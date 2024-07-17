Военные бригады «Пятнашка» посетили выставку вооружения НАТО в Челябинске. Фото, видео

17 июля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба отметил вклад Челябинской области в общую победу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие интернациональной бригады «Пятнашка» 17 июля посетили выставку уничтоженной военной техники НАТО, которая уже вторую неделю открыта в Челябинске. Там они пообщались с молодежью, дав им несколько жизненных советов, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Мы ездим по городам не потому, что хотим чему-то научить. Нет. Мы ездим, чтобы понять, что пока мы в окопе — у нас [в тылу] все хорошо. Мы именно поэтому туда [на фронт] пошли, чтобы здесь было тихо и спокойно», — отметил командир батальона Ахра Авидзба. Помимо этого, военные поговорили с ребятами о патриотизме. От командира прозвучала мысль, что «махать флагом с утра до вечера — это не патриотизм». Патриотизм — это понимать свою страну, беречь землю, где ты родился и вырос, беречь семейные ценности. «Пятнашка» была создана в 2014 году в ДНР. На протяжении всего времени бригада активно участвует в защите Донбасса от украинских националистов. С 2023 года бригада вошла в состав ВС РФ. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие интернациональной бригады «Пятнашка» 17 июля посетили выставку уничтоженной военной техники НАТО, которая уже вторую неделю открыта в Челябинске. Там они пообщались с молодежью, дав им несколько жизненных советов, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Мы ездим по городам не потому, что хотим чему-то научить. Нет. Мы ездим, чтобы понять, что пока мы в окопе — у нас [в тылу] все хорошо. Мы именно поэтому туда [на фронт] пошли, чтобы здесь было тихо и спокойно», — отметил командир батальона Ахра Авидзба. Помимо этого, военные поговорили с ребятами о патриотизме. От командира прозвучала мысль, что «махать флагом с утра до вечера — это не патриотизм». Патриотизм — это понимать свою страну, беречь землю, где ты родился и вырос, беречь семейные ценности. «Пятнашка» была создана в 2014 году в ДНР. На протяжении всего времени бригада активно участвует в защите Донбасса от украинских националистов. С 2023 года бригада вошла в состав ВС РФ.