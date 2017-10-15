В Яр-Сале на чердаке дома найден труп девушки, которая пропала 12 октября. Ее искали всем селом.
Следователи побывали на месте обнаружения тела девушки, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая призвана установить причину смерти.
В соцсетях ямальцы выражают сочувствие родственникам девушки и гадают, что могло стать причиной ее смерти. Многие считают, что девушку могли погубить приезжие. «Ну не могли же это сделать односельчане? А приезжие, залетные…? Много ли там заезжающих? Следствию предстоит немало работы», «Ну кто мог? Односельчане? Вряд ли…заезжие…в селе? Тоже вряд ли». Высказывается также версия, что девушка совершила суицид.
В социальных сетях размещают ссылку на предполагаемую страницу девушки, чье тело нашли на чердаке. В одной из последних записей она рассказывает о конфликте со сверстницей, которая якобы собиралась обратиться в полицию с заявлением о побоях.