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Главные новости Курганской области
12:36  31 июля 2017 11

«Просто абсурд!» В Кургане молодоженов выгнали с территории храма из-за фотосессии

Снимок удалось сделать только за территорией собораФото: группа «Инцидент.Курган»

В Кургане молодоженов выгнали с территории Богоявленского кафедрального собора из-за того, что пара хотела провести здесь фотосессию. По словам девушки, после того, как она с мужем подъехала к храму, из здания вышел охранник и в грубой форме отказал им в фотосъемке, пригрозив вызвать на объект группу быстрого реагирования.

Фотографироваться, со слов охранника, на территории храма можно только с благословения батюшки, говорится в сообщении в группе «Инцидент.Курган». «Собирали на храм всем миром, а теперь, оказывается, это частная собственность», — возмущается участница несостоявшейся фотосессии.

В комментариях мнения пользователей соцсети разделились на два лагеря. Часть солидарна с автором записи и критикует работника храма. Другие, напротив, считают, что фотографироваться на территории храма вовсе не обязательно, так как в городе достаточно других мест для проведения свадебных фотосессий.

«Был недавно в этом храме, этот тупой охранник, или хз кто он там, подошел и сказал тут запрещено снимать, я вначале культурно ему объяснил, что мы хотим пофоткать молодоженов, он стал быковать как на зоне, я ему объясняю все очень спокойно, культурно, не грублю, а тот прыгает, руками машет и видно его от злости аж всего трясёт, я его послал подальше и все, он ушел, сказав, что типа, из-за молодоженов только не будет нас выгонять, чтобы им праздник не портить», — написал Андрей Петров.

«Что за необходимость в день бракосочетания фоткаться в церкви, вы же не венчаетесь, люди туда приходят совсем для другого, независимо от того коммерция или нет, есть в городе достаточно мест, которые специально сделали для посещения молодожёнов», — высказала свою точку зрения Татьяна Котенева.

Депутат Госдумы Александр Ильтяков, ранее возглавлявший Фонд по строительству Богоявленского собора, рассказал свое мнение по ситуации корреспонденту «URA.RU»:

«Первый раз слышу, чтобы кого-то не пустили на территорию храма. Просто абсурд! Я отношусь к этому негативно. Господь говорит: „Пустите ко мне детей и не возбраняйте путь таковых“, а молодожены — это и есть дети. Считаю, что это просто какое-то недоразумение. Зная владыку, уверен, что он бы этого не допустил. Это отсебятина тех людей, которые несут охрану храма, они просто перегнули палку. В этом я уверен на 100%, потому как у самого были такие случаи, когда я заходил в храм Александра Невского в шортах и меня пытались выпроводить. На что я сказал, что не к вам пришел, а к Богу. Хотя везде существует свой порядок. Пусть молодожены мне позвонят, разберемся, я переговорю с владыкой».

В пресс-службе Курганской и Белозерской епархии от комментариев по данному инциденту воздержались.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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