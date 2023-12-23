Уходящий 2023 год переломил расклад сил в тюменской политике

URA.RU подготовило дайджест событий, случившихся с политическими партиями в регионе

24 декабря 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Тюменские политические партии перераспределили влияние в ушедшем 2023 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Уходящий 2023 год был решающим для ключевых политических партий в Тюменской области. Политики боролись на выборах губернатора Тюменской области, пытались завести своих кандидатов в гордуму Тюмени, справлялись с внутренними склоками и интригами. В итоге влияние перераспределилось. Почему усилилась партия власти, кто разваливает оппозицию и как произошел разгром малых партий? — читайте в новогоднем дайджесте URA.RU. «Единая Россия» Единороссы усилили влияние в Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По итогам 2023 года партия власти заметно усилилась: на губернаторских выборах Александр Моор набрал беспрецедентное количество голосов: 78,8% против 65,9% в 2018 году. Представительство партии в думе Тюмени также увеличилось с 24 (2018 год) до 27 депутатов. Два кандидата от ЕР победили на довыборах в Тюменскую областную думу. Партия широко освещала свои проекты. На главных тюменских телеканалах проходили марафоны, привлекались лидеры общественного мнения. Федеральные политтехнологи проводили лекции для местных руководителей ячеек, а сшивка кампаний губернатора и кандидатов в депутаты гордумы позволила взаимно обмениваться позитивным рейтингом на выборах. Результат продемонстрировали проценты на выборах, а также высокая оценка от одного из главных политтехнологов страны Евгения Минченко. В 2023 году партия открыла штаб общественной поддержки, который за несколько месяцев стал точкой притяжения не только для единороссов, но и для всех тюменцев. Из чисто формального проекта, который открывался только под выборы президента, партии удалось сделать насыщенное на события место. Однако были и факапы. Тот же штаб общественной поддержки открылся с опозданием на несколько месяцев. Случилась неразбериха на предварительном голосовании, куда заявились несколько кандидатов с судимостью. Руководство исполкома недочет не заметило, после чего пришлось экстренно, на глазах у всех снимать кандидатов с праймериз. Да и общее количество проголосовавших на праймериз оставляет желать лучшего, в чем признавался сам секретарь партии Андрей Артюхов. Местами слабый контроль исполкома над партийными ломами привел и к тому, что они напрочь блокировали установку Администрации президента по ведению социальных сетей. В конфликт пришлось вмешиваться партийному полпреду по УрФО Ивану Квитке. ЛДПР Владимира Сысоева ждут большие испытания в 2024 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Для соколов Жириновского 2023 год оказался еще более нестабильным, чем 2022. Глава отделения Владимир Сысоев, только расправившись с одним бунтовщиком Артемом Зайцевым, после выборов получил еще больше врагов. Управлять отделением, подозревая в каждом из самых близких приближенных предателей и недоброжелателей, практически невозможно. Видя в каждом заговорщика или бунтовщика, Сысоев ознаменовал 2023 год кадровыми чистками, усилением контроля и беспрецедентным оттоком партийцев. О несогласии с политикой руководства публично заявил бывший лидер фракции в гордуме Дмитрий Елагин. ЛДПР покинули даже партийцы, занимавшие ключевые позиции: эксперт фракции в облдуме, помощники областных депутатов. Моментом затишья от интриг и склок были лишь выборы. Хорошо отработав их, партия сохранила статус второй после «Единой России» и обогнала КПРФ как на губернаторских, так и на думских выборах. Позиции Сысоева на федеральном уровне укрепились, он получил должность партийного координатора по УрФО. Однако ситуация в регионе может вспыхнуть в любой момент и отразиться на рейтинге политика в федеральном центре. Но, скорее всего, громких скандалов стоит ожидать уже в 2024 году, после выборов президента. КПРФ Без дрязг не обошлось и у тюменских коммунистов. Первым громким событием стал выход из партии экс-депутата облдумы Юрия Юхневича. За собой он увел львиную долю тобольского актива (Юхневич координировал тобольское отделение партии). После стало известно, что уход связан с конфликтом политика с главой обкома Тамарой Казанцевой. Главный оппозиционер Тюмени сошел с политической арены Фото: Николай Бастриков © URA.RU На период выборов, как и в ЛДПР, междоусобные войны утихли. Но вспыхнули с новой силой уже в начале осени. Казанцева, пытаясь усилить контроль над депутатами, велела народным избранникам из гордумы назначить себе в помощники людей от обкома. Фракция из двух человек воспротивилась. Позже депутат Андрей Ким все же пошел на уступки, а вот Сергей Пыхалов продолжил стоять на своем. Его чуть не исключили из партии и теперь, по данным агентства, он враг №1 для Казанцевой. 2023 год позволил Казанцевой сохранить свое правление: уйти в период крупных выборов было нельзя. Президентские выборы 2024 года подарят ей еще один год, однако дальше перспективы Казанцевой на сохранение власти туманны. Вероятно, после партконференции 2025 года обком возглавит депутат облдумы Иван Левченко. Все сходятся в одном: отделение должно омолаживаться, чего при Казанцевой не происходит. А старение рядов плохо влияет на результаты выборов: кандидат от коммунистов на выборах губернатора получил 7,9% против 12,8% в 2018 году. «Справедливая Россия» Пискайкин нашел способ держать на плаву «Справедливую Россию», не тратя огромные средства Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Обеспечивать работу партии круглый год, а не только от выборов до выборов, непростое и затратное занятие. Даже если лидер реготделения — один из богатейших людей региона. Тем более параллельно приходится успевать следить за многочисленным бизнесом, заниматься депутатскими обязанностями. Так, Владимир Пискайкин нашел оптимальный вариант существования партии в регионе: следить за повесткой и включаться в исключительно острые, горячие темы. Технология позволяет оставаться партии на слуху даже без системного подхода. Строительство межвузовского кампуса, обмеление туры, территориальное устройство «Тюменской матрешки» — эти темы глава реготделения Пискайкин успешно «оседлывал» на протяжении всего года, а особенно на губернаторских выборах. Примечательно, что справедливороссы полностью обновили свою фракцию в гордуме Тюмени нового созыва. В нее вошел самый молодой депутат представительного органа Николай Ремезков, сын депутата Госдумы. 2023 год продемонстрировал то, ка просто Пискайкин расстается с депутатами, которые не ходят соблюдать его правила игры. Разгром малых партий Ушедший год ознаменовался для тюменской политики полным разгром малых политических партий, которые работали в регионе. Громче всех ушли «Новые люди», которые во время выборов в гордуму устроили настоящий скандал: основной кандидат и спонсор партии Рудик Манукян, ни с кем не согласовав свое выдвижение, отправился в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Секретарь партии Владислав Осатюк в ночь подсчета голосов отправился по судам, снимая разоблачающие видео, за что тоже остался без мандата. После выборов партия лишилась большого помещения в центре города. Теперь перспективы этого актива туманны, однако на него уже есть претенденты из местной политтусовки. В 2023 году обезглавленным осталось отделение «Партии Роста», хотя когда-то были предпосылки на то, что актив будет усиливаться: в партию вступала известный ресторатор Лариса Невидайло, реализовывала партпроекты. Руководителя лишилось и реготделение «Яблока». Михаил Аверин состоял в партии более 15 лет. По факту уничтожено и отделение «Партии пенсионеров». Ее руководитель Владимир Селиванов пытался намеренно слить выборы в гордуму Тюмени, а в течение года не проявлял никакой активности. Он также отстранен от должности. Желтый дом заморозил политические конфликты Тюмени перед выборами президента Инсайдеры URA.RU сходятся во мнении, что до выборов президента в марте 2024 года расклад сил в тюменской политике существенно не поменяется. Все будут пытаться удержать свой электорат, в то время как партия власти попытается затмить оппозицию новыми проектами. Однако уже во второй половине 2024 года возможно, что интриги и скандалы в региональных ячейках вспыхнуть с новой силой, кому-то придется завершить политическую карьеру, а кто-то, наоборот, взойдет на пьедестал власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уходящий 2023 год был решающим для ключевых политических партий в Тюменской области. Политики боролись на выборах губернатора Тюменской области, пытались завести своих кандидатов в гордуму Тюмени, справлялись с внутренними склоками и интригами. В итоге влияние перераспределилось. Почему усилилась партия власти, кто разваливает оппозицию и как произошел разгром малых партий? — читайте в новогоднем дайджесте URA.RU. «Единая Россия» По итогам 2023 года партия власти заметно усилилась: на губернаторских выборах Александр Моор набрал беспрецедентное количество голосов: 78,8% против 65,9% в 2018 году. Представительство партии в думе Тюмени также увеличилось с 24 (2018 год) до 27 депутатов. Два кандидата от ЕР победили на довыборах в Тюменскую областную думу. Партия широко освещала свои проекты. На главных тюменских телеканалах проходили марафоны, привлекались лидеры общественного мнения. Федеральные политтехнологи проводили лекции для местных руководителей ячеек, а сшивка кампаний губернатора и кандидатов в депутаты гордумы позволила взаимно обмениваться позитивным рейтингом на выборах. Результат продемонстрировали проценты на выборах, а также высокая оценка от одного из главных политтехнологов страны Евгения Минченко. Однако были и факапы. Тот же штаб общественной поддержки открылся с опозданием на несколько месяцев. Случилась неразбериха на предварительном голосовании, куда заявились несколько кандидатов с судимостью. Руководство исполкома недочет не заметило, после чего пришлось экстренно, на глазах у всех снимать кандидатов с праймериз. Да и общее количество проголосовавших на праймериз оставляет желать лучшего, в чем признавался сам секретарь партии Андрей Артюхов. Местами слабый контроль исполкома над