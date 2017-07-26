«Тюмень Водоканал» загрязнял реку Тура яйцами возбудителя описторхоза. Суд обязал компанию исключить сброс загрязненных сточных вод в реку.
Ленинский районный суд Тюмени по иску природоохранного прокурора обязал «Тюмень Водоканал» обрабатывать все сточные воды, сбрасываемые в Туру, методом, который исключает наличие в сточных водах паразитов. В ходе разбирательства было установлено, что в пробах воды в Туре обнаружены жизнеспособные яйца паразитических червей, вызывающих у человека описторхоз. Предприятие не использовало для очистки сточных вод предусмотренные санитарными правилами гарантированные индустриальные методы очистки сточных вод от глист.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, природоохранный прокурор потребовал от гендиректора «Тюмень Водоканала» Мугаммира Галиуллина устранить нарушение закона. Руководитель требование прокурора не исполнил, и тюменский межрайонный прокурор обратился в суд.
Канализационно-очистные сооружения «Тюмень Водоканала» проверяли специалисты Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора. Они установили, что метод очистки сточных вод, применяемый «Тюмень Водоканалом», не соответствует в полной мере действующим нормативам.
«Тюмень Водоканало» претензии не признал. «Мы отстоим свою правоту через суд, технология биологической очистки канализационных стоков и ультрафиолетовое обеззараживание в рамках существующих сооружений даёт максимальный эффект по уничтожению паразитов и он всегда была прописана в нормативно-правовых актах, — заявил „URA.RU“ пресс-секретарь предприятия Иван Камельских. — Ни для кого не секрет, что после изменения СанПИН в 2015 году по России прокатилась целая череда судебных разбирательств. От региональных водоканалов требуют изменить определенную проектом очистных сооружений и всегда считавшуюся эффективной технологию дезинвазии (очистки стоков от гельминтов — ред.). Мы намерены доказать, что существующая сейчас технология эффективно уничтожает паразитов в канализационных стоках, приходящих со всего города Тюмени».
При этом и прокуратура, и «Тюмень Водоканал» указывают, что Обь-Иртышский бассейн, в который входит Тюмень и река Тура, всегда был крупным очагом описторхоза.