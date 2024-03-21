За что платят тюменские садоводы: правда о членских взносах

URA.RU выяснило, почему в одних СНТ Тюмени сборы в три раза выше, чем в других

21 марта 2024 в 21:17 Размер текста - 17 +

Большинство «дачников» не понимают, за что председатели берут с них ежегодные платежи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2024 году только в Тюмени зарегистрировано и действует больше 164 садоводческих некоммерческих товариществ, в которые входит почти 58 тысяч участков. Больше 110 СНТ работают в Тюменском районе, а в целом в области действует больше 500 СНТ. Это только те, которые зарегистрированы и отражены на местном сайте центра поддержки, управления, обслуживания садоводческих обществ и гаражных кооперативов. Многие тюменцы готовы добираться до дач даже в электричке Фото: Николай Бастриков © URA.RU В каждом СНТ установлены свои взносы, которые по 217 федеральному закону обязан оплачивать каждый участник товарищества. Часто садоводы не понимают, почему и за что они должны платить деньги — такой вопрос на личных приемах задает каждый третий, сообщил URA.RU председатель межрегионального отделения союза садоводов России Алексей Кучеров. У него URA.RU выяснил, на что имеют право собирать деньги председатели СНТ и часто ли в Тюмени нарушают «дачное» законодательство. Ценовая «вилка» Единого реестра, в котором можно было бы посмотреть и сравнить членские взносы в СНТ, в Тюмени не существует. После исследования сайтов нескольких тюменских товариществ и многочисленных бесед с садоводами, удалось выяснить примерную «вилку» ежегодных платежей: за сотку дачникам приходится отдавать от 350 до 900 рублей в год. Важное уточнение: речь идет только о членских взносах, которые идут на оплату обслуживания, общего имущества, зарплаты председателям и бухгалтеру, документоведу и другим специалистам, прочие текущие нужды. Все они прописаны в 14 статье федерального закона №217. Все расходы, которые не входят в приведенный в статье список, рассчитываются отдельно и оплачиваются при помощи целевых взносов. Четко видно, что взносы в разных СНТ могут заметно отличаться друг от друга. Причем, даже в двух соседних товариществах разница может составлять 200-300%. Законные основания Как пояснил URA.RU председатель тюменского межрегионального отделения союза садоводов России Алексей Кучеров, все взносы, которые имеет право собирать председатель СНТ, прописаны в федеральном законе №217. Там не только определены два вида взносов — членские и целевые — но и прописано, какие расходы могут входить в каждый из них. «Здесь нет и не может быть никакой единой суммы для всех СНТ. Все зависит напрямую от потребностей конкретного товарищества. Например, в членские взносы может входить, а может и не входить оплата охраны территории товарищества. Кому-то понадобятся камеры видеонаблюдения, другие захотят раздвижные ворота и сторожа. Тут каждое СНТ решает самостоятельно, и каждое такое решение должно быть закреплено протоколом общего собрания собственников участков», — пояснил URA.RU Кучеров Какие именно услуги и работы будут включены в смету, целиком зависит от собственников участков: все решения они принимают на общем собрании. Важно понимать: если даже вы не пошли на это собрание, но там проголосовало большинство членов товарищества, ваше несогласие со сметой уже ничего не изменит. Платить придется в любом случае. «Дачный закон» описывает цели, на которые можно тратить взносы, однозначно и без возможности разночтений Скрин — «Консультант», https://clck.ru/39amma Изучить смету и финансовое обоснование тоже бывает непросто. По закону, они должна быть в открытом доступе — висеть на стенде рядом с уставом СНТ либо на официальном сайте. Правда, последний есть не у всех садоводческих товариществ Тюменской области. Пока плохо развита и инициатива межрегионального отделения союза садоводов России. «В 2023 году мы создали при поддержке депутатов Тюменской областной думы, губернатора региона, единый сайт для садоводов. Там есть страница для каждого СНТ региона, и на этой странице председатели могут выкладывать всю открытую информацию — это сметы, отчеты, контакты, фото садоводческого общества. Пока свои страницы заполнили лишь единицы председателей», — сообщил URA.RU Кучеров. Если смета рассчитана правильно, то в конце года доходы и расходы СНТ сойдутся до копейки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Что это — халатность, некомпетентность или желание утаить финансовые потоки — Кучеров не комментирует: такие суждения может выносить только суд по итогам разбирательств. Однако, у председателей присутствует правовой и экономический нигилизм. «Председатель СНТ — это управленческая должность, практически „глава поселения“. В идеале, ее должен занимать человек с образованием и опытом в этой сфере. Таких в Тюмени очень мало — у большинства председателей нет ни опыта, ни нужных навыков. Они не знают, как правильно вести отчетность и где необходимо публиковать