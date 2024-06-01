Маньяки-врачи и карусель-убийца: какие легенды прославили Тюмень

Тюменцы поделились страшными историями о городе, которые напугали всю Россию

02 июня 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Тюмень до 2000-х годов была полна старых, малоэтажных домов, что способствовало порождению страшных легенд об убийцах и призраках Фото: Денис Моргунов © URA.RU Революция, индустриальный подъем, бандитские 1990-е годы и времена новой России: все эти эпохи в жизни Тюмени нашли свое отражение в городских легендах и страшных мифах. О самых жутких историях, которые прославили столицу региона на всю страну — в материале URA.RU. Отрезали детям конечности и держали как собак Квартал в самом центре Тюмени оброс дурной славой из-за располагающейся в нем ИК-1 (в народе прозванной «копейка») Фото: Денис Моргунов © URA.RU История о врачах-убийцах маленьких детей, которые орудовали в Тюмени в 1960-х годах появилась примерно в тоже время. Как рассказала URA.RU жительница дома в центре города, близость квартала к тюрьме, где до недавнего времени содержались особо опасные преступники, закономерно приводила к созданию легенд. По легенде врачи — убийцы работали хирургами и поэтому лишали детей конечностей так точно, что они могли продолжать жить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Мы в этот дом возле тюрьмы переехали с семьей когда мне было 10 лет. Это был жутковатый район — кругом пустыри, сараи и тюрьма. И тут главной историей было, что якобы в одной из квартир жили врачи-убийцы. Семейная, бездетная пара, похищали детей 3-5 лет и обрезали им конечности и язык, чтобы держать ребенка в качестве собаки. Ребенок погибал, они похищали нового. Вскрылось все, когда они похитили мальчика у семейной пары сверху. Но это все точно миф, не было такого», — рассказала URA.RU Клавдия Ивановна. Про этот двор, где дома стоят квадратом с одним лишь выходом на проезжую часть, есть еще одна легенда. Строили его заключенные для сотрудников тюрьмы. Прорабами были сидельцы, что для остальных зэков было неправильно из-за тюремных понятий. Поэтому прорабы на верхние этажи не поднимались, иначе могли скинуть. Новые владельцы этой недвижимости, теперь уже в престижном районе города, при ремонте отмечают перепады уровня пола и потолка в 20-25 см. А дома, построенные крепостью так и стоят до сих пор, напоминая о возможном бунте заключенных, от которых будут обороняться их надзиратели. Дух революции в ЗАГСе Тюменцы считают, что призраки расстрелянных революционеров свободно разгуливают по зданию нового ЗАГСа в центре города Фото: Денис Моргунов © URA.RU В центре Тюмени находится еще одна точка притяжения городских легенд и мифов — Текутьевское кладбище. Оно хоть не действующее уже около 100 лет, но совершенно не забыто. Как рассказала URA.RU коренная жительница этого района, призраки с кладбища и расстрельных ям рядом, добрались даже в новый ЗАГС. «Моя прабабушка — коренная тюменка, в 1917 году была маленькой и среди детворы того времени ходили страшилки, что за Текутьевским кладбищем расстреливали без суда и следствия пламенных революционеров, которых уличили в измене Родине. Ее потомок — моя мама всегда говорила, что в тюменском ЗАГСе, который там теперь построили ходят призраки расстрелянных, так как их в этих местах всегда видели», — рассказала URA.RU Галина Арефьева.

