всех отпустили. У нас 40 кур сгорело, четыре поросенка, теленок. Было две домашние собаки, осталась одна — второй умер в машине из-за стресса. Когда поехали к дому, встретили соседку. Плачет и говорит, что деревня сгорела», — делится с журналистами пострадавшая от пожара жительница. Небольшой красный вагончик, подаренный курганской церковью, стоит в конце практически единственной улицы в поселке. Чтобы подойти к нему надо пройти через черную, как смоль, дверь. Колитка сгорела, но все еще держится. Журналисты увидели остатки когда-то благоустроенного трехкомнатного дома. Остался только фундамент и обгоревшие доски стен. Мусор не вывозят, а сама миниатюрная старушка, очевидно, не в силах убрать его. Рядом с домом также остатки бани. Туалет на улице, рядом пара сгоревших деревьев — когда-то они были яблонями. Также на улице остался каркас от теплицы. Получит вагончик ветерану труда помог курганский предприниматель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К вагончику, в котором живет пенсионерка, сделан пристрой, его делал приемный сын, который уже не поддерживает связь с Валентиной Кононовной. Внутри нового жилища скромный интерьер: столик, плита и диван с креслом (в нем любил сидел супруг Валерий). Там же стоит холодильник, который предоставили покупавшие у нее молоко жители поселка, и стиральная машина. В соседней комнатке: кровать с телевизором. С документами обращается бережно — хранит в отдельной сумке, каждое обращение записывает в книгу учета (уже накопилось три страницы записей). Журналисты увидели заплесневевший после дождей полоток, с которого капала вода. Она проникает и через пластиковые окна, которые Федякина установила на пенсию. Мыться негде, ходит к пожилым супругам, которые живут в другом конце поселка. Воду набирает в колодце, а стирать пока негде — стиральную машину некому вытащить на улицу. Зимой не мерзнет, но тряпками закрывает некоторые щели, через которые пробирается мороз. Раньше, рассказывает, было прохладнее из-за оконных рам, после установки пластиковых окон стало немного теплее. Тяжелым ударом для пенсионерки стала потеря любимого мужа Валерия, оптимиста по натуре. «В тот день не могли вызвать скорую помощь в поселок. Звонила им восемь раз. Умер прямо в кресле», — со слезами на глазах рассказывает Федякина. Валентина Кононовна живет одна. Близких родственников нет. Из радостей в жизни Федякиной — питомцы. Две собаки — маленькая, комнатная Соня и большой Черный, когда-то помогавший пасти коров. Живет и пять кошек. Было время, рассказывает Федякина, когда с ней жило 13 зверушек, сбегающихся со всей округи. Следит Валентина Кононовна и за огородом: восстановила теплицу, в которой сейчас растут помидоры, сама садит и окучивает картофель и ухаживает за цветами. Некоторые цветы не распустились, но кусты крупные, зеленые. Ветеран труда и бывшая работница КМЗ живет с двумя собаками и пятью кошками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из помощи, которую она получила — 300 тысяч рублей за сгоревшее жилье. Деньги пошли на необходимые вещи, обустройство дома и теплицу. Построить баню пенсионерка уже не смогла. Самая дешевая обошлась бы в 290 тысяч рублей. Ее пенсия с надбавкой за инвалида второй группы составляет чуть более 20 тысяч рублей. А в надбавке за ветерана труда ей отказали. Поставили перед выбором: либо ветеран труда, либо инвалид второй группы. На здоровье жалуется: всегда повышенное давление, глаз с катарактой и больной позвоночник. Перенесла операции и химиотерапию из-за онкологии. «До больницы добираться трудно. Сначала на такси до городской больницы №2, на автобусе до другой остановки, оттуда на автобусе №96 до окружной поликлиники. После приема — такой же обратный маршрут. Такие поездки не происходят раз в месяц, ибо к некоторым врачам не попасть с первого раза. Ко всему прочему, в поселке нет медпункта и даже продуктового магазина», — рассказывает Федякина. Курганская церковь помогла доставить вагончик, в котором пенсионерка проживает сейчас. «Вагончик нашли. Нашли трал с краном, привезли и поставили. Я спрашиваю,сколько должна за помощь. Мне просто сказали: «Ничего, бабушка, не нужно», — рассказывает Валентина Кононовна. Помогли и брусьями для пристроя. Четыре куба материала привез курганский предприниматель Александр Айвазов. За помощь также ничего не взял. Пенсионерка пишет обращения властям, просит помочь с домом. Но чиновники уточняют, что оказали всю положенную в случае ЧП помощь. В курганской прокуратуре так же отметили, что властями женщине была оказана вся помощь, при этом организована дополнительная проверка. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием на Курганский машиностроительный завод. Журналисту сказали, что помощь могла бы быть оказана, если бы Федякина вышла на пенсию именно с КМЗ. На данный момент она не числится ни в списках работников, ни в списках пенсионеров. Также журналист обратилась в администрацию Кетовского округа. Сообщается, что материальная помощь пострадавшей при пожаре 10 мая 2022 года в поселке Чистопрудное в полном объеме в установленные законом срок. Дополнительно администрацией Кетовского округа Федякиной было предложено маневренное жилье — комната в общежитии в селе Садовое. От предложенного жилья она отказалась. В 2022 году в поселке прошел масштабный пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Валентина Федякина рассказала, как живет спустя год после пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федякина ухаживает за огородом: высаживает цветы и овощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU До пожара питомец Федякиной пас коров, которых она держала с мужем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ветеран труда жалуется на проблемы со здоровьем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вместе