{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 октября 2017
12:15  15 октября 2017 0

Соседка сына Шукшиной рассказала о наркотиках, которые ему якобы подбросила девушка

Соседка Макара Касаткина назвала его «неадекватным»Фото: скриншот Twitter @abunyasha

Соседка Макара Касаткина призналась, что в квартире сына актрисы Марии Шукшиной после полуночи начинается топот и назвала Касаткина «неадекватным».

Также она подтвердила слухи о его ссорах с девушкой. «Он как-то ко мне спускался. Пытался что-то лепетать про наркотики. Сказал, что ему кто-то подкинул с верхней квартиры, хотя там давно никто не живет. Объяснить ничего не может. Я говорю: „Кто тебе подкинул?“ Он: „Фрея подкинула. Фрея все это устраивает, чтобы меня забрала полиция“», — передает слова женщины «РЕН-ТВ».

Соседка связывалась с Марией Шукшиной и отцом молодого человека, однако они не смогли повлиять на сына. По словам женщины, актриса пыталась устроить сына на работу и брала на съемки, но Касаткин ничего не хочет делать.

Как писало «URA.RU», ранее беременная девушка сына Шукшиной «сдала» его полицейским за продажу наркотиков. В Сети появилось видео из его квартиры, а также из отдела полиции, где он делал селфи и писал объяснительную.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров