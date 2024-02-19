На грани рентабельности. Какому бизнесу сложно выжить в Тюмени

URA.RU рассказывает, как не ошибиться, выбирая направление для собственного дела

20 февраля 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

По мнению экспертов, просчитать все риски в бизнесе сейчас практически невозможно Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU По итогам 2023 года Тюменская область вошла в антитоп-10 регионов России по количеству банкротств среди предпринимателей. Данные приводили эксперты ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность». В начале 2024 года изменений в лучшую сторону не происходит: за январь и первую половину февраля только тюменские налоговики выставили больше 90 исков о банкротстве местных компаний. Среди всех сфер бизнеса в банкротных исках в 79% случаев фигурируют строительство и торговля. Еще две сферы, которые уже в этом году могут войти в список — сельское хозяйство и общепит, уверены в ассоциациях арбитражных управляющих. Корреспондент URA.RU разобрался в рисках бизнеса в Тюмени и выяснил, какие опасности есть в самых сложных направлениях предпринимательства. Почему банкротится строительство Среди рисков, которые есть в строительной сфере, президент ассоциаций арбитражных управляющих «Солидарность» и «СоБР» Татьяна Нуриева в первую очередь отмечает сильную зависимость от внешних объективных факторов. К примеру, с началом спецоперации на Украине в феврале 2022 года, перед промышленностью и малым бизнесом в полный рост встала проблема импортозамещения. В последние два года строители испытали дефицит качественного стекла, красок и других материалов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лакокрасочные, клеевые составы, качественное стекло и другие товары перестали быть общедоступными. Проблемы начали возникать и с оборудованием, которое раньше без проблем закупалось или ремонтировалось на Западе. Строителям пришлось искать отечественные альтернативы, и не всегда эти поиски заканчивались удачно. «Российское правительство еще со времен пандемии COVID-19 принимало меры, направленные на нивелирование негативных последствий в экономике. Указанные меры оказались достаточно эффективными, хоть и не для всех», — рассказала URA.RU Нуриева. Среди прочих рисков в этой сфере бизнеса крупные застройщики Тюмени отмечают высокую конкуренцию и нестабильные цены на строительные материалы. Как итог, строительство признано в регионе бизнесом с максимальными рисками. Почему прогорает торговля Торговлю в среде арбитражных управляющих тоже называют бизнесом с повышенными рисками. Причем, по словам Нуриевой, речь идет и о продуктах, и о непродовольственных товарах. Главная причина — «великий исход» торговли на маркетплейсы. «Конкурировать с маркетплейсами пока еще могут только крупные сетевые продавцы. Да и то, с ростом арендной платы эта конкуренция может сойти на нет. При всех минусах, штрафах, неразберихе, которая есть на маркетплейсах, размещаться там сейчас выгоднее, чем в реальном мире», — поделился с URA.RU собеседник из сферы торговли строительными материалами и инструментом. крупные супермаркеты свели рентабельность магазинов «у дома» практически до ноля Фото: Илья Московец © URA.RU Продуктовая торговля пока еще активнее идет в реальном пространстве. Но здесь, помимо высокой конкуренции со стороны крупных ритейлеров, есть риск высокого интереса со стороны контролирующих структур. Особенно от проверок и постоянного контроля страдают именно небольшие магазины формата «у дома» — у них постоянно возникают трудности с законом. По данным биржи «БизнесМаркет», в настоящий момент на продажу в Тюмени выставлено больше сотни магазинов различной направленности. На сайте биржи указаны еще два ключевых риска. Окупаемость торговой точки составляет от 12 до 15 месяцев, это средняя дистанция, на которой может произойти множество сбоев в работе точки. А вот доход до уплаты всех обязательных взносов варьируется в пределах 150-300 тысяч, и эту сумму многие могут счесть не стоящей рисков. Почему у фермеров нет денег Для фермеров 2024 год начался не особо удачно: на продажу вышли сразу 15 личных подсобных хозяйств и ферм покрупнее. Источник URA.RU пояснил, что причина срочной продажи этого бизнеса — постоянная нехватка финансов. «Главная проблема — все стало дорого. Технику не починить — она почти вся иностранная. Новую покупать даже через лизинг — почти непосильно. Удобрения, комбикорм, коммуналка — статей расхода слишком много, а доходов слишком мало», — пожаловался URA.RU фермер. По мнению департамента агропромышленного комплекса, фермерские ярмарки должны поддержать интерес к этой сфере бизнеса Фото: Николай Бастриков © URA.RU По данным регионального департамента агропромышленного комплекса, все меры господдержки сохраняются в полном объеме. В 2024 году на поддержку фермерства планируют потратить четыре миллиарда рублей. Интерес, по мнению департамента, должны подогревать и регулярные ярмарки вместе с сельскохозяйственными выставками и конкурсами. Однако, по мнению фермеров. этого не достаточно. Еще одной проблемой являются закупочные цены у кооперативов, в которые аграрии сдают молоко и мясо. «Мы сдаем молоко кооперативам, у них закупочная цена сейчас чуть больше 30 рублей за литр. Этого не хватает, даже если учитывать субсидии и гранты», — рассказывает один из животноводов региона. Биржа «БизнесМаркет» отмечает, что рентабельность у фермерского хозяйства даже при наличии собственной точки продаж невысока. Окупаемость такого бизнеса составляет не меньше 24-30 месяцев, а прибыль колеблется в районе 200-300 тысяч рублей. Почему рестораны в зоне риска В социальных сетях с начала февраля идут споры о том, стоит ли общепит относить к рисковому бизнесу. Урбанисты и бизнес-эксперты обмениваются мнениями, которые радикально отличаются друг от друга. Однако, явным признаком проблем в этой сфере является количество выставленных на продажу ресторанов, кафе, кофеен и других заведений. рестораны быстро окупаются, однако не приносят особенно высокой прибыли Фото: Денис Моргунов © URA.RU По данным биржи «БизнесМаркет», в настоящий момент владельцы стремятся избавиться от 80 точек общепита. Ключевые проблемы тут — время окупаемости и средний доход. Первый показатель колеблется в районе 12 месяцев, это достаточно быстро. Но при этом ежемесячный доход не превышает приличной тюменской зарплаты — при том, что вести свое дело всегда более рискованно. На данный момент общепит в Тюмени не попал в топ рисковых или банкротных сфер. Однако нестабильный поток клиентов и постоянный рост цен на продукты — особенно из премиального сегмента — уже в ближайшие полгода могут привести рестораны к черте невозврата, считают аналитики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По итогам 2023 года Тюменская область вошла в антитоп-10 регионов России по количеству банкротств среди предпринимателей. Данные приводили эксперты ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность». В начале 2024 года изменений в лучшую сторону не происходит: за январь и первую половину февраля только тюменские налоговики выставили больше 90 исков о банкротстве местных компаний. Среди всех сфер бизнеса в банкротных исках в 79% случаев фигурируют строительство и торговля. Еще две сферы, которые уже в этом году могут войти в список — сельское хозяйство и общепит, уверены в ассоциациях арбитражных управляющих. Корреспондент URA.RU разобрался в рисках бизнеса в Тюмени и выяснил, какие опасности есть в самых сложных направлениях предпринимательства. Среди рисков, которые есть в строительной сфере, президент ассоциаций арбитражных управляющих «Солидарность» и «СоБР» Татьяна Нуриева в первую очередь отмечает сильную зависимость от внешних объективных факторов. К примеру, с началом спецоперации на Украине в феврале 2022 года, перед промышленностью и малым бизнесом в полный рост встала проблема импортозамещения. Лакокрасочные, клеевые составы, качественное стекло и другие товары перестали быть общедоступными. Проблемы начали возникать и с оборудованием, которое раньше без проблем закупалось или ремонтировалось на Западе. Строителям пришлось искать отечественные альтернативы, и не всегда эти поиски заканчивались удачно. «Российское правительство еще со времен пандемии COVID-19 принимало меры, направленные на нивелирование негативных последствий в экономике. Указанные меры оказались достаточно эффективными, хоть и не для всех», — рассказала URA.RU Нуриева. Торговлю в среде арбитражных управляющих тоже называют бизнесом с повышенными рисками. Причем, по словам Нуриевой, речь идет и о продуктах, и о непродовольственных товарах. Главная причина — «великий исход» торговли на маркетплейсы. Продуктовая торговля пока еще активнее идет в реальном пространстве. Но здесь, помимо высокой конкуренции со стороны крупных ритейлеров, есть риск высокого интереса со стороны контролирующих структур. Особенно от проверок и постоянного контроля страдают именно небольшие магазины формата «у дома» — у них постоянно возникают трудности с законом. По данным биржи «БизнесМаркет», в настоящий момент на продажу в Тюмени выставлено больше сотни магазинов различной направленности. На сайте биржи указаны еще два ключевых риска. Для фермеров 2024 год начался не особо удачно: на продажу вышли сразу 15 личных подсобных хозяйств и ферм покрупнее. Источник URA.RU пояснил, что причина срочной продажи этого бизнеса — постоянная нехватка финансов. По данным регионального департамента агропромышленного комплекса, все меры господдержки сохраняются в полном объеме. В 2024 году на поддержку фермерства планируют потратить четыре миллиарда рублей. Интерес, по мнению департамента, должны подогревать и регулярные ярмарки вместе с сельскохозяйственными выставками и конкурсами. Однако, по мнению фермеров. этого не достаточно. Еще одной проблемой являются закупочные цены у кооперативов, в которые аграрии сдают молоко и мясо. «Мы сдаем молоко кооперативам, у них закупочная цена сейчас чуть больше 30 рублей за литр. Этого не хватает, даже если учитывать субсидии и гранты», — рассказывает один из животноводов региона. В социальных сетях с начала февраля идут споры о том, стоит ли общепит относить к рисковому бизнесу. Урбанисты и бизнес-эксперты обмениваются мнениями, которые радикально отличаются друг от друга. Однако, явным признаком проблем в этой сфере является количество выставленных на продажу ресторанов, кафе, кофеен и других заведений. По данным биржи «БизнесМаркет», в настоящий момент владельцы стремятся избавиться от 80 точек общепита. Ключевые проблемы тут — время окупаемости и средний доход. Первый показатель колеблется в районе 12 месяцев, это достаточно быстро. Но при этом ежемесячный доход не превышает приличной тюменской зарплаты — при том, что вести свое дело всегда более рискованно.