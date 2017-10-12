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Главные новости Курганской области
12:40  12 октября 2017 0

СК призвал курганцев собрать компромат на скандальные «Курорты Зауралья»

Интервью Владимир Казаков Курган, курорты зауралья
На предприятии постоянно меняется руководствоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В связи с расследованием хищений денежных средств должностными лицами областного государственного унитарного предприятия «Курорты Зауралья» Следственный комитет просит граждан помочь в сборе информации. Призыв размещен на официальном сайте регионального ведомства.

Расследование ведет Кетовский межрайонный следственный отдел. Силовики собирают сведения о злоупотреблениях полномочиями со стороны должностных лиц указанных организаций, хищениях, коррупционных связях, в том числе и по подведомственным «Курортам Зауралья» лечебным заведениям: «Озеро Медвежье», «Сосновая роща», «Лесники».

Сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении директора ОГУП «Курорты Зауралья Михаила Александрова появились в начале 2017 года, весной его на этом посту сменил Владимир Грязных.

Работники АО «Курорты Зауралья» в сентябре пожаловались в прокуратуру и трудовую инспекцию на задержки зарплаты. Долги по выплатам составили несколько миллионов рублей.

Татьяна Жаткина
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