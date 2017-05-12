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12 мая 2017
11 мая 2017
10 мая 2017
14:53  12 мая 2017 0

На Ямале школьный автобус попал в массовую аварию во время метели. ФОТО

Авария со школьным автобусом в условиях сильной метели произошла в Лабытнангифото - Лабытнанги Info

В Лабытнанги в пятницу, 12 мая, произошла авария с участием школьного автобуса. На автодороге столкнулись несколько автомобилей. Фото с места происшествия уже появились в Сети. На них видно, что участников аварии как минимум трое. Дорога сильно заметена снегом. Об этом же пишут и в комментариях под постом в сообществе «Лабытнанги Info».

Лабытнанги Info

«Видимости не было! Мы ехали не больше 20 км/ч!» — пишут читатели. «Все надо было сделать для безопасности детей! Машину сопровождения. Или по харповской вести. Видимости нет. Дорогу заметает. И зачем тогда рисковать?» — пишет другой член сообщества.

«Дети не пострадали. Остальная информация еще готовится», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе окружного управления ГИБДД.

Согласно пояснениям в Сети, школьников забрал и доставил другой автобус.

Юлия Фролова
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