«Кладбищенских» духов в Тюмени любят, призраков видят в самых неожиданных местах. Например, микрорайоны по улице Пермякова уже давно известны горожанам, как место силы для привидений. А все из-за близости «Лески» — лесополосы рядом, где в 1990-е насиловали и убивали девушек. И тюменцы до сих пор верят, что призраки невинных жертв гуляют по кварталам теперь уже престижного района. Оторванный скальп в парке развлечений Аттракцион «Стелла» в парке развлечений на Цветном бульваре неожиданно исчез и сразу же появилась новая легенда. Как рассказала URA.RU тюменка, пожелавшая остаться анонимной, на нем якобы погибла девушка, но историю эту почему-то в СМИ замяли. Высокая стелла на Цветном бульваре прославилась на всю Россию, как «карусель — убийца» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU «На просторах интернета еще можно найти рассказы, как в 2015 году девушке на карусели „Стелла“ в Тюмени замотало волосы в механизм и прямо во время катания сняло скальп. Эту историю многие тюменцы до сих пор помнят, но в СМИ вы ее не найдете. После карусель убрали», — рассказала URA.RU читательница агентства. Цветной бульвар находится в центре Тюмени и неудивительно, что привлекает к себе внимание, в том числе и тех, кто любит истории пострашнее. Еще до того, как провели его реновацию при бывшем губернаторе Сергее Собянине, ходили страшные легенды о до смерти замученных бандитах в кустах ЦПКиО. Маньяк на свободе Тюмень в 1990—2000 годы была полна легенд про маньяков разной степени, но для жителей самым страшным был некий «жених», который убивал девушек в свадебных платьях. Как рассказала URA.RU бывший сотрудник прокуратуры Елена, в каждом мифе все же есть доля правды. Шампуры стали орудием убийства для маньяка, ими он протыкал девушек в свадебных платьях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Был миф про маньяка, который вывозил девушек на дачи, пытал, подвешивал их в свадебном платье, протыкал шампурами от шашлыков. Дачи были девушек, сами они были из семей, где за ними особо не следили. Поэтому и потери находились не скоро. Да и в начале 2000-х до людей вообще мало кому было дело. Это все миф, кроме одного факта. Один такой эпизод действительно был, а на его основе уже была придумана легенда», — рассказала URA.RU Елена. Молодого мужчину, который таким образом убил свою девушку нашли в соседнем Екатеринбурге, где он скрывался. А саму девушку обнаружили только через три месяца после исчезновения. Тюменца признали невменяемым, он прошел принудительное лечение, а сейчас живет в Москве с женой и ребенком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Революция, индустриальный подъем, бандитские 1990-е годы и времена новой России: все эти эпохи в жизни Тюмени нашли свое отражение в городских легендах и страшных мифах. О самых жутких историях, которые прославили столицу региона на всю страну — в материале URA.RU. История о врачах-убийцах маленьких детей, которые орудовали в Тюмени в 1960-х годах появилась примерно в тоже время. Как рассказала URA.RU жительница дома в центре города, близость квартала к тюрьме, где до недавнего времени содержались особо опасные преступники, закономерно приводила к созданию легенд. «Мы в этот дом возле тюрьмы переехали с семьей когда мне было 10 лет. Это был жутковатый район — кругом пустыри, сараи и тюрьма. И тут главной историей было, что якобы в одной из квартир жили врачи-убийцы. Семейная, бездетная пара, похищали детей 3-5 лет и обрезали им конечности и язык, чтобы держать ребенка в качестве собаки. Ребенок погибал, они похищали нового. Вскрылось все, когда они похитили мальчика у семейной пары сверху. Но это все точно миф, не было такого», — рассказала URA.RU Клавдия Ивановна. Новые владельцы этой недвижимости, теперь уже в престижном районе города, при ремонте отмечают перепады уровня пола и потолка в 20-25 см. А дома, построенные крепостью так и стоят до сих пор, напоминая о возможном бунте заключенных, от которых будут обороняться их надзиратели. В центре Тюмени находится еще одна точка притяжения городских легенд и мифов — Текутьевское кладбище. Оно хоть не действующее уже около 100 лет, но совершенно не забыто. Как рассказала URA.RU коренная жительница этого района, призраки с кладбища и расстрельных ям рядом, добрались даже в новый ЗАГС. «Кладбищенских» духов в Тюмени любят, призраков видят в самых неожиданных местах. Например, микрорайоны по улице Пермякова уже давно известны горожанам, как место силы для привидений. А все из-за близости «Лески» — лесополосы рядом, где в 1990-е насиловали и убивали девушек. И тюменцы до сих пор верят, что призраки невинных жертв гуляют по кварталам теперь уже престижного района. Аттракцион «Стелла» в парке развлечений на Цветном бульваре неожиданно исчез и сразу же появилась новая легенда. Как рассказала URA.RU тюменка, пожелавшая остаться анонимной, на нем якобы погибла девушка, но историю эту почему-то в СМИ замяли. «На просторах интернета еще можно найти рассказы, как в 2015 году девушке на карусели „Стелла“ в Тюмени замотало волосы в механизм и прямо во время катания сняло скальп. Эту историю многие тюменцы до сих пор помнят, но в СМИ вы ее не найдете. После карусель убрали», — рассказала URA.RU читательница агентства. Тюмень в 1990—2000 годы была полна легенд про маньяков разной степени, но для жителей самым страшным был некий «жених», который убивал девушек в свадебных платьях. Как рассказала URA.RU бывший сотрудник прокуратуры Елена, в каждом мифе все же есть доля правды. «Был миф про маньяка, который вывозил девушек на дачи, пытал, подвешивал их в свадебном платье, протыкал шампурами от шашлыков. Дачи были девушек, сами они были из семей, где за ними особо не следили. Поэтому и потери находились не скоро. Да и в начале 2000-х до людей вообще мало кому было дело. Это все миф, кроме одного факта. Один такой эпизод действительно был, а на его основе уже была придумана легенда», — рассказала URA.RU Елена.