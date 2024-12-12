Россия не допустит диверсий, похожих на подрыв «Северных потоков»

Россия предотвратит диверсии наподобие подрыва «Северных потоков». Премьер-министр Михаил Мишустин показал делегациям из стран СНГ новейшие разработки МГТУ им. Баумана с применением искусственного интеллекта (ИИ). Как объяснили эксперты URA.RU, российские технологии ИИ обезопасят энергетические коммуникации на постсоветском пространстве.
Главы делегаций стран СНГ начали визит в МГТУ им. Баумана с осмотра кампуса и Квантум-парка, передает с места событий корреспондент URA.RU. Корпус специализируется на разработке мелкосерийных процессоров нового поколения для суперкомпьютеров, на их базе создают технологии ускорения искусственного интеллекта, беспилотного транспорта и секвенирования геномов.
После ознакомления с новыми корпусами членам делегаций представили инженерные разработки ученых МГТУ им. Баумана. Среди них — система «организм на чипе». Она создана для проведения высокоточных операций с малыми объемами жидкостей, таких как биологические пробы, химические реагенты и нефтепродукты. Инновационная система — первый шаг к персонифицированной медицине.
Иностранным гостям показали программно-аппаратный комплекс «Мультиспектральная камера». Он разработан для мониторинга параметров окружающей среды. С помощью ИИ система обрабатывает данные о почве и растениях и оценивает эффективность защитных мер. Были представлены малые космические аппараты «Ярило» и «Хорс» для дистанционного зондирования Земли, определения уровня кислорода и углекислого газа в атмосфере.
На заседании Совета глав правительств СНГ выступили премьер-министры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и вице-премьер Армении. Некоторые указали на непростую геополитическую обстановку как на западном направлении, так и на Ближнем Востоке.
В конце заседания слово взял Мишустин. Он отметил, что Россия уделяет особое внимание сотрудничеству в образовании и науке. Москва сфокусировалась на первом этапе стратегии экономического развития СНГ. «Для этого ведем работу на таких направлениях, как обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, расширение промышленной кооперации, стимулирование деловой активности, бизнеса, цифровой трансформации и цифровизации», — сообщил премьер-министр.
В этом году утверждена Концепция энергетического сотрудничества. «Надо внедрять современные методы управления крупными энергосистемами для повышения конкурентоспособности наших экономик», — подчеркнул Мишустин.
Россия однажды столкнулась с диверсией на «Северных потоках», поэтому технологии, которые разрабатываются в передовых вузах, можно использовать как для экономических целей, так и для обеспечения энергобезопасности на постсоветском пространстве, объяснил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, выгоды от применения суперкомпьютеров могут заинтересовать иностранные делегации в закупке отечественных технологий.
«ИИ экономит время, ресурсы. Такие инновации помогут наладить систему мониторинга за инфраструктурой без привлечения большого количества людей к работе. Это предотвратит диверсии и атаки на энергетические коммуникации в нашей стране и в дружественных государствах, обеспечит стабильность поставок энергоносителей», — отметил он.
Российские технологии ИИ интересуют государства СНГ. Они могут выполнять широкий спектр задач — контролировать всход озимых, мониторить трубо-, нефтепроводы, добычу ресурсов, пояснил председатель комитета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев.
«ИИ связан с обработкой массива информации. Он наладит наблюдение за протяженными коммуникациями в России и СНГ. Это актуально в условиях, когда дорогостоящую инфраструктуру можно вывести из строя небольшим дроном», — подтвердил эксперт.
Российские высокие технологии могут стать альтернативой разработкам Google, поэтому их демонстрируют гостям, считает Комлев. «Многие страны используют мощности американских IT-гигантов, которые строят Data-центры и суперкомпьютеры. Мы можем предложить партнерам свой вариант», — считает эксперт.
Сегодня ИИ используется в добыче, поиске залежей и в перевозке нефти, рассказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Вычислительные технологии уже помогают оптимизировать перерабатывающие производства, например, работу НПЗ. У нас есть цифровые решения, которые могут экспортироваться в страны СНГ», — резюмировал собеседник URA.RU.
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