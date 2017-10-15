Соседка сына Шукшиной рассказала о наркотиках, которые ему якобы подбросила девушка

12:15 15 октября 2017 0

Соседка Макара Касаткина назвала его «неадекватным» Фото: скриншот Twitter @abunyasha

Соседка Макара Касаткина призналась, что в квартире сына актрисы Марии Шукшиной после полуночи начинается топот и назвала Касаткина «неадекватным».

Также она подтвердила слухи о его ссорах с девушкой. «Он как-то ко мне спускался. Пытался что-то лепетать про наркотики. Сказал, что ему кто-то подкинул с верхней квартиры, хотя там давно никто не живет. Объяснить ничего не может. Я говорю: „Кто тебе подкинул?“ Он: „Фрея подкинула. Фрея все это устраивает, чтобы меня забрала полиция“», — передает слова женщины «РЕН-ТВ».

Соседка связывалась с Марией Шукшиной и отцом молодого человека, однако они не смогли повлиять на сына. По словам женщины, актриса пыталась устроить сына на работу и брала на съемки, но Касаткин ничего не хочет делать.

Как писало «URA.RU», ранее беременная девушка сына Шукшиной «сдала» его полицейским за продажу наркотиков. В Сети появилось видео из его квартиры, а также из отдела полиции, где он делал селфи и писал объяснительную.