«Именем Российской Федерации»: топ судебных приговоров в Челябинской области в 2024 году

Громкие уголовные дела в Челябинской области закончились приговорами

28 декабря 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Громкие уголовные процессы приковывают внимание общественности. Наибольший же интерес вызывает приговор. URA.RU собрало в подборке топ приговоров, которые не оставили читателей равнодушными. Бывшего главу Челябинского отделения Пенсионного фонда России (ныне Социальный фонд России) Виктора Чернобровина, как и его заместителя Рудольфа Зайцева, судили за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями. Долгоиграющий судебный процесс закончился в январе 2024 года обвинительным приговором, от которого все были в шоке: Чернобровин получил 16 лет лишения свободы, Зайцев — девять с половиной. Отбывать наказание им присудили в колонии строгого режима. Сразу бывшие топ-менеджеры в колонию не отправились. Почти год они ждали решения апелляционной инстанции. Все, что удалось им для себя выбить — смягчения наказания. Чернобровину скостили срок почти в два раза — с 16 лет до восьми лет и двух месяцев. Зайцев получил восемь лет вместо девяти с половиной. При этом вид исправительного учреждения остался прежним — колония строгого режима. Продолжение истории читатели смогут узнать в 2025 году. Защита бывших топ-менеджеров намерена опротестовывать решения в кассационной инстанции. Не исключено, что они дойдут и до Верховного суда РФ. В феврале 2024 года Центральный райсуд Челябинска вынес приговор фигуранту дела о махинациях с контрактами в минздраве региона на 85 млн рублей. На скамье подсудимых оказалась бизнес-леди Елена Селищева. Все ждали, что женщина ответит в суде и за соучастника, бывшего замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова, отделавшегося условным сроком. Предпосылок к этому было достаточно: Кузнецов, в отличие от Селищевой, признал вину и согласился сотрудничать со следствием. К тому же он очень эмоционально высказался в последнем слове, сославшись, что действовал из необходимости, пытаясь помочь гражданам в разгар пандемии COVID-19. Селищева же не стала рассчитывать на деятельное раскаяние. Вместо этого она до последнего отрицала свою вину. И каково было удивление общественности, когда она, как и Кузнецов, получила условное наказание. Причем срок у нее был в два раза меньше, чем у экс-замминистра. Но жизнь расставила все на места: апелляция вернула дело на новое рассмотрение. Селищева вновь оказалась на скамье подсудимых. В 2025 году ей могут вынести новый приговор, и не факт, что он будет таким же мягким, как первый. Дело жителя Сима Дмитрия Моисеева, обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы, рассматривал Челябинский областной суд. Для вынесения итогового решения хватило несколько заседаний. В апреле суд признал мужчину виновным и отправил его за решетку на 23 года, первые пять из которых он проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Может показаться, что наказание слишком суровое. Но если вспомнить, что прокурор просил отправить Моисеева на пожизненный срок, то 23 года не кажутся такими жуткими. А учитывая, что местные жители и вовсе хотели устроить самосуд над мужчиной — срок в колонии кажется спасением. Всего по делу о коррупции в стенах мэрии Магнитогорска проходило три человека: вице-мэр Дмитрий Гаврилов, глава «Магнитогорскинвестстроя» Денис Кравченко и директор «Вектор-СД» Сергей Бондаренко. Занимая свои места, троица сформировала преступную ячейку и стала «высасывать» бюджет через выгодные контракты. Но очень скоро «сладкая жизнь» закончилась. Все трое были задержаны. Самым расторопным в этой ситуации оказался Бондаренко. Он сдал соучастников и выбил для себя хорошую сделку, по которой отделался условным сроком. Ему даже позволили продолжать занимать руководящие должности. К Гаврилову и Кравченко правосудие оказалось менее благосклонно: оба получили по 10 лет колонии строгого режима. Почти сразу дружба между коррупционерами закончилась. Они стали писать жалобы друг на друга, пытаясь «потопить» в ворохе уголовных дел. Сейчас Гаврилов и Кравченко уже находятся в колонии. Скорее всего, в 2025 году они попытаются оспорить приговор в кассации. Но испорченную дружбу и авторитет им это уже не вернет. В мае 2024 года мигранта Назарали Сайакбарова отправили в колонию строгого режима на восемь лет. Его признали виновным в изнасиловании 16-летней дочери участника СВО в Магнитогорске. Резонанс же история получила на стадии апелляции в сентябре, когда судья Елена Антонова смягчила приговор: восемь лет строгого режима превратились в три с половиной года общего. Поводом для смягчения стала переквалификация действий Сайакбарова с п.«а» ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) на ч.1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Якобы девочка, получая знаки внимания от мигранта, не сказала ему, что ей нет 18 лет. А определить по внешнему виду ее точный возраст тот не смог. История приобрела всероссийский характер. К ней подключились генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава СК РФ Александр Бастрыкин и являвшийся тогда депутатом Госдумы Александр Хинштейн. Сейчас прокуратура области прорабатывает вопрос о кассационном представлении. Решение по делу должно будет вынесено в 2025 году. Судья Антонова же подала в отставку. С этим ее «искренне» поздравил Хинштейн, заявив, что это единственно правильное принятое решение. В 2023 году экс-глава Ашинского района Виктор Чистяков получил восемь лет колонии по делу о взятке. Апелляция вернула дело на новое рассмотрение в Ашинский городского суд. Адвокаты Чистякова опасались, что новое решение будет таким же или еще хуже, и просили сменить подследственность. Но опасения стороны защиты не сбылись. Со второй попытки в сентябре 2024 года экс-главу района признали невиновным. Но есть нюанс: спустя пару месяцев апелляция отменила и оправдательный приговор. В 2025 году дело Чистякова в третий раз начнут рассматривать в суде первой инстанции. В октябре Челябинский областной суд поставил точку в деле об убийстве мигрантами подростка у ТРК «Космос» в Челябинске. В сумме они получили 76 лет колонии. Всего на скамье подсудимых оказались восемь мигрантов, среди которых лишь у одного есть российское гражданство. Приговоры распределились следующим образом: Убийцы получили то, что заслужили. Но назначенные сроки не вернут родителям погибшего сына. Дело Владимира Ческидова, прозванного в народе «Смолинским маньяком» проходило в закрытом режиме. Несмотря на резонанс дела — уже до приговора всем стало понятно, что реального наказания он избежит, так как его признали невменяемым. Так и произошло. В конце ноября Советский райсуд Челябинска вынес итоговое решение по делу: Ческидова освободили от уголовной ответственности и отправили на лечение в психдиспансер. Срок лечения будет устанавливать экспертиза. Пока мужчину, по данным URA.RU, закрыли на полгода. Если после истечения этого срока экспертиза установит, что он не представляет опасности — его отпустят. Конец года ознаменовался приговором бывшему гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, которого обвиняли в сексе с несовершеннолетними. Решение суда повергло общественность в шок и стало предметом многих споров и обсуждений. Несмотря на тяжесть преступления и неоспоримые доказательства — бывший топ-менеджер отделался условным сроком. Сейчас в том же суде рассматривается дело его сутенерши Дарьи Филичкиной. По некоторым данным, раньше она сама выступала в качестве секс-игрушки для Ходоровского. А повзрослев, начала поставлять ему девочек. Предварительно, перед этим она подсаживала их на наркотики. После этого они соглашались на секс с престарелым педофилом Ходоровским за гроши.