открытые данные, отсюда львиная доля проблем и недопонимания с собственниками участков. Но радует, что они готовы учиться, консультироваться и повышать свои навыки в клубах председателей СНТ», — пояснил председатель межрегионального отделения союза садоводов России. А можно не платить? Если отвечать одним словом — нельзя. Но есть исключения, пояснил URA.RU Кучеров: если нет протокола собрания собственников, на котором утвердили смету и размер взносов, смета считается недействительной. В этом случае даже в суде органы управления товариществом ничего не добьются. А вот самому садоводу идти в суд против председателя как руководителя товарищества просто не выгодно. «Важно помнить: если суд решит штрафовать, он будет штрафовать товарищество как юридическое лицо. И штраф этот будет платиться из средств СНТ. А эти средства как раз и формируются за счет взносов — то есть, в итоге оплата этой претензии произойдет за счет средств садоводов», — сообщил Кучеров. Если один раз разобраться в особенностях начисления взносов, в будущем они от огородных забот отвлекать уже не будут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лучший способ разрешить финансовые разногласия с председателем СНТ — общим собранием выбрать из собственников специальную комиссию, которая проверит все документы, отчеты, а главное — смету. В крайнем случае, ее всегда можно пересмотреть на новом собрании собственников: этого права, данного 217 ФЗ, у дачников никто не отнимал. А если конфликт вышел за рамки мирового урегулирования, финальную точку всегда может поставить суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году только в Тюмени зарегистрировано и действует больше 164 садоводческих некоммерческих товариществ, в которые входит почти 58 тысяч участков. Больше 110 СНТ работают в Тюменском районе, а в целом в области действует больше 500 СНТ. Это только те, которые зарегистрированы и отражены на местном сайте центра поддержки, управления, обслуживания садоводческих обществ и гаражных кооперативов. В каждом СНТ установлены свои взносы, которые по 217 федеральному закону обязан оплачивать каждый участник товарищества. Часто садоводы не понимают, почему и за что они должны платить деньги — такой вопрос на личных приемах задает каждый третий, сообщил URA.RU председатель межрегионального отделения союза садоводов России Алексей Кучеров. У него URA.RU выяснил, на что имеют право собирать деньги председатели СНТ и часто ли в Тюмени нарушают «дачное» законодательство. Единого реестра, в котором можно было бы посмотреть и сравнить членские взносы в СНТ, в Тюмени не существует. После исследования сайтов нескольких тюменских товариществ и многочисленных бесед с садоводами, удалось выяснить примерную «вилку» ежегодных платежей: за сотку дачникам приходится отдавать от 350 до 900 рублей в год. Четко видно, что взносы в разных СНТ могут заметно отличаться друг от друга. Причем, даже в двух соседних товариществах разница может составлять 200-300%. Как пояснил URA.RU председатель тюменского межрегионального отделения союза садоводов России Алексей Кучеров, все взносы, которые имеет право собирать председатель СНТ, прописаны в федеральном законе №217. Там не только определены два вида взносов — членские и целевые — но и прописано, какие расходы могут входить в каждый из них. Какие именно услуги и работы будут включены в смету, целиком зависит от собственников участков: все решения они принимают на общем собрании. Важно понимать: если даже вы не пошли на это собрание, но там проголосовало большинство членов товарищества, ваше несогласие со сметой уже ничего не изменит. Платить придется в любом случае. Изучить смету и финансовое обоснование тоже бывает непросто. По закону, они должна быть в открытом доступе — висеть на стенде рядом с уставом СНТ либо на официальном сайте. Правда, последний есть не у всех садоводческих товариществ Тюменской области. Пока плохо развита и инициатива межрегионального отделения союза садоводов России. Что это — халатность, некомпетентность или желание утаить финансовые потоки — Кучеров не комментирует: такие суждения может выносить только суд по итогам разбирательств. Однако, у председателей присутствует правовой и экономический нигилизм. Если отвечать одним словом — нельзя. Но есть исключения, пояснил URA.RU Кучеров: если нет протокола собрания собственников, на котором утвердили смету и размер взносов, смета считается недействительной. В этом случае даже в суде органы управления товариществом ничего не добьются. А вот самому садоводу идти в суд против председателя как руководителя товарищества просто не выгодно. Лучший способ разрешить финансовые разногласия с председателем СНТ — общим собранием выбрать из собственников специальную комиссию, которая проверит все документы, отчеты, а главное — смету. В крайнем случае, ее всегда можно пересмотреть на новом собрании собственников: этого права, данного 217 ФЗ, у дачников никто не отнимал. А если конфликт вышел за рамки мирового урегулирования, финальную точку всегда может поставить суд.