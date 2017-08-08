Тюменская строительная фирма, которая занималась благоустройством берега Иртыша в районе знаменитого тобольского Абалакского монастыря, попала в реестр недобросовестных подрядчиков по капремонту сроком на три года. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС РФ).
Причиной для попадания в черный список стал аукцион на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в Тюмени, который проводило МКУ «Служба заказчика и технического контроля». Единственным участником — и победителем — являлось ООО «ЗапСибИнвестСтрой», именно с ним муниципальное учреждение должно было заключить договор. Чиновники направили в ООО «ЗапСибИнвестСтрой» проект контракта, однако фирма уклонилась от заключения договора: документ не подписала и не представила обеспечение исполнения контракта.
Именно такие действия тюменской фирмы привели к тому, что она появилась в реестре недобросовестных подрядчиков по капремонту — список ФАС опубликовала на своем сайте. Теперь ООО «ЗапСибИнвестСтрой» три года не сможет участвовать в торгах на проведение капремонта. «Такая мера позволяет избежать рисков повторного нарушения недобросовестными подрядчиками закона, тем самым уменьшая угрозу срыва мероприятий по капитальному ремонту того или иного многоквартирного дома», — отметил замруководителя ФАС России Рачик Петросян.
Получить комментарии в ООО «ЗапСибИнвестСтрой» не удалось: телефоны компании, указанные в открытом доступе в Сети, не отвечали.
Согласно данным из открытых источников, единственным учредителем и гендиректором тюменской фирмы с уставным капиталом в 20 тысяч рублей является Влас Назаров. Его компания за последние годы дважды выигрывала торги на этапы работ по укреплению и благоустройству откоса берега реки Иртыш в районе знаменитого объекта культурного наследия «Ансамбль Абалакского монастыря» под Тобольском, общая стоимость работ превысила 11,8 миллионов рублей.
При этом проверка, проведенная в конце 2016 года Управлением госстройнадзора Главного управления строительства Тюменской области, показала, что ООО «ЗапСибИнвестСтрой», в частности, почему-то не установил на благоустроенном берегу шесть скамеек, 12 урн, а также забыл сделать газон и высадить две ели и 190 кустов барбариса. Материалы проверки ушли в суд, фирма была оштрафована. Следующая проверка показала, что нарушения были исправлены.