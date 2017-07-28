В ямальскую глубинку завезли жизненно важное оборудование

В Красноселькуп доставили оборудование для будущей электростанции. Ресурсоснабжающая организация ООО ЭК «ТВЭС» получила первые контейнеры с двумя силовыми машинами мощностью по 1,5 МВт каждая. Об этом сообщили в компании.
Для ликвидации дефицита тепловой и электрической мощности, повышения надежности и устойчивости работы систем электроснабжения и теплоснабжения села Красноселькуп «ТВЭС» разработала и реализует инвестпрограмму по строительству ГПА—ТЭЦ. Проект учитывает текущие потребности, а также предусматривает развитие поселка — строительство новых объектов социального и промышленного назначения.
Инвестпрограммой предусмотрена поставка семи газопоршневых установок общей мощностью 10,5 МВт, оснащенных двигателями марки Mitsubishi. Новый энергообъект позволит вывести из эксплуатации построенную в начале 80-х годов устаревшую электростанцию мощностью 4,5 мВт, работающую на дизельном топливе.
Уже проведены работы по отсыпке площадки под будущую электростанцию, завезены два энергоблока, состоящих из мобильных контейнеров. Агрегаты новой ГПЭС имеют высокий коэффициент полезного действия, что позволит сократить удельные расходы на выработку электроэнергии.
Для работы на новом высокотехнологичном оборудовании энергетическая компания организует обучение персонала.
Кроме того, в рамках инвестпрограммы ЭК «ТВЭС» по комплексному развитию системы теплоснабжения Красноселькупа в 2016 году был приобретен энергообъект незавершенного строительства — блочная котельная «Термаль-26 мВт». В целях увеличения мощности котельной с сегодняшних 15 МВт до проектных 26 МВт во второй половине 2017 года планируется закупка и монтаж котельного оборудования.
Главное отличие от котельных, функционирующих на жидком топливе, «Термаль-26 мВт» может работать как на природном газе, так и на дизельном топливе. Современное оборудование котельной позволит ликвидировать дефицит тепловой мощности и повысить надежность и устойчивость работы систем теплоснабжения села в целом, вывести из эксплуатации три морально и технически устаревшие котельные, тем самым обеспечив в поселке резерв оборудования. Еще одно достоинство «Термаль-26 мВт» — высокая степень автоматизации. Автоматика способна обеспечивать работу всех систем теплоснабжения и включение аварийного резерва без вмешательства специалистов. Тем самым исключается человеческий фактор, который нередко приводит к технологическим сбоям, что недопустимо в условиях низких температур.