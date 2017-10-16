{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 октября 2017
15 октября 2017
14 октября 2017
13 октября 2017
12 октября 2017
Главные новости Ямала
14:14  16 октября 2017 0

Ученые пересчитали «белые пятна» Ямала. В регионе готовы найти новые ресурсы

Научная конференция
Развитие Севера сдерживает слабое развитие инфраструктурыФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Северный Урал, по оценке исследователей УрО РАН, богат неизведанными запасами природных ресурсов. Но их освоению мешают два фактора: отсутствие свежих данных геологических разведок и неразвитость инфраструктуры.

«На металлургической карте России Полярный Урал — он весь „белый“. В мире вообще почти не осталось „белых пятен“, но у нас они есть. Есть находки, исследования, которые показывают, что ресурсы там есть и могут быть оценены большими цифрами, но нужна программа исследований», — пояснил журналистам сегодня на пресс-конференции директор Института горного дела УрО РАН, доктор технических наук Сергей Корнилков.

По мнению ученого, необходимость поиска месторождений на Северном Урале является безусловной, поскольку другие источники ресурсов на планете истощаются. Но для того, чтобы исследования в данном направлении стали целесообразными, требуется планомерное развитие инфраструктуры Арктики.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров