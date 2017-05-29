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Главные новости Курганской области
10:46  29 мая 2017 0

В Зауралье активисты ОНФ не могут добиться устранения недоработок в доме для сирот

Итоговый
Активисты ОНФ два года пытаются добиться устранения недоработокФото: Владимир Андреев © URA.RU

До сих пор не устранены недочеты, выявленные активистами ОНФ в конце 2015 года в доме №3 на улице Боровой в Катайске Курганской области. Двендацать квартир в этом доме были приобретены местными властями для детей-сирот в рамках реализации федеральной программы.

По итогам очередной проверки прокуратура Катайского района сообщила региональному отделению ОНФ, что застройщиком был проведен ряд работ по устранению замечаний: в нескольких квартирах установлены дополнительные радиаторы, в одной отремонтирован пол, отмостка здания приведена в надлежащее состояние. Кроме того, администрацией Катайского района приобретен дополнительный газовый котел. Однако жители дома говорят, что большинство проблем так и не устранены. Это подтверждает и районная прокуратура.

В доме до настоящего времени не выбрана управляющая компания. «Для подобных домов сложно найти управляющую компанию. Помимо того, что они построены с нарушениями, в них живут практически одни сироты. Организации не хотят брать такие дома под свое крыло, чтобы избежать проблем. Поэтому вопрос по данному дому до сих пор остается открытым. Это лишний раз говорит о том, что властям необходимо уделять особое внимание качеству такого жилья, а также стараться не селить вместе одних только сирот», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курганской области Евгений Симонов.

Впервые активисты ОНФ обратили внимание на дом №3 на улице Боровой в Катайске из-за завышенной цены на приобретение в нем квартир по федеральной программе. После вмешательства общественников администрация Катайского района отменила первый аукцион, а в ходе второго стоимость квартир была снижена. В ходе последовавшей проверки качества жилых помещений активисты ОНФ выявили ряд недочетов и обратились в прокуратуру, которая подтвердила нарушения.

Активисты ОНФ намерены добиваться устранения всех нарушений, сообщили в штабе регионального отделения.

Татьяна Жаткина
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