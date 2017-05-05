13:43 05 мая 2017 5

В правоохранительных органах гадают, кто же возглавит оставшуюся без начальника полицию Тобольска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тобольская полиция получила руководителя вместо ушедшего в отпуск с последующим увольнением Андрея Князева. Исполняющим обязанности начальника МО МВД России «Тобольский» назначен подполковник внутренней службы Дмитрий Музыка. Он уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Приказ о назначении был подписан начальником УМВД по Тюменской области Юрием Алтыновым в четверг, 4 мая. В межмуниципальном отделе «Тобольский» «URA.RU» рассказали, что ранее 36-летний Музыка занимал должность заместителя начальника отдела и курировал работу штаба, тылового обеспечения и отдела по работе с личным составом.

Как заявил «URA.RU» источник, близкий к правоохранительным органам, вероятным кандидатом на должность руководителям тобольского отдела МВД является подполковник Александр Лукашенко, начальник отдела МВД по Уватскому району.

Имя 36-летнего Лукашенко на протяжении нескольких последних лет неоднократно оказывалось на слуху в связи со скандалами. Источники, близко знакомые с ситуацией, говорят, что у начальника уватского отдела МВД чрезвычайно «крутой» нрав, из-за которого из уватской полиции буквально бегут сотрудники. Лукашенко приписывают слова про своих подчиненных: «Здесь я, начальник один здесь. Здесь их (сотрудников полиции — ред.) [очень много], а я здесь один». Якобы у полицейского даже прозвище — Царь и он сам себя так называет.

Так, перевод в Тюмень лучшего участкового Тюменской области 2015 года Рустама Гиндуллина, застрелившегося у себя в кабинете 15 октября 2016 года, по мнению собеседников агентства, был связан именно с конфликтом с начальником уватского отдела МВД.

Сотрудники полиции говорят о совершенно хамской манере «главного полицейского» Уватского района вести себя с подчиненными, которые даже завели привычку записывать «выволочки» от своего начальника на диктофон.

Источники говорят, что Лукашенко имеет привычку разговаривать с подчиненными матом и прилюдно оскорблять их.

До Уватского района Александр Лукашенко работал в Исетском районе, где в 2012 году оказался замешан в конфликте с местными жителями из-за керамзитоблоков, вывезенных с бесхозной фермы. На полицейского были написаны заявления в прокуратуру и Следственный комитет о якобы имевших место угрозах возбудить уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Проверки не выявили в действиях Лукашенко состава преступления. Вскоре он был назначен руководителем отдела МВД Уватского района.

Обязанности ушедшего на пенсию полковника Андрея Князева (на фото) исполняет его бывший заместитель Дмитрий Музыка фото — тобольск.ру

В УМВД по Тюменской области не комментируют версию о предстоящем назначении Александра Лукашенко в Тобольск. «Пока нет приказа о назначении нового начальника МО МВД России „Тобольский“, давать комментарии преждевременно», — отметили в пресс-службе.

Собеседники «URA.RU» высказывают сомнение, что руководитель уватского отдела МВД сам захочет перевестись в Тобольск. «В Увате у Лукашенко год за полтора засчитывается и надбавка к зарплате северная, — говорит источник. — Единственный повод перевестись в Тобольск — побыстрее получить погоны полковника».

Прежний начальник МО МВД России «Тобольский» Андрей Князев с 4 мая ушел в отпуск с последующим выходом на пенсию. Уход полковника Князева некоторые источники связывали с многочисленными скандалами в тобольской полиции, в особенности — с арестом по обвинению в крышевании интим-салонов Тобольска начальником местного уголовного розыска Игорем Белозерцевым и его заместителем Денисом Ефремовым.