с Федякиной в вагончике живет собака Соня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В книге учета Федякиной скопилось несколько страниц с обращениями к курганским властям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Курганской области, 40 лет проработавшая на «Курганмашзаводе», Валентина Федякина вынуждена жить в вагончике с протекающей крышей в период дождей и мучаться от морозов. После пожара в 2022 году пенсионерка потеряла дом, потом мужа, получила инвалидность по онкологии. Сейчас выжить в сложных условиях помогают добрые люди. О том, как живет женщина спустя год после трагедии, увидели корреспонденты URA.RU. До 18 мая 2022 года жизнь Валентины Кононовны в поселке Чистопрудный (Кетовский округ) была полна радости и удовольствия от помощи людям. Супруги Федякины держали скотину, продавали натуральное молоко и яйца соседям, выращивали урожай и наслаждались деревенской жизнью. «В то утро мы с мужем съездили за пенсией. Ничего не предвещало беды. О пожаре не предупреждали, эвакуации не было. Вернулись к дому, а у соседей паника — огонь идет сюда. А ветер гулял порывами. Мы даже животных не всех отпустили. У нас 40 кур сгорело, четыре поросенка, теленок. Было две домашние собаки, осталась одна — второй умер в машине из-за стресса. Когда поехали к дому, встретили соседку. Плачет и говорит, что деревня сгорела», — делится с журналистами пострадавшая от пожара жительница. Небольшой красный вагончик, подаренный курганской церковью, стоит в конце практически единственной улицы в поселке. Чтобы подойти к нему надо пройти через черную, как смоль, дверь. Колитка сгорела, но все еще держится. Журналисты увидели остатки когда-то благоустроенного трехкомнатного дома. Остался только фундамент и обгоревшие доски стен. Мусор не вывозят, а сама миниатюрная старушка, очевидно, не в силах убрать его. Рядом с домом также остатки бани. Туалет на улице, рядом пара сгоревших деревьев — когда-то они были яблонями. Также на улице остался каркас от теплицы. К вагончику, в котором живет пенсионерка, сделан пристрой, его делал приемный сын, который уже не поддерживает связь с Валентиной Кононовной. Внутри нового жилища скромный интерьер: столик, плита и диван с креслом (в нем любил сидел супруг Валерий). Там же стоит холодильник, который предоставили покупавшие у нее молоко жители поселка, и стиральная машина. В соседней комнатке: кровать с телевизором. С документами обращается бережно — хранит в отдельной сумке, каждое обращение записывает в книгу учета (уже накопилось три страницы записей). Журналисты увидели заплесневевший после дождей полоток, с которого капала вода. Она проникает и через пластиковые окна, которые Федякина установила на пенсию. Мыться негде, ходит к пожилым супругам, которые живут в другом конце поселка. Воду набирает в колодце, а стирать пока негде — стиральную машину некому вытащить на улицу. Зимой не мерзнет, но тряпками закрывает некоторые щели, через которые пробирается мороз. Раньше, рассказывает, было прохладнее из-за оконных рам, после установки пластиковых окон стало немного теплее. Тяжелым ударом для пенсионерки стала потеря любимого мужа Валерия, оптимиста по натуре. «В тот день не могли вызвать скорую помощь в поселок. Звонила им восемь раз. Умер прямо в кресле», — со слезами на глазах рассказывает Федякина. Валентина Кононовна живет одна. Близких родственников нет. Из радостей в жизни Федякиной — питомцы. Две собаки — маленькая, комнатная Соня и большой Черный, когда-то помогавший пасти коров. Живет и пять кошек. Было время, рассказывает Федякина, когда с ней жило 13 зверушек, сбегающихся со всей округи. Следит Валентина Кононовна и за огородом: восстановила теплицу, в которой сейчас растут помидоры, сама садит и окучивает картофель и ухаживает за цветами. Некоторые цветы не распустились, но кусты крупные, зеленые. Из помощи, которую она получила — 300 тысяч рублей за сгоревшее жилье. Деньги пошли на необходимые вещи, обустройство дома и теплицу. Построить баню пенсионерка уже не смогла. Самая дешевая обошлась бы в 290 тысяч рублей. Ее пенсия с надбавкой за инвалида второй группы составляет чуть более 20 тысяч рублей. А в надбавке за ветерана труда ей отказали. Поставили перед выбором: либо ветеран труда, либо инвалид второй группы. На здоровье жалуется: всегда повышенное давление, глаз с катарактой и больной позвоночник. Перенесла операции и химиотерапию из-за онкологии. Курганская церковь помогла доставить вагончик, в котором пенсионерка проживает сейчас. «Вагончик нашли. Нашли трал с краном, привезли и поставили. Я спрашиваю,сколько должна за помощь. Мне просто сказали: «Ничего, бабушка, не нужно», — рассказывает Валентина Кононовна. Помогли и брусьями для пристроя. Четыре куба материала привез курганский предприниматель Александр Айвазов. За помощь также ничего не взял. Пенсионерка пишет обращения властям, просит помочь с домом. Но чиновники уточняют, что оказали всю положенную в случае ЧП помощь. В курганской прокуратуре так же отметили, что властями женщине была оказана вся помощь, при этом организована дополнительная проверка. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием на Курганский машиностроительный завод. Журналисту сказали, что помощь могла бы быть оказана, если бы Федякина вышла на пенсию именно с КМЗ. На данный момент она не числится ни в списках работников, ни в списках пенсионеров. Также журналист обратилась в администрацию Кетовского округа. Сообщается, что материальная помощь пострадавшей при пожаре 10 мая 2022 года в поселке Чистопрудное в полном объеме в установленные законом срок. Дополнительно администрацией Кетовского округа Федякиной было предложено маневренное жилье — комната в общежитии в селе Садовое. От предложенного жилья она отказалась.