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Главные новости Ямала
21:02  15 октября 2017 0

В Яр-Сале на чердаке нашли труп девушки, пропавшей два дня назад

Выездное заседание комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Свердловская область, Нижний Тагил, крыша, мусор, разруха, ветхое жилье, чердак дома
Тело девушки обнаружили на чердаке домаФото: Анна Майорова © URA.RU

В Яр-Сале на чердаке дома найден труп девушки, которая пропала 12 октября. Ее искали всем селом.

Следователи побывали на месте обнаружения тела девушки, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая призвана установить причину смерти.

В соцсетях ямальцы выражают сочувствие родственникам девушки и гадают, что могло стать причиной ее смерти. Многие считают, что девушку могли погубить приезжие. «Ну не могли же это сделать односельчане? А приезжие, залетные…? Много ли там заезжающих? Следствию предстоит немало работы», «Ну кто мог? Односельчане? Вряд ли…заезжие…в селе? Тоже вряд ли». Высказывается также версия, что девушка совершила суицид.

В социальных сетях размещают ссылку на предполагаемую страницу девушки, чье тело нашли на чердаке. В одной из последних записей она рассказывает о конфликте со сверстницей, которая якобы собиралась обратиться в полицию с заявлением о побоях.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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