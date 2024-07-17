Военные бригады «Пятнашка» посетили выставку вооружения НАТО в Челябинске. Фото, видео

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Пятнашка. Челябинск
Комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба отметил вклад Челябинской области в общую победу Фото:
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Военнослужащие интернациональной бригады «Пятнашка» 17 июля посетили выставку уничтоженной военной техники НАТО, которая уже вторую неделю открыта в Челябинске. Там они пообщались с молодежью, дав им несколько жизненных советов, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Мы ездим по городам не потому, что хотим чему-то научить. Нет. Мы ездим, чтобы понять, что пока мы в окопе — у нас [в тылу] все хорошо. Мы именно поэтому туда [на фронт] пошли, чтобы здесь было тихо и спокойно», — отметил командир батальона Ахра Авидзба.

Помимо этого, военные поговорили с ребятами о патриотизме. От командира прозвучала мысль, что «махать флагом с утра до вечера — это не патриотизм». Патриотизм — это понимать свою страну, беречь землю, где ты родился и вырос, беречь семейные ценности.

«Пятнашка» была создана в 2014 году в ДНР. На протяжении всего времени бригада активно участвует в защите Донбасса от украинских националистов. С 2023 года бригада вошла в состав ВС РФ.

Пятнашка. Челябинск
Фото:
Пятнашка. Челябинск
Фото:
Пятнашка. Челябинск
Фото:
Пятнашка. Челябинск
Фото:

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Военнослужащие интернациональной бригады «Пятнашка» 17 июля посетили выставку уничтоженной военной техники НАТО, которая уже вторую неделю открыта в Челябинске. Там они пообщались с молодежью, дав им несколько жизненных советов, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Мы ездим по городам не потому, что хотим чему-то научить. Нет. Мы ездим, чтобы понять, что пока мы в окопе — у нас [в тылу] все хорошо. Мы именно поэтому туда [на фронт] пошли, чтобы здесь было тихо и спокойно», — отметил командир батальона Ахра Авидзба. Помимо этого, военные поговорили с ребятами о патриотизме. От командира прозвучала мысль, что «махать флагом с утра до вечера — это не патриотизм». Патриотизм — это понимать свою страну, беречь землю, где ты родился и вырос, беречь семейные ценности. «Пятнашка» была создана в 2014 году в ДНР. На протяжении всего времени бригада активно участвует в защите Донбасса от украинских националистов. С 2023 года бригада вошла в состав ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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