Тюменские слухи: кондукторов заставляют улыбаться

О бунте актеров, мигрантах из Вьетнама и агрессивных подростках в ТРЦ. Выпуск 1125

23 мая 2025 в 17:11 Размер текста - 17 +

В Тюмени ввели новые правила для кондукторов Фото: Илья Московец © URA.RU Пока губернатор Тюменской области Александр Моор думает, как успокоить бунтующих актеров драмтеатра, мэр Тюмени Максим Афанасьев решил стать дизайнером. Дирижер Юрий Медяник одобрил кандидатуру нового директора филармонии, а в центральном главке Росгвардии выразили недовольство арестом высокопоставленного сотрудника тюменского управления ведомства Дмитрия Шевченко. Также в свежих «Слухах»: бизнесмены хотят заработать на детях, а торговые центры усиливают охрану из-за подростков. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Александр Моор узнал о конфликте труппы ТБДТ с руководством ТКТО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Моор включился в конфликт артистов и властей Бунт сотрудников драмтеатра против директора Концертно-театрального объединения (ТКТО) Вероники Кирюшиной начали обсуждать в кабинетах «Желтого дома». Артисты требуют признать незаконным увольнение руководителя ТБДТ Сергея Осинцева и его зама Александра Чурсина (оба под следствием по обвинению в мошенничестве на 30,2 миллиона рублей), еще одно требование — роспуск руководства ТКТО — одного из ключевых подведов областного депкультуры. «На закрытом совещании губернатор Александр Моор прямо заявил, что театр не должен быть использован как площадка для протеста. Ситуация с актерским бунтом скоро разрешится», — уверен собеседник. Афанасьев решил побыть дизайнером Тюменская политтусовка обратила внимание на интерес мэра Максима Афанасьева к теме блокадников, эвакуированных в Тюмень во время войны. Накануне в городском дворце творчества «Пионер» торжественно открыли доску-напоминание об историческом событии — говорят, с дизайн-проектом «дощечки» глава города помогал лично. «Он активно участвовал в разработке изначального вида, а после — вносил правки. Афанасьев почему-то очень трепетно относился к этому проекту. Результат люди оценили: получилось информативно, исторично и нескучно», — рассказывают источники. Юрия Медяника устраивает новый директор Тюменской филармонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Любимый дирижер тюменских властей подыскивает работу для друзей В культурной сфере региона наблюдают за активностью главы филармонического оркестра, известного на всю Россию дирижера Юрия Медяника. Говорят, что недавно назначенная директором филармонии Ирина Устинова — его креатура, о повышении которой он долго упрашивал курирующего сферу замгубернатора Андрея Пантелеева. «После переезда в Тюмень с должности гендира Новосибирской филармонии Устинову сперва завели замом к прошлому директору Светлане Шкуриной, она проработала на этом посту несколько месяцев до повышения. Управленец она жесткий, но местной специфики не знает. Значит, начнет притягивать людей со стороны, что приведет к дополнительным расходам. Медяник при этом получает возможность формировать повестку филармонии и звать своих друзей-артистов из столицы на все тюменские мероприятия», — болтают сплетники. Тюменские власти будут перезагружать культуру В кулуарах окружного правительства болтают о назревающей реорганизации в сфере управления культурой. Бунт артистов драмтеатра показал болевую точку, с которой нынешнее руководство справляется с трудом — театралы продолжают протестовать даже после попыток мирно урегулировать все разногласия. «Не исключено, что после подавления бунта, будет распущено руководство ответственного за театр объединения ТКТО, но кадровые решения могут быть и более серьезные — на уровне директора профильного департамента и даже выше. Но заниматься этим начнут только когда завершится конфликт», — болтают в курилках. Актеры Тюменского драмтеатра требуют восстановить в должности уволенного директора Сергея Осинцева Фото: Денис Моргунов © URA.RU Взбунтовавшийся театр ждет зачистка В кабинетах областного департамента культуры обсуждают грядущую зачистку группы сотрудников драмтеатра, организовавших бунт против властей. Оспаривая обвинения силовиков в адрес экс-директора театра Сергея Осинцева и его зама Александра Чурсина, которых подозревают в крупном мошенничестве, а также требуя от властей региона отставки руководства ТКТО (подвед депкультуры, в который входит театр), бунтовщики зашли слишком далеко. «На уступки