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26 мая 2017
25 мая 2017
24 мая 2017
19:42  26 мая 2017 2

Ямальские медики попались на махинациях с госзакупками. Замешан член Общественной палаты

Открытая лицензия на 04.08.2015. Доктор.Медицина., таблетки, наручники, медицина, закон, криминал
Чиновник из здравоохранения признан виновным в махинациях на торгахФото: torange.ru

Окружная прокуратура во время проверки Ямальского департамента здравоохранения обнаружила, что чиновники проводят махинации при торгах. Лоты в департаменте составлялись таким образом, чтобы их могла выиграть одна конкретная фирма. Речь идет о АО «Р-Фарм». Руководит компанией президент «Деловой России», член Общественной палаты РФ Алексей Репик.

Контрактный управляющий департамента заключил два контракта с компанией «Р-Фарм» на поставку антиретровирусных и противовирусных лекарственных препаратов как с единственным поставщиком. Общая сумма сделок не уточняется.

«Указанными действиями заказчика существенно нарушены права субъектов предпринимательской деятельности, которые в случае проведения конкурентных процедур закупки смогли бы принять в них участие», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

На чиновника за данное нарушение было заведено административное дело. Ямальское управление федеральной антимонопольной службы признало его виновным в совершении преступления. В наказание ему назначен штраф в 50 тыс. рублей.

Вячеслав Егоров
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