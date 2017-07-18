Папарацци впервые удалось снять дочку Ирины Шейк и Брэдли Купера. ФОТО

14:17 18 июля 2017 2

Молодая мама уже не скрывает наследницу Фото: depositphotos.com

Весной 2017 года супермодель российского происхождения Ирина Шейк стала мамой — родила дочь. Если в первое время Шейк и ее супруг — американский актер Брэдли Купер — скрывали рождение ребенка, то теперь молодая мамочка спокойно гуляет с малышкой в парке, где их и запечатлели папарацци.

На фото уроженка Еманжелинска (Челябинская область) Ирина Шейк несет в нагрудном рюкзачке свою маленькую дочку Лею, которая, к слову, внимательно наблюдает за всем, что ее окружает.

Ранее стало известно, как Ирина Шейк и Брэдли Купер отдыхали от родительских забот на Таити. Компанию им составляли звездные друзья.