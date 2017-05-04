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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
16:11  04 мая 2017 1

На Ямале будут судить браконьера, которого поймала ФСБ

АГРО 2016 выставка Челябинск, муксун, рыба
Муксун на Ямале запрещен к вылову, но найти его на прилавках несложноФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Ямале будут судить браконьера, который сетями ловил муксун и ряпушку. Вылов муксуна, напомним, запрещен из-за его быстрого исчезновения. Ряпушку злоумышленник ловил в тот период, когда это также было запрещено. Рыба и сети были обнаружены в рамках рейдов ФСБ в Ямальском районе. Уголовное дело было возбуждено по статье «незаконная добыча водных биологических ресурсов».

«В феврале 2017 года Дорохин, зная, что добыча в Обской губе запрещена, установил в ее акватории четыре рыболовные сети под лед. Запрет установлен правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна», — говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

Далее злоумышленник замаскировал лунки снегом и запомнил их с помощью GPS-навигатора. Вернувшись через несколько дней на снегоходе, Дорохин извлек из сетей 400 особей рыбы муксун и 290 особей рыбы ряпушка. На санях браконьер доставил добычу в село Мыс Каменный, где хранил в балке.

Ущерб из-за незаконного вылова — более 175 тыс. рублей.

Как стало известно агентству, это местный житель села Мыс Каменный, уроженец Казахской ССР. Дело будет рассматриваться в особом порядке, так как он свою вину признал. Ранее он уже привлекался за нарушение правил рыбалки. У него были все приспособления для незаконной ловли. Также стала известна любопытная деталь: силовики обнаружили рыбу в балке, так как злоумышленник забыл его закрыть.

Юлия Фролова
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