12:37 21 июля 2017 0

Вызов в полицию для Димы Морозова стал полной неожиданностью Фото: страница Дмитрия Морзова "ВКонтакте"

В УМВД по Курганской области рассказали подробности истории с 14-летним жителем Кургана Дмитрием Морозовым, которого привлекли к ответственности за запись на его странице в соцсети «ВКонтакте», сделанную посторонним человеком. По словам работников полиции, подросток не первый раз попадает в их поле зрения.

«Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области в ходе мониторинга социальных сетей был выявлен факт демонстрирования нацистской атрибутики на странице несовершеннолетнего жителя Кургана, уже ранее попадавшего в поле зрения полиции за аналогичное правонарушение. По данному факту УМВД России по городу Кургану возбуждено административное производство по ст. 20.3 КоАП РФ. Материалы направлены для рассмотрения на комиссию по делам несовершеннолетних», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. По этой статье мальчику грозит штраф от одной до двух тысяч рублей либо арест на 15 суток.

Сам Дмитрий Морозов не отрицал, что у него уже возникали сложности из-за размещенного изображения с нацисткой символикой. «Но это было давно», — отметил он и заверил, что ничем подобным не интересуется.

Дима заявляет, что не чувствует за собой никакой вины, поскольку не сам разместил изображение со свастикой на стене своей странички. «Его разместили утром, я удалил его вечером. Но получается, в полиции увидели раньше, сделали скрин. Они привели свидетелей, которые это подтвердили. Я даже не знал, что за это можно привлечь к какой-то ответственности», — рассказал Дмитрий Морозов.

После того, как школьника вызвали в полицию, Дима обратился к знакомому адвокату. «Он сказал, что меня еще нельзя привлечь к административной ответственности, а уголовная ответственность в 14 лет наступает только при совершении особо тяжких преступлений, это к ним не относится», — говорит мальчик. Он добавил, что закрыл свою стену и теперь ведет модерацию записей, которые на ней появляются.

У Дмитрия более тысячи друзей, многие из них сочувствуют молодому человеку и дают советы. Молодой человек является сторонником Либертарианской партии России, его единомышленники объявили флеш-моб в интернете и предлагают размещать в сети комментарии в поддержку Димы с хештегом #СловоМорозову.

В пресс-службе УМВД по Курганской области отметили, что страничка в соцсети является зоной ответственности его создателя, поэтому необходимо контролировать ее содержание и своевременно удалять сомнительные записи.