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18 июля 2017
14:17  18 июля 2017 2

Папарацци впервые удалось снять дочку Ирины Шейк и Брэдли Купера. ФОТО

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, шейк ирина
Молодая мама уже не скрывает наследницуФото: depositphotos.com

Весной 2017 года супермодель российского происхождения Ирина Шейк стала мамой — родила дочь. Если в первое время Шейк и ее супруг — американский актер Брэдли Купер — скрывали рождение ребенка, то теперь молодая мамочка спокойно гуляет с малышкой в парке, где их и запечатлели папарацци.

На фото уроженка Еманжелинска (Челябинская область) Ирина Шейк несет в нагрудном рюкзачке свою маленькую дочку Лею, которая, к слову, внимательно наблюдает за всем, что ее окружает.

Ранее стало известно, как Ирина Шейк и Брэдли Купер отдыхали от родительских забот на Таити. Компанию им составляли звездные друзья.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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