протестующим вряд ли пойдут. Это создаст ненужный прецедент и покажет, что добиваться реальных решений можно через бунт. Актеров, вероятно, скоро соберут и скажут либо оставить критику и продолжить работу, либо продолжать протест, но уже за пределами театра», — обсуждают сплетники. Московское начальство недовольно ситуацией с арестом тюменского сотрудника Росгвардии Знающие люди поговаривают, что ситуация с арестом заместителя начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области Дмитрия Шевченко вызвала большой резонанс в центральном главке ведомства. По словам слухмейкеров, там были очень недовольны тем, что произошел такой инцидент. «Росгвардия, во всяком случае, в Тюменской области — это одно из самых спокойных ведомств правоохранительной системы, сотрудники которого крайне редко попадают в громкие неприятные скандалы. А Шевченко эту систему сломал. Новость о его аресте разошлась по всей России. Вполне логично, что в Москве таким положением дел оказались крайне недовольны», — судачат слухачи. Города Тюменской области хотят сделать безопаснее Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области могут вернуть стационарные посты ДПС Ходят слухи, что в города Тюменской области могут вернуть стационарные посты ДПС. По мнению слухачей, установить их могут на въездах в населенные пункты, и произойти это может в течение ближайших двух-трех лет. «Разговоры об этом ходят давно. Сами силовики говорят, что раньше, когда такие посты работали, в городах Тюменской области было безопаснее. Потому что преступников ловили еще на въезде в населенные пункты», — считают слухмейкеры. Мигрантов стали чаще выгонять из Тюменской области Ходят слухи, что после того, как тюменским силовикам дали право самостоятельно принимать решения о выдворении нелегальных мигрантов, иностранцев стали значительно чаще выгонять из страны. По словам слухмейкеров, рейдов по выявлению нарушителей в регионе тоже стало намного больше. «Если сравнивать с тем, что мы имели лет пять — шесть назад, то количество рейдов выросло в несколько раз. Полиция выезжает в места скопления иностранцев буквально каждую неделю, и эта работа приносит результаты: нелегалов стали находить гораздо чаще», — судачат слухачи. Вьетнамцы хотят работать в Тюменской области Фото: Роман Наумов © URA.RU Бизнес насторожился из-за вьетнамцев В бизнес-кругах шепчутся, что решение тюменских властей заключить договоренности с кадровым агентством из Вьетнама может оказаться стратегической ошибкой. Дескать, нужные региону прямо сейчас работники могут в будущем плохо сказаться на трудовом рынке региона. «Безусловно, сейчас в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве остро не хватает кадров. Власти их ищут за рубежом — и найдут. С точки зрения тактики, это правильно. Но мыслить надо стратегически. Что будет потом, года через три, когда окажется, что для местных выпускников рабочих мест не хватает?» — задаются вопросом дальновидные слухачи. …а девелоперы — из-за показателей Между тем, тюменские девелоперы с тревогой посматривают на своих коллег, работающих в сфере ИЖС. Все из-за того, что объемы ввода у индивидуальных строителей с начала года почти в два раза выше показателей многоэтажной застройки. «Такая тенденция намечалась в прошлом году. Но мы все думали, что частных застройщиков сломает введение обязательных эскроу-счетов. А в итоге они не только выжили, но еще и объемы наращивают — почти 500 тысяч „квадратов“ против наших 200 тысяч с небольшим. Похоже, в частном секторе знают какой-то секрет продаж, до которого все еще не додумались строители многоэтажек», — изумленно комментируют статистику собеседники URA.RU. Тюменские аграрии потерял веру в светлое будущее Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Аграрии сомневаются в светлом будущем Близкие к сельскому хозяйству сплетники судачат, что период депрессии в отрасли из временного стал постоянным. Мол, постоянную нехватку финансов и проблемы с прибылью фермеры уже начали воспринимать как естественный, хоть и неприятный ход вещей. «Может, это и не целенаправленный план олигархов, но получается так, что мелкие фермерские хозяйства постепенно загибаются — не хватает господдержки, мало денег, много ограничений и санкций. А крупные агрохолдинги не только процветают, но и ничего не боятся. В Ишиме жалуются на запахи от предприятий „Юбилейного“, в Нижнетавдинском районе разбираются с ПК „Молоко“ и полем коровьих фекалий, много было жалоб и на бройлерный завод под Голышманово. Господство корпораций?» — вздергивают бровь сторонники теорий заговора. Победа в споре не радует рестораторов Любители интриг с невеселой ухмылкой обсуждают, что ресторанный бизнес, похоже, выиграл спор у бизнеса строительного. Правда, считают неравнодушные к бизнесу источники агентства, радости это владельцам кафе и ресторанов не доставляет. «Еще в 2024 году общепит и строительство начали бодаться, у кого ниже маржинальность. С тех пор мы видели несколько ребрендингов у застройщиков, а у рестораторов — сплошные закрытия заведений. „Тарабарин“, „Купрум“, „Прихожане“, „Твоя культура“, „Питер“ — это далеко не полный список заведений, которые прекратили работу только в 2025 году. Ну что же, рестораторы выиграли спор. Вот только кому от этого стало легче?» — разводят руками сторонние наблюдатели. Дети-диабетики Тюменской области столкнулись с новой проблемой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Болеющие диабетом дети из Тюменской области столкнулись с новой проблемой Знающие люди шепчут, что отсутствие в больницах муниципалитетов Тюменской области датчиков постоянного мониторинга глюкозы — не единственная проблема, с которой сталкиваются родители детей-диабетиков. Помимо того, что их отправляют за сотни километров в областную столицу, так и здесь якобы приборы выдаются по строгому графику: всего лишь два часа в день. Поговаривают, что многие из родителей банально не успевают попасть в это небольшое временное окно, при этом путь до Тюмени может занимать порядка шести часов в одну сторону. «Мы не только тратим кучу денег, чтобы только доехать туда, но еще и можем не успеть забрать датчики. А страдают-то дети», — возмущаются слухачи. Тюменские больницы начали отменять записи к врачам Говорят, что больницы в Тюмени на фоне чрезмерной загруженности начали без уведомления отменять записи к врачам своих пациентов через сервисы Госуслуг. При этом, если позвонить в регистратуру, то с их стороны якобы проблемы нет вовсе. Запись не отменена, но сдвинута по времени. Однако на платформе со стороны человека она имеет иной статус. «Мы ждали этот прием больше двух недель, а его вот так просто отменили. И даже не сообщили. Все, разумеется, заканчивается руганью», — отмечают слухмейкеры. Юные тюменцы убивают экосистему озера Фото: Сергей Русанов © URA.RU Юные тюменцы разрушают экосистему местного озера Ходят слухи, что юные жители Тюмени могут уничтожить формирующуюся экосистему искусственного озера, которое находится в Заречном микрорайоне. Говорят, что ребята собираются большими группами, бывает и до десяти человек, берут с собой удочки, наживку, и садятся на берегу порыбачить. При этом у них отлично выходит: молодые люди забирают с собой целые ведра рыбы. Правда, ранее ее сюда подселили искусственно, чтобы она дала потомство. Но с такой интенсивностью по вылову, водоем скоро снова останется без живности. «В таком случае, озеро погибнет. Рыба нужна, а они ее ведрами вытаскивают. Так она ведь еще и несъедобная», — судачат слухачи. Кондукторов заставляют быть дружелюбнее Поговаривают, что тюменских кондукторов заставляют быть дружелюбнее с пассажирами. Оказалось, что даже в обязанностях у них прописан пункт о приветствии путников и объявлении маршрутов и остановок. Вот только слухачам кажется, что многие из работников об этом не знают. «Стали читать должностные обязанности, а там вот такое. С вами хоть раз здоровались в автобусах? С нами — никогда. Особенно, в часы пик, когда там не то, что „здравствуйте“ не успеваешь сказать, а иногда физически вспомнить не можешь, кто платил или не платил за проезд», — делятся сплетники. Застройщики держат в секрете информацию о новых парках Фото: Илья Московец © URA.RU Застройщики испугались активных фанатов Ходят слухи, что тюменские компании, которые создают общедоступные парки и скверы в городе, боятся раскрывать подробности благоустройства площадок из-за… фанатов. Создавая места в честь разных известных личностей, они предпочитают до последнего хранить в секрете, кому именно они посвящены. «Например, до последнего не озвучивают координаты локаций, где именно будет создано пространство. Или арт-объекты, которые там обустроят», — смеются слухачи. В мэрии не могут утвердить план перекрытия дорог из-за гнева тюменцев Слухачи шепчутся, что администрация и организаторы IRONSTAR никак не могут утвердить план перекрытия дорог на время мероприятия. А все потому, что боятся повторения прошлогоднего гнева горожан, когда на полдня Тюмень парализовало из-за пробок. «В прошлом году перекрыли дороги от аэропорта до центра, половину дня просто невозможно было куда-либо выехать. В этом году велопробег пройдет снова и маршрут будет такой же. Но только на сей раз, видимо, организаторы и мэрия решили подготовиться основательнее», — рассуждают инсайдеры. Тюменские рестораторы вкладывают миллионы в новые заведения Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Тюменские рестораторы не жалеют денег на конкуренцию со столичными заведениями Слухачи рассказывают, что тюменские рестораторы не скупятся в надежде перещеголять столичных конкурентов. Так, по слухам, известная в городе владелица сети заведений в скором времени откроет новый ресторан в Тюмени, в который уже вложено более двух десятков миллионов рублей. Такие траты обусловлены тем, что в Тюмени с легкой руки другой бизнесвумен все чаще стали открываться популярные московские заведения, которые в борьбе за клиентов могут в два счета обойти местный общепит. «Вот и приходится здешним бизнесменам сорить деньгами, чтобы хоть как-то удивить публику и сильнее укрепиться на рынке, который, как известно, в Тюмени весьма своеобразен», — судачат сплетники. Тюменский парк аттракционов «?зажал» скидки для детей Как докладывают сплетники, начальство городского парка культуры и отдыха до последнего не хотел делать скидки в День защиты детей. Причиной тому стал выходной, на который выпадает праздник. «Несколько лет праздник приходился на будни, и народу в парке было не так много. В этот раз это будет воскресенье, и ожидается наплыв посетителей, на которых можно сделать неплохую кассу. Но, видимо, под давлением местной администрации, скидки все же сделали. Правда, всего на 50 рублей», — доносят сплетники. В торговых центрах Тюмени хотят усилить охрану Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Тюменские ТЦ опасаются агрессивных подростков Поговаривают, руководство крупных торговых центров Тюмени планирует во время летних каникул усилить охрану зданий. Якобы, встав со школьной скамьи, подростки массово устремятся в ТРЦ. Там они обычно собираются стайками и слоняются без дела, смущая посетителей. Во время таких сходок часто случаются драки, а иногда и кражи в магазинах. Поэтому число ЧОПовцев лишили увеличить. От греха подальше. Частные школы Тюмени теряют учеников Любители слухов утверждают, что горожане теряют интерес к обучению детей в частных школах Тюмени. Якобы в предстоящем учебном году в большинстве из них недобор учеников. Если раньше школы вынуждены были набирать классы «с запасом», то сейчас еле-еле формируют один класс. Версий происходящего две: либо тюменцы разочаровались в частном образовании, либо у них попросту нет на это денег. Что из этого правда — вопрос открытый. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пока губернатор Тюменской области Александр Моор думает, как успокоить бунтующих актеров драмтеатра, мэр Тюмени Максим Афанасьев решил стать дизайнером. Дирижер Юрий Медяник одобрил кандидатуру нового директора филармонии, а в центральном главке Росгвардии выразили недовольство арестом высокопоставленного сотрудника тюменского управления ведомства Дмитрия Шевченко. Также в свежих «Слухах»: бизнесмены хотят заработать на детях, а торговые центры усиливают охрану из-за подростков. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Моор включился в конфликт артистов и властей Бунт сотрудников драмтеатра против директора Концертно-театрального объединения (ТКТО) Вероники Кирюшиной начали обсуждать в кабинетах «Желтого дома». Артисты требуют признать незаконным увольнение руководителя ТБДТ Сергея Осинцева и его зама Александра Чурсина (оба под следствием по обвинению в мошенничестве на 30,2 миллиона рублей), еще одно требование — роспуск руководства ТКТО — одного из ключевых подведов областного депкультуры. «На закрытом совещании губернатор Александр Моор прямо заявил, что театр не должен быть использован как площадка для протеста. Ситуация с актерским бунтом скоро разрешится», — уверен собеседник. Афанасьев решил побыть дизайнером Тюменская политтусовка обратила внимание на интерес мэра Максима Афанасьева к теме блокадников, эвакуированных в Тюмень во время войны. Накануне в городском дворце творчества «Пионер» торжественно открыли доску-напоминание об историческом событии — говорят, с дизайн-проектом «дощечки» глава города помогал лично. «Он активно участвовал в разработке изначального вида, а после — вносил правки. Афанасьев почему-то очень трепетно относился к этому проекту. Результат люди оценили: получилось информативно, исторично и нескучно», — рассказывают источники. Любимый дирижер тюменских властей подыскивает работу для друзей В культурной сфере региона наблюдают за активностью главы филармонического оркестра, известного на всю Россию дирижера Юрия Медяника. Говорят, что недавно назначенная директором филармонии Ирина Устинова — его креатура, о повышении которой он долго упрашивал курирующего сферу замгубернатора Андрея Пантелеева. «После переезда в Тюмень с должности гендира Новосибирской филармонии Устинову сперва завели замом к прошлому директору Светлане Шкуриной, она проработала на этом посту несколько месяцев до повышения. Управленец она жесткий, но местной специфики не знает. Значит, начнет притягивать людей со стороны, что приведет к дополнительным расходам. Медяник при этом получает возможность формировать повестку филармонии и звать своих друзей-артистов из столицы на все тюменские мероприятия», — болтают сплетники. Тюменские власти будут перезагружать культуру В кулуарах окружного правительства болтают о назревающей реорганизации в сфере управления культурой. Бунт артистов драмтеатра показал болевую точку, с которой нынешнее руководство справляется с трудом — театралы продолжают протестовать даже после попыток мирно урегулировать все разногласия. «Не исключено, что после подавления бунта, будет распущено руководство ответственного за театр объединения ТКТО, но кадровые решения могут быть и более серьезные — на уровне директора профильного департамента и даже выше. Но заниматься этим начнут только когда завершится конфликт», — болтают в курилках. Взбунтовавшийся театр ждет зачистка В кабинетах областного департамента культуры обсуждают грядущую зачистку группы сотрудников драмтеатра, организовавших бунт против властей. Оспаривая обвинения силовиков в адрес экс-директора театра Сергея Осинцева и его зама Александра Чурсина, которых подозревают в крупном мошенничестве, а также требуя от властей региона отставки руководства ТКТО (подвед депкультуры, в который входит театр), бунтовщики зашли слишком далеко. «На уступки протестующим вряд ли пойдут. Это создаст ненужный прецедент и покажет, что добиваться реальных решений можно через бунт. Актеров, вероятно, скоро соберут и скажут либо оставить критику и продолжить работу, либо продолжать протест, но уже за пределами театра», — обсуждают сплетники. Московское начальство недовольно ситуацией с арестом тюменского сотрудника Росгвардии Знающие люди поговаривают, что ситуация с арестом заместителя начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области Дмитрия Шевченко вызвала большой резонанс в центральном главке ведомства. По словам слухмейкеров, там были очень недовольны тем, что произошел такой инцидент. «Росгвардия, во всяком случае, в Тюменской области — это одно из самых спокойных ведомств правоохранительной системы, сотрудники которого крайне редко попадают в громкие неприятные скандалы. А Шевченко эту систему сломал. Новость о его аресте разошлась по всей России. Вполне логично, что в Москве таким положением дел оказались крайне недовольны», — судачат слухачи. В Тюменской области могут вернуть стационарные посты ДПС Ходят слухи, что в города Тюменской области могут вернуть стационарные посты ДПС. По мнению слухачей, установить их могут на въездах в населенные пункты, и произойти это может в течение ближайших двух-трех лет. «Разговоры об этом ходят давно. Сами силовики говорят, что раньше, когда такие посты работали, в городах Тюменской области было безопаснее. Потому что преступников ловили еще на въезде в населенные пункты», — считают слухмейкеры. Мигрантов стали чаще выгонять из Тюменской области Ходят слухи, что после того, как тюменским силовикам дали право самостоятельно принимать решения о выдворении нелегальных мигрантов, иностранцев стали значительно чаще выгонять из страны. По словам слухмейкеров, рейдов по выявлению нарушителей в регионе тоже стало намного больше. «Если сравнивать с тем, что мы имели лет пять — шесть назад, то количество рейдов выросло в несколько раз. Полиция выезжает в места скопления иностранцев буквально каждую неделю, и эта работа приносит результаты: нелегалов стали находить гораздо чаще», — судачат слухачи. Бизнес насторожился из-за вьетнамцев В бизнес-кругах шепчутся, что решение тюменских властей заключить договоренности с кадровым агентством из Вьетнама может оказаться стратегической ошибкой. Дескать, нужные региону прямо сейчас работники могут в будущем плохо сказаться на трудовом рынке региона. «Безусловно, сейчас в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве остро не хватает кадров. Власти их ищут за рубежом — и найдут. С точки зрения тактики, это правильно. Но мыслить надо стратегически. Что будет потом, года через три, когда окажется, что для местных выпускников рабочих мест не хватает?» — задаются вопросом дальновидные слухачи. …а девелоперы — из-за показателей Между тем, тюменские девелоперы с тревогой посматривают на своих коллег, работающих в сфере ИЖС. Все из-за того, что объемы ввода у индивидуальных строителей с начала года почти в два раза выше показателей многоэтажной застройки. «Такая тенденция намечалась в прошлом году. Но мы все думали, что частных застройщиков сломает введение обязательных эскроу-счетов. А в итоге они не только выжили, но еще и объемы наращивают — почти 500 тысяч „квадратов“ против наших 200 тысяч с небольшим. Похоже, в частном секторе знают какой-то секрет продаж, до которого все еще не додумались строители многоэтажек», — изумленно комментируют статистику собеседники URA.RU. Аграрии сомневаются в светлом будущем Близкие к сельскому хозяйству сплетники судачат, что период депрессии в отрасли из временного стал постоянным. Мол, постоянную нехватку финансов и проблемы с прибылью фермеры уже начали воспринимать как естественный, хоть и неприятный ход вещей. «Может, это и не целенаправленный план олигархов, но получается так, что мелкие фермерские хозяйства постепенно загибаются — не хватает господдержки, мало денег, много ограничений и санкций. А крупные агрохолдинги не только процветают, но и ничего не боятся. В Ишиме жалуются на запахи от предприятий „Юбилейного“, в Нижнетавдинском районе разбираются с ПК „Молоко“ и полем коровьих фекалий, много было жалоб и на бройлерный завод под Голышманово. Господство корпораций?» — вздергивают бровь сторонники теорий заговора. Победа в споре не радует рестораторов Любители интриг с невеселой ухмылкой обсуждают, что ресторанный бизнес, похоже, выиграл спор у бизнеса строительного. Правда, считают неравнодушные к бизнесу источники агентства, радости это владельцам кафе и ресторанов не доставляет. «Еще в 2024 году общепит и строительство начали бодаться, у кого ниже маржинальность. С тех пор мы видели несколько ребрендингов у застройщиков, а у рестораторов — сплошные закрытия заведений. „Тарабарин“, „Купрум“, „Прихожане“, „Твоя культура“, „Питер“ — это далеко не полный список заведений, которые прекратили работу только в 2025 году. Ну что же, рестораторы выиграли спор. Вот только кому от этого стало легче?» — разводят руками сторонние наблюдатели. Болеющие диабетом дети из Тюменской области столкнулись с новой проблемой Знающие люди шепчут, что отсутствие в больницах муниципалитетов Тюменской области датчиков постоянного мониторинга глюкозы — не единственная проблема, с которой сталкиваются родители детей-диабетиков. Помимо того, что их отправляют за сотни километров в областную столицу, так и здесь якобы приборы выдаются по строгому графику: всего лишь два часа в день. Поговаривают, что многие из родителей банально не успевают попасть в это небольшое временное окно, при этом путь до Тюмени может занимать порядка шести часов в одну сторону. «Мы не только тратим кучу денег, чтобы только доехать туда, но еще и можем не успеть забрать датчики. А страдают-то дети», — возмущаются слухачи. Тюменские больницы начали отменять записи к врачам Говорят, что больницы в Тюмени на фоне чрезмерной загруженности начали без уведомления отменять записи к врачам своих пациентов через сервисы Госуслуг. При этом, если позвонить в регистратуру, то с их стороны якобы проблемы нет вовсе. Запись не отменена, но сдвинута по времени. Однако на платформе со стороны человека она имеет иной статус. «Мы ждали этот прием больше двух недель, а его вот так просто отменили. И даже не сообщили. Все, разумеется, заканчивается руганью», — отмечают слухмейкеры. Юные тюменцы разрушают экосистему местного озера Ходят слухи, что юные жители Тюмени могут уничтожить формирующуюся экосистему искусственного озера, которое находится в Заречном микрорайоне. Говорят, что ребята собираются большими группами, бывает и до десяти человек, берут с собой удочки, наживку, и садятся на берегу порыбачить. При этом у них отлично выходит: молодые люди забирают с собой целые ведра рыбы. Правда, ранее ее сюда подселили искусственно, чтобы она дала потомство. Но с такой интенсивностью по вылову, водоем скоро снова останется без живности. «В таком случае, озеро погибнет. Рыба нужна, а они ее ведрами вытаскивают. Так она ведь еще и несъедобная», — судачат слухачи. Кондукторов заставляют быть дружелюбнее Поговаривают, что тюменских кондукторов заставляют быть дружелюбнее с пассажирами. Оказалось, что даже в обязанностях у них прописан пункт о приветствии путников и объявлении маршрутов и остановок. Вот только слухачам кажется, что многие из работников об этом не знают. «Стали читать должностные обязанности, а там вот такое. С вами хоть раз здоровались в автобусах? С нами — никогда. Особенно, в часы пик, когда там не то, что „здравствуйте“ не успеваешь сказать, а иногда физически вспомнить не можешь, кто платил или не платил за проезд», — делятся сплетники. Застройщики испугались активных фанатов Ходят слухи, что тюменские компании, которые создают общедоступные парки и скверы в городе, боятся раскрывать подробности благоустройства площадок из-за… фанатов. Создавая места в честь разных известных личностей, они предпочитают до последнего хранить в секрете, кому именно они посвящены. «Например, до последнего не озвучивают координаты локаций, где именно будет создано пространство. Или арт-объекты, которые там обустроят», — смеются слухачи. В мэрии не могут утвердить план перекрытия дорог из-за гнева тюменцев Слухачи шепчутся, что администрация и организаторы IRONSTAR никак не могут утвердить план перекрытия дорог на время мероприятия. А все потому, что боятся повторения прошлогоднего гнева горожан, когда на полдня Тюмень парализовало из-за пробок. «В прошлом году перекрыли дороги от аэропорта до центра, половину дня просто невозможно было куда-либо выехать. В этом году велопробег пройдет снова и маршрут будет такой же. Но только на сей раз, видимо, организаторы и мэрия решили подготовиться основательнее», — рассуждают инсайдеры. Тюменские рестораторы не жалеют денег на конкуренцию со столичными заведениями Слухачи рассказывают, что тюменские рестораторы не скупятся в надежде перещеголять столичных конкурентов. Так, по слухам, известная в городе владелица сети заведений в скором времени откроет новый ресторан в Тюмени, в который уже вложено более двух десятков миллионов рублей. Такие траты обусловлены тем, что в Тюмени с легкой руки другой бизнесвумен все чаще стали открываться популярные московские заведения, которые в борьбе за клиентов могут в два счета обойти местный общепит. «Вот и приходится здешним бизнесменам сорить деньгами, чтобы хоть как-то удивить публику и сильнее укрепиться на рынке, который, как известно, в Тюмени весьма своеобразен», — судачат сплетники. Тюменский парк аттракционов «?зажал» скидки для детей Как докладывают сплетники, начальство городского парка культуры и отдыха до последнего не хотел делать скидки в День защиты детей. Причиной тому стал выходной, на который выпадает праздник. «Несколько лет праздник приходился на будни, и народу в парке было не так много. В этот раз это будет воскресенье, и ожидается наплыв посетителей, на которых можно сделать неплохую кассу. Но, видимо, под давлением местной администрации, скидки все же сделали. Правда, всего на 50 рублей», — доносят сплетники. Тюменские ТЦ опасаются агрессивных подростков Поговаривают, руководство крупных торговых центров Тюмени планирует во время летних каникул усилить охрану зданий. Якобы, встав со школьной скамьи, подростки массово устремятся в ТРЦ. Там они обычно собираются стайками и слоняются без дела, смущая посетителей. Во время таких сходок часто случаются драки, а иногда и кражи в магазинах. Поэтому число ЧОПовцев лишили увеличить. От греха подальше. Частные школы Тюмени теряют учеников Любители слухов утверждают, что горожане теряют интерес к обучению детей в частных школах Тюмени. Якобы в предстоящем учебном году в большинстве из них недобор учеников. Если раньше школы вынуждены были набирать классы «с запасом», то сейчас еле-еле формируют один класс. Версий происходящего две: либо тюменцы разочаровались в частном образовании, либо у них попросту нет на это денег. Что из этого правда — вопрос открытый. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.