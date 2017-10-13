Бывший сотрудник администрации Кургана Александр Грибанов осужден за продажу баз данных мэрии коллекторским агентствам и банкам. Мужчине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР Курганской области.
Осужденный работал в отделе технической защиты информации и имел доступ к закрытым базам данных. Вопреки служебным обязанностям, он создал программу «Мета», куда собрал персональные данные (от места проживания до наличия судимости) на 1,3 млн зауральцев. Удаленный доступ к программе Грибанов продавал за 1500 рублей в месяц коллекторам и банкам, сообщает портал «Область45». По данным следствия, Грибанов ежемесячно обновлял «Мету» за счет закрытых баз данных администрации города с января 2007 по март 2016 года. Кроме того, одному из покупателей он передавал скопированные данные на флешке.
Сам Александр Грибанов с обвинением не согласен и намерен обжаловать приговор.
Ранее в Кургане за аналогичное преступление были осуждены трое бывших сотрудников Информационного центра УМВД России по Курганской области. Они распространяли закрытую информацию в 2014—2016 годах, за что также были осуждены к ограничению свободы.