партийными ломами привел и к тому, что они напрочь блокировали установку Администрации президента по ведению социальных сетей. В конфликт пришлось вмешиваться партийному полпреду по УрФО Ивану Квитке. ЛДПР Для соколов Жириновского 2023 год оказался еще более нестабильным, чем 2022. Глава отделения Владимир Сысоев, только расправившись с одним бунтовщиком Артемом Зайцевым, после выборов получил еще больше врагов. Управлять отделением, подозревая в каждом из самых близких приближенных предателей и недоброжелателей, практически невозможно. Видя в каждом заговорщика или бунтовщика, Сысоев ознаменовал 2023 год кадровыми чистками, усилением контроля и беспрецедентным оттоком партийцев. О несогласии с политикой руководства публично заявил бывший лидер фракции в гордуме Дмитрий Елагин. ЛДПР покинули даже партийцы, занимавшие ключевые позиции: эксперт фракции в облдуме, помощники областных депутатов. Моментом затишья от интриг и склок были лишь выборы. Хорошо отработав их, партия сохранила статус второй после «Единой России» и обогнала КПРФ как на губернаторских, так и на думских выборах. Позиции Сысоева на федеральном уровне укрепились, он получил должность партийного координатора по УрФО. Однако ситуация в регионе может вспыхнуть в любой момент и отразиться на рейтинге политика в федеральном центре. Но, скорее всего, громких скандалов стоит ожидать уже в 2024 году, после выборов президента. КПРФ Без дрязг не обошлось и у тюменских коммунистов. Первым громким событием стал выход из партии экс-депутата облдумы Юрия Юхневича. За собой он увел львиную долю тобольского актива (Юхневич координировал тобольское отделение партии). После стало известно, что уход связан с конфликтом политика с главой обкома Тамарой Казанцевой. На период выборов, как и в ЛДПР, междоусобные войны утихли. Но вспыхнули с новой силой уже в начале осени. Казанцева, пытаясь усилить контроль над депутатами, велела народным избранникам из гордумы назначить себе в помощники людей от обкома. Фракция из двух человек воспротивилась. Позже депутат Андрей Ким все же пошел на уступки, а вот Сергей Пыхалов продолжил стоять на своем. Его чуть не исключили из партии и теперь, по данным агентства, он враг №1 для Казанцевой. 2023 год позволил Казанцевой сохранить свое правление: уйти в период крупных выборов было нельзя. Президентские выборы 2024 года подарят ей еще один год, однако дальше перспективы Казанцевой на сохранение власти туманны. Вероятно, после партконференции 2025 года обком возглавит депутат облдумы Иван Левченко. «Справедливая Россия» Обеспечивать работу партии круглый год, а не только от выборов до выборов, непростое и затратное занятие. Даже если лидер реготделения — один из богатейших людей региона. Тем более параллельно приходится успевать следить за многочисленным бизнесом, заниматься депутатскими обязанностями. Так, Владимир Пискайкин нашел оптимальный вариант существования партии в регионе: следить за повесткой и включаться в исключительно острые, горячие темы. Технология позволяет оставаться партии на слуху даже без системного подхода. Строительство межвузовского кампуса, обмеление туры, территориальное устройство «Тюменской матрешки» — эти темы глава реготделения Пискайкин успешно «оседлывал» на протяжении всего года, а особенно на губернаторских выборах. Примечательно, что справедливороссы полностью обновили свою фракцию в гордуме Тюмени нового созыва. В нее вошел самый молодой депутат представительного органа Николай Ремезков, сын депутата Госдумы. 2023 год продемонстрировал то, ка просто Пискайкин расстается с депутатами, которые не ходят соблюдать его правила игры. Разгром малых партий Ушедший год ознаменовался для тюменской политики полным разгром малых политических партий, которые работали в регионе. Громче всех ушли «Новые люди», которые во время выборов в гордуму устроили настоящий скандал: основной кандидат и спонсор партии Рудик Манукян, ни с кем не согласовав свое выдвижение, отправился в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Секретарь партии Владислав Осатюк в ночь подсчета голосов отправился по судам, снимая разоблачающие видео, за что тоже остался без мандата. В 2023 году обезглавленным осталось отделение «Партии Роста», хотя когда-то были предпосылки на то, что актив будет усиливаться: в партию вступала известный ресторатор Лариса Невидайло, реализовывала партпроекты. Руководителя лишилось и реготделение «Яблока». Михаил Аверин состоял в партии более 15 лет. По факту уничтожено и отделение «Партии пенсионеров». Ее руководитель Владимир Селиванов пытался намеренно слить выборы в гордуму Тюмени, а в течение года не проявлял никакой активности. Он также отстранен от должности. Инсайдеры URA.RU сходятся во мнении, что до выборов президента в марте 2024 года расклад сил в тюменской политике существенно не поменяется. Все будут пытаться удержать свой электорат, в то время как партия власти попытается затмить оппозицию новыми проектами. Однако уже во второй половине 2024 года возможно, что интриги и скандалы в региональных ячейках вспыхнуть с новой силой, кому-то придется завершить политическую карьеру, а кто-то, наоборот, взойдет на пьедестал власти.