13:41 26 мая 2017 0

Наталья Комарова станет единственным уральским губернатором на совете глав регионов при МИД РФ Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова в пятницу, 26 мая работает в Москве. На совете глав регионов при МИД России, она представит весь УрФО, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Темой заседания совета глав регионов при Министерстве иностранных дел РФ станет развитие межрегиональных связей субъектов РФ с партнерами из стран Прикаспийского региона. Будут обсуждаться меры, необходимые для роста товарооборота.

В правительстве ХМАО отмечают, что Югра сотрудничает с Ираном в вопросах поставки продукции лесопромышленного комплекса. Это считается перспективным направлением, но необходимо создавать условия для реализации этого экспортного потенциала, в том числе на федеральном уровне.

У Югры есть также предложения по совместным научным и инновационным проектам в сфере нефтегазового сектора и подготовки кадров в сфере ТЭК в масштабах всего Прикаспийского региона.