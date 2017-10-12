Средний размер взятки для сотрудника ГИБДД на Ямале находится на уровне 1,7 млн рублей. По количеству таких преступлений ЯНАО занимает шестое место в России.
Коррупцию в автономном округе обсудили на заседании общественного совета при региональном управлении МВД. По данным полицейских, дача взятки стражам закона оказалась самым популярным коррупционным преступлением в силовом ведомстве — сотрудники насчитали 66 эпизодов. В 14 случаях размеры незаконного вознаграждения позволяли квалифицировать нарушение как совершенное в крупном и особо крупном размерах. Средний размер взятки во второй половине 2017 года сотруднику ГИБДД составил 1,7 млн рублей, в то время как по России этот показатель держится на уровне 360 тысяч рублей.
Как писало «URA.RU» ранее, в 2017 году в ЯНАО выявили организованную преступную группу, в которую входили сотрудники ДПС. Инспекторы ГИБДД, по версии следствия, получали взятки от людей, занимающихся грузовыми перевозками негабаритных грузов без соответствующих разрешений.