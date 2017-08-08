{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,99
Динамика за 2 недели
Евро 70,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
08 августа 2017
07 августа 2017
06 августа 2017
05 августа 2017
04 августа 2017
Главные новости Тюменской области
19:55  08 августа 2017 0

Крупная тюменская строительная фирма попала в черный список подрядчиков по капремонту

Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Торги тюменская фирма выиграла, а вот контракт заключать не сталаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменская строительная фирма, которая занималась благоустройством берега Иртыша в районе знаменитого тобольского Абалакского монастыря, попала в реестр недобросовестных подрядчиков по капремонту сроком на три года. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС РФ).

Причиной для попадания в черный список стал аукцион на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в Тюмени, который проводило МКУ «Служба заказчика и технического контроля». Единственным участником — и победителем — являлось ООО «ЗапСибИнвестСтрой», именно с ним муниципальное учреждение должно было заключить договор. Чиновники направили в ООО «ЗапСибИнвестСтрой» проект контракта, однако фирма уклонилась от заключения договора: документ не подписала и не представила обеспечение исполнения контракта.

Именно такие действия тюменской фирмы привели к тому, что она появилась в реестре недобросовестных подрядчиков по капремонту — список ФАС опубликовала на своем сайте. Теперь ООО «ЗапСибИнвестСтрой» три года не сможет участвовать в торгах на проведение капремонта. «Такая мера позволяет избежать рисков повторного нарушения недобросовестными подрядчиками закона, тем самым уменьшая угрозу срыва мероприятий по капитальному ремонту того или иного многоквартирного дома», — отметил замруководителя ФАС России Рачик Петросян.

Получить комментарии в ООО «ЗапСибИнвестСтрой» не удалось: телефоны компании, указанные в открытом доступе в Сети, не отвечали.

Согласно данным из открытых источников, единственным учредителем и гендиректором тюменской фирмы с уставным капиталом в 20 тысяч рублей является Влас Назаров. Его компания за последние годы дважды выигрывала торги на этапы работ по укреплению и благоустройству откоса берега реки Иртыш в районе знаменитого объекта культурного наследия «Ансамбль Абалакского монастыря» под Тобольском, общая стоимость работ превысила 11,8 миллионов рублей.

При этом проверка, проведенная в конце 2016 года Управлением госстройнадзора Главного управления строительства Тюменской области, показала, что ООО «ЗапСибИнвестСтрой», в частности, почему-то не установил на благоустроенном берегу шесть скамеек, 12 урн, а также забыл сделать газон и высадить две ели и 190 кустов барбариса. Материалы проверки ушли в суд, фирма была оштрафована. Следующая проверка показала, что нарушения были исправлены.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров