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Главные новости Курганской области
12:50  07 июня 2017 0

Неблагополучным курганцам бесплатно поставят сигнализацию. Они больше рискуют

482 семьи в Зауралье бесплатно получат пожарную сигнализациюфото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

В Курганской области в жилища неблагополучных многодетных семей устанавливают автоматические пожарные извещатели (АПИ) с GSM-модулем, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главного управления МЧС региона. В случае ЧП экстренные службы приедут к месту возгорания, не дожидаясь телефонного звонка или другого сообщения.

Приборы «чувствуют» дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигналом разбудить даже крепко спящего человека. Также они позволяют одновременно передавать звонки и СМС сообщения о пожаре на телефоны шести абонентов: собственнику жилья, пожарным, единую дежурно-диспетчерскую службу, старосте сельского поселения, родственникам или соседям.

Извещатели уже установлены в домах семей в Кетовском и Шадринском районах. По данным МЧС необходимо установить 482 таких пожарных «будильника». «Список семей, находящихся в социально-опасном положении, определен совместно с социальными службами», — уточнили в МЧС. Деньги на установку датчиков выделил областной бюджет. На вопрос, почему благополучным семьям придется заботиться о своей безопасности за свой, в курганском МЧС прямо отвечать не стали. Но отметили, что на установку таких систем ограничений нет. Те, кто не относится к категории неблагополучных, могут установить датчики за свой счет — их стоимость порядка 4 тыс. рублей.

«Не могу судить, насколько это может быть эффективно: думаю, надо обучить людей, понять, как система работает, — говорит детский омбудсмен Алена Лопатина. — С 2012 по 2016 годы в Зауралье погибли в пожарах 36 детей. Не все они проживали в многодетных семьях. Были случаи гибели детей с родителями. Чаще родители оставляли детей без надзора. Но любое действие, которое направлено на безопасность семей и детей — это хорошо. Наверное, правильно начинать с тех семей, где чувствуется больший риск».

Анна Бояркина
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