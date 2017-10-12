В связи с расследованием хищений денежных средств должностными лицами областного государственного унитарного предприятия «Курорты Зауралья» Следственный комитет просит граждан помочь в сборе информации. Призыв размещен на официальном сайте регионального ведомства.
Расследование ведет Кетовский межрайонный следственный отдел. Силовики собирают сведения о злоупотреблениях полномочиями со стороны должностных лиц указанных организаций, хищениях, коррупционных связях, в том числе и по подведомственным «Курортам Зауралья» лечебным заведениям: «Озеро Медвежье», «Сосновая роща», «Лесники».
Сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении директора ОГУП «Курорты Зауралья Михаила Александрова появились в начале 2017 года, весной его на этом посту сменил Владимир Грязных.
Работники АО «Курорты Зауралья» в сентябре пожаловались в прокуратуру и трудовую инспекцию на задержки зарплаты. Долги по выплатам составили несколько миллионов рублей.