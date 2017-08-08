СУЭНКО рассказала курганским бизнесменам о простоте процедуры техприсоединения

Специалисты СУЭНКО провели первый открытый урок по техприсоединению к сетям в курганском Центре обслуживания клиентов (ЦОК). Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Во время урока по техприсоединению в Кургане работники СУЭНКО рассказали об этапах процесса, способах подачи заявки на ТП и необходимых документах. Заявителям также разъяснили, как уведомить энергокомпанию о готовности устройств к присоединению.
Участников мероприятия познакомили и с онлайн-сервисами компании, показав возможности корпоративного сайта, упрощающие данную процедуру. Это подача заявки через «личный кабинет», подписание договора с помощью электронно-цифровой подписи, расчет стоимости техприсоединения и необходимой заявителю мощности.
Теперь открытые уроки для разных категорий потребителей в курганском ЦОКе будут проходить бесплатно каждый месяц. В конце мероприятия участникам предложили высказать пожелания к организации таких мероприятий в будущем. Все сошлись во мнении, что «обучающие занятия должны стать регулярными». «Если пилотное занятие было рассчитано на бизнесменов и компании, присоединяющих энергопринимающие устройства мощностью до 150 киловатт, то следующее планируется провести для физических лиц», — рассказали в организации.