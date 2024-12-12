Стала известна причина смерти народной артистки Раисы Максимовой

Народная артистка Раиса Максимова скончалась из-за осложнения на фоне рака крови
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Состояние Максимовой резко ухудшилось за день до смерти
Состояние Максимовой резко ухудшилось за день до смерти Фото:

Народная артистка РСФСР Раиса Максимова ушла из жизни 12 декабря. По данным telegram-канала Mash, актриса скончалась в своей квартире на Тверской улице на 96-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения на фоне рака крови и других сопутствующих болезней.

«Причина смерти: осложнения на фоне рака крови и сопутствующих заболеваний», — говорится в сообщении. По данным источника, накануне смерти у нее была высокая температура и аритмия. Кроме того, она перестала реагировать на обращения и отказывалась от пищи. Несмотря на вызов скорой помощи и попытки медиков оказать ей необходимую помощь, актриса отказалась от госпитализации.

В последнее время здоровье Максимовой значительно ухудшилось. В ноябре прошлого года она была экстренно госпитализирована с жалобами на головокружение и слабость. Врачи диагностировали у нее анемию и низкий уровень гемоглобина, после чего было проведено переливание крови.

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Народная артистка РСФСР Раиса Максимова ушла из жизни 12 декабря. По данным telegram-канала Mash, актриса скончалась в своей квартире на Тверской улице на 96-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения на фоне рака крови и других сопутствующих болезней. «Причина смерти: осложнения на фоне рака крови и сопутствующих заболеваний», — говорится в сообщении. По данным источника, накануне смерти у нее была высокая температура и аритмия. Кроме того, она перестала реагировать на обращения и отказывалась от пищи. Несмотря на вызов скорой помощи и попытки медиков оказать ей необходимую помощь, актриса отказалась от госпитализации. В последнее время здоровье Максимовой значительно ухудшилось. В ноябре прошлого года она была экстренно госпитализирована с жалобами на головокружение и слабость. Врачи диагностировали у нее анемию и низкий уровень гемоглобина, после чего было проведено переливание крови.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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