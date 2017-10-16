Ученые пересчитали «белые пятна» Ямала. В регионе готовы найти новые ресурсы

Северный Урал, по оценке исследователей УрО РАН, богат неизведанными запасами природных ресурсов. Но их освоению мешают два фактора: отсутствие свежих данных геологических разведок и неразвитость инфраструктуры.
«На металлургической карте России Полярный Урал — он весь „белый“. В мире вообще почти не осталось „белых пятен“, но у нас они есть. Есть находки, исследования, которые показывают, что ресурсы там есть и могут быть оценены большими цифрами, но нужна программа исследований», — пояснил журналистам сегодня на пресс-конференции директор Института горного дела УрО РАН, доктор технических наук Сергей Корнилков.
По мнению ученого, необходимость поиска месторождений на Северном Урале является безусловной, поскольку другие источники ресурсов на планете истощаются. Но для того, чтобы исследования в данном направлении стали целесообразными, требуется планомерное развитие инфраструктуры Арктики.