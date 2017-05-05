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Главные новости Курганской области
17:04  05 мая 2017 0

Прокурор Зауралья отчитал главу «Китайского» района за пожары и ошибки

Координационное совещание руководителей правоохранительных органов Курганской области. Курган., ткачев игорь
Игорь Ткачев провел экстренное совещание по пожароопасной ситуацииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокурор Курганской области Игорь Ткачев в пятницу, 5 мая, собрал экстренное совещание из-за пожароопасной ситуации в районах. Площадь возгораний по сравнению с прошлым годом увеличилась уже в шесть раз, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Особенно сложная обстановка сложилась в Катайском и Далматовском районах, где произошли самые крупные пожары. Их площадь составила около 2,5 тыс. гектар. Игорь Ткачев отчитал главу Катайского района Юрия Малышева за то, что, несмотря на рекомендацию объявить режим ЧС на территории 22 апреля, постановление появилось только 2 мая и с массой опечаток, даже в названии муниципалитета — «Китайский».

На совещании также отмечено, что по состоянию на 4 мая в области возникло 125 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, уже превысила 3200 гектаров. При этом 1600 из них — это лесная площадь. Прокуроры выявили массу нарушений в работе по подготовке к пожароопасному периоду, по мнению специалистов, часть лесных пожаров можно было предотвратить.

«Огнем охвачены практически все районы области, и это явно свидетельствует об организационных просчетах в работе органов власти, прежде всего, некачественной подготовки к пожароопасному сезону. Меры, принимаемые органами местного самоуправления, департаментом природных ресурсов, арендаторами по предотвращению пожароопасной ситуации, явно недостаточны, не соответствует обстановке, которая складывается», — отметил Игорь Ткачев.

Прокурор области предостерег о недопустимости нарушений закона заместителя директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Эдуарда Гусева, а также глав Катайского, Далматовского, Шумихинского районов и Кетовского районов.

Анна Бояркина
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