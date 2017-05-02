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21:02  02 мая 2017 4

Прогноз «URA.RU» сбылся. Начальник тобольской полиции отправлен в отставку

Андрей Князев объявил о своем уходе на пенсиюфото - тобольск.ру

Тобольская полиция обезглавлена. Во вторник, 2 мая, начальник МО МВД России «Тобольский» Андрей Князев объявил своим подчиненным об уходе на пенсию.

Источник «URA.RU», близкий к правоохранительным органам, рассказал, что Андрей Князев объявил своим подчиненным, что с 4 мая уходит в отпуск, по окончании которого отправляется на пенсию. «Рапорт об уходе Князев написал давно, но теперь его подписали», — отметил источник.

По неподтвержденным данным, причиной отставки полковника Князева стала совокупность нарушений, допущенных как им, так и его подчиненными, но главным фактором называют арест по обвинению в «крышевании» интим-салонов Тобольска начальника местного УгРО Игоря Белозерцева и его заместителя Дениса Ефремова. Источник агентства сразу после задержания утверждал, что такой скандальный арест непременно должен стоить должности либо Князеву, либо начальнику полиции Тобольска Риму Мусину.

Также собеседники агентства вспоминают ДТП, в которое по своей вине попал Князев в феврале 2017 года и происшествия, в которых «засветились» сотрудники тобольской ГИБДД. Немалый общественный резонанс имело дело теперь уже бывшего оперативного дежурного тобольской полиции Евгения Зязева, не обратившего внимание на сообщение о готовящемся суициде двух подростков, которые были связаны с «группами смерти», и осужденного за халатность.

После ухода Андрея Князева на пенсию тобольская полиция окажется обезглавлена, говорит другой источник «URA.RU» в силовом ведомстве. На данный момент в МО «Тобольский» руководитель УгРО и его зам находятся под домашним арестом, с 4 мая фактически покидает службу начальник МО Андрей Князев. «Это был достаточно сильный руководитель, замену ему надо еще подыскать», — отметил собеседник агентства.

Впрочем, по одной из версий, Андрею Князеву просто позволили уйти с почетом на покой вместо увольнения по негативным основаниям в связи со скандалами в тобольской полиции.

В УМВД по Тюменской области от комментариев воздержались.

Николай Бастриков
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