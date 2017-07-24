Шесть новостроек, возведенных по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Зауралье, получили замечания по качеству жилья. Об этом доложил директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков на аппаратном совещании в правительстве области в понедельник, 24 июля.
По словам Ванюкова, дома включены в специальный реестр (один дом в Кургане, пять — в Шадринске). «Неустранение замечаний в краткие сроки грозит Курганской области лишением полученной финансовой поддержки фонда в размере 100 тысяч рублей с каждого дома», — сказал чиновник.
В целом, в Зауралье по программе 2016 года уже введено в эксплуатацию 18 новых домов (восемь в Шадринске и десять в Кургане). Продолжается строительство еще 9 домов, которые необходимо сдать и заселить к 1 сентября текущего года.
Сити-менеджер Курган Андрей Потапов отметил, что в городе еще не сданы четыре многоквартирных дома, их планируют принять до конца июля. По остальным домам оформляют документы. «Пять семей, которые отказались переезжать в новые квартиры, приглашены сегодня к руководителю департамента ЖКХ для беседы. В случае добровольного отказа переселиться материалы будут переданы в суд», — рассказал Потапов. На снос освобожденных ветхих домов уже объявлен аукцион.
Четыре дома остаются непринятыми и в Шадринске. Глава города Людмила Новикова сообщила, что до 1 августа работа по ним будет завершена. Новикова согласилась с замечанием Ванюкова по качеству нового жилья. «Мы боремся-боремся с подрядчиками. Осталась совсем мелочь — окна покрасить, засыпать один из подвалов. Думаю, на этой неделе мы добьем эти дома», — сказала она.
Для быстрого оформления документов руководство Росреестра просило администрации городов направлять документы в электронном виде. Однако пока все документы поступают только в бумажном варианте. Всего в Зауралье по программе 2016 года должны расселить 107 аварийных домов, в которых проживает более 2300 человек. По последним данным, в новые квартиры переехали 611 человек, осталось переселить 1718 человек. Если подрядчики подведут чиновников, области придется вернуть в Фонд ЖКХ более миллиарда рублей.