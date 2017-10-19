10:26 19 октября 2017 0

"Какой он классный!", - восторгаются автолюбители Фото: кадр из видеоролика. Александр Липин, "ВКонтакте"

На трассе под Тюменью автолюбители обнаружили медведя. Водители не только накормили зверя курицей, но и пытались погладить его — ролик авторы опубликовали в соцсетях. Пользователи в комментариях осудили действия мужчин, отметив, что все могло окончиться трагически для людей, а медведя теперь, возможно, придется застрелить.

«Медведь на трассе, Тюменская область», — написал автор видеоролика, размещенного в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В ролике видно бурого зверя, который ходит по обочине трассы, и слышен разговор двух мужчин, которые обсуждают, чем накормить медведя и что оставить для его медвежат. «Эй, тебя как зовут? Мишка? — смеются мужчины и пытаются подозвать зверя. — Доставай курицу давай». В этот момент медведь уходит вперед по дороге, где в нескольких десятках метров на обочине стоит другой автомобиль. «Э, перехват! Он украл нашего медведя!», — веселