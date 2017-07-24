Жестокого убийцу зауральского ребенка переводят из «строгача на курорт»

15:55 24 июля 2017 0

Трагедия разыгралась на реке недалеко от Далматово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семья убитого с особой жестокостью 13-летнего подростка из Далматово Евгения Брагина протестует против досрочного освобождения из колонии убийцы Евгения Авдюшева. Он был осужден на 18 лет колонии строгого режима в 2004 году, однако в июле 2017-го было удовлетворено его ходатайство о переводе в колонию-поселение. При этом на суд не пригласили никого из потерпевших. Родители убитого из хулиганских побуждений ребенка заявляют — за все это время преступник выплатил всего около 100 тысяч рублей из присужденных 300 тысяч.

Обстоятельства дела 14-летней давности вызывают немало вопросов, отмечает представитель семьи, руководитель юридического отдела ООО «Благомед» Алексей Зарецкий. «Пострадавших не спросили, и выпускают убийцу „в пионерский лагерь“. Он даже не выплатил моральный ущерб родителям», — возмущается правозащитник.

Компания молодых людей 25 августа 2003 года распивала спиртные напитки на реке недалеко от города. Четверо парней «веселились» от души — сначала они напали на троих подростков и избили их, затем ограбили взрослого рыбака.

В завершение парни зверски избили и утопили Евгения Брагина. Как заявили в суде сами хулиганы — за то, что случайно задел, проходя мимо по тропинке, одного из них удочкой. На теле мальчика патологоанатомы насчитали как минимум 25 прижизненных ударов, было частично оторвано ухо.

Трагедии могло и не быть, поскольку уже первые избитые подростки пожаловались родителям, а те сообщили в милицию. Однако выезжать на место происшествия по каким-то причинам служители порядка не захотели. «Они сказали, что у них нет бензина. Может быть, повлияло то, что в этот день Олег Богомолов (экс-губернатор Курганской области) приехал на учительскую конференцию и все были заняты там на охране», — рассказывает мама убитого мальчика Светлана Брагина. Согласно материалам дела, один из милиционеров все же приехал на берег, но лишь побеседовал с хулиганами.

Алексей Зарецкий считает, что родители вправе пересмотреть сумму морального ущерба, также он не исключает, что подаст иск на правоохранительные органы. Светлана Брагина уверена, что ее сына убивал не один Евгений Авдюшев, но и его друзья Алексей Главатских и Иван Калачев. Они отделались небольшими сроками за более легкие правонарушения и давно освободились.

Суд хотел смягчить условия наказания убийце Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Дело не в деньгах, а в справедливости», — отмечает мама убитого подростка. Однако ее семья сейчас очень нуждается в помощи. Спустя шесть лет после перенесенной психологической травмы Светлана Брагина родила близнецов. Как выяснилось позднее, они страдают крайне тяжелой наследственной болезнью с прогрессирующим течением — миопатией Дюшенна. С таким диагнозом редко доживают до 30 лет. Как правило, мышечная дистрофия лишает возможности детей двигаться уже к 12 годам.

Сейчас близнецам восемь лет, Светлана рассказывает, что они стараются пока обходиться без инвалидных колясок и ходить — пусть с ее помощью, но на своих ногах. Обучаются дети на дому. «Нужна поддерживающая терапия и постоянное внимание», — говорит Светлана Брагина.

«URA.RU» продолжит следить за развитием этой истории.