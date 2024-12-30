Путин в Челябинске, «Макфа» ушла государству, новый мэр. Фото

Главные события Челябинской области в 35 кадрах корреспондента URA.RU

31 декабря 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Приезд президента стал прологом серии выборов, закончившихся в ряде случаев существенными переменами. Еще более тектонические сдвиги произошли в бизнес-сфере, примером чему судьба ЧЭМК, «Макфы» и «Арианта». Потоп, сменивший когда-то бушевавшие в области лесные пожары, оказался едва ли не более разрушительным. Но жизнь продолжалась: появлялись новые автобусы и троллейбусы, били фонтаны, выходили премьеры. События пролетевшего года — в подборке самых ярких снимков фотографа URA.RU Вадима Ахметова. Когда Александр Мешков показывал губернатору Алексею Текслеру образцы продукции «Макфы», никто еще не знал, что над холдингом уже сгущаются тучи. Но сначала грянуло дело ЧЭМК. Все активы комбината перешли в собственность Росимущества по требованию генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве посчитали, что приватизация комбината в девяностых годах была проведена незаконно. Национализация ЧЭМК повлекла за собой и передачу государству активов «Арианта»: ведь до декабря 2020 года предприятия входили в один холдинг, да и бизнес Александр Аристов и Юрий Антипов начинали вместе. Затем Центральный суд Челябинска по иску генпрокуратуры национализировал и «Макфу». По мнению надзорного ведомства, бизнес имел коррупционное происхождение. Основателей холдинга обвиняют в получении взяток. Челябинский экс-губернатор Михаил Юревич уехал в Лондон и был заочно арестован. Его партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов не явился на приговор по делу о миллиардных взятках, родные просят объявить его пропавшим без вести. По итогу суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет колонии и штрафа в 500 млн рублей. Прошедший год ознаменовался целой серией громких приговоров. А суд по делу Петра Конарева еще идет. За прошедшее с момента задержания время экс-советник челябинского мэра Натальи Котовой и, по версии следствия, создатель ОПГ сильно изменился. Долгострой, десятилетиями «украшавший» улицу Братьев Кашириных напротив Торгового центра, в 2024 году перестал существовать. На месте снесенной высотки обещают построить нормальное жилье. Вместе со всей Россией челябинцы скорбили по жертвам теракта в «Крокусе» …плели маскировочные сети для СВО …возмущались украинскими диверсантами. Например, Генрих Узялло был задержан ФСБ в середине июня 2023 года. Он поджег релейные шкафы на 35-м километре перегона Чурилово — пост Восточный в Ленинском районе Челябинска. С диверсанта взыскано 462 тысячи рублей в пользу РЖД, суд отмерил ему 12 лет лишения свободы — из них первые три год в тюрьме, а оставшееся время в колонии строгого режима. …вместе с бойцами интербригады «Пятнашка» и ее командиром Ахрой Авидзбой осматривали битую технику НАТО на выставке перед ледовой ареной «Трактор» А военные и спецназовцы ФСБ готовились встретить врага, тренируясь в ходе учений. Автобусы-«гармошки» вернулись в Челябинск в новом обличье. А таких красивых троллейбусов, какие вывела на улицы челябинских городов «Синара», в регионе еще не было. Летом в Челябинске на реке Миасс заработал светомузыкальный фонтан. А открывали его губернатор Алексей Текслер и глава Сбера Герман Греф Аномальные ливни вызвали подтопления, из берегов выходили реки. Возле Карабаша и вовсе прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Решать проблемы властям приходилось в режиме 24/7. На прошедших в сентябре выборах триумфально победил действующий губернатор Алексей Текслер, набрав 81,28% — более 50% голосов избирателей, пришедших на участки. На втором месте оказался Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,42%. Далее идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — за него проголосовали 5,27% избирателей. У Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») — 2,17% голосов. На губернаторских выборах 2019 года явка составила 45% — на три процента меньше, чем в этот раз. Текслер тогда получил 69,31%, существенно улучшив показатели по итогам пяти лет руководства регионом. Новый уральский полпред Артем Жога совершил первую рабочую поездку за пределы Свердловской области в Челябинск. Он встретился с губернатором, наградил 20 сотрудников местных оборонных предприятий, посетил центр поддержки участников СВО и ознакомился с производством танковых двигателей на заводе «ЧТЗ-УРАЛТРАК». А потом пришел поболеть на матч ХК «Трактор» с владивостокским «Адмиралом». Челябинские хоккеисты победили. В ночь на 24 октября челябинский городок Коркино ужаснуло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых, но горожане к вечеру следующего дня пришли мстить в цыганский поселок. Спустя два месяца, в декабре, ФСБ задержала бывшего начальника центра «Э» по региону Сергея Федерягина — по версии следствия, он 10 лет крышевал наркобизнес коркинских цыган. Громадные снежные завалы на улицах Челябинска горожане иронично прозвали «кучами Котовой». Разгребать коммунальное наследство зимой 2024—2025 года придется уже новому мэру Алексею Лошкину. Бывший вице-премьер Виктор Христенко открыл персональную выставку фоторабот в Челябинске. За два месяца посетителям представят четыре фотоистории. Испанская серия «Быть тореро» посвящена скрытой стороне жизни одного из лучших андалузских матадоров, Пепина Лирии. Зрители увидели подборку из жизни городов Вьетнама, Израиля, Египта, Японии, США, Португалии, Франции и России. В апреле экспозицию пополнит серия портретов «Люди». Итоговая «история в фотографиях» называется «+/? 90». Эти снимки Христенко сделал в поездках по российской глубинке. Презентация исторического детектива «Плевако», посвященного легендарному адвокату Российской империи, состоялась в Троицке. Знаменитый юрист — уроженец этого челябинского города, здесь же проходили съемки сериала. Главную роль исполнил Сергей Безруков. После церемонии прошла автограф-сессия с участием актера.