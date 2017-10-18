«Газпром» потратится на важные ямальские проекты

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил ряд инвестиционных проектов, которые компания осуществляет на Ямале. Так, например, в 2017 году газодобытчик планирует ввести в эксплуатацию новые скважины и дожимную компрессорную станцию на Бованенковском месторождении — крупнейшем по запасам газа на полуострове.
Также «Газпром» ведет работу по расширению Северного газотранспортного коридора. По нему поставляется ямальский газ в центральные и северо-западные регионы России, а также на экспорт по газопроводу «Северный поток — 2».
«В частности, продолжается сооружение газопровода „Ухта — Торжок — 2“ — построено уже 688 из 970 км линейной части. Идет строительство компрессорных станций на газопроводе „Бованенково — Ухта — 2“», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе «Газпрома».
В компании также анонсировали строительство новых мощностей от Грязовецкого газотранспортного узла до проектируемой компрессорной станции «Славянская» на побережье Балтийского моря (Ленинградская область).
Строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», по которому газ из Якутии и Иркутской области будет поставляться в регионы Востока России и в Китай, идет опережающими темпами, рассказали в компании. Уже построено более 1095 км газопровода, или 50,7% от общей протяженности. Начат основной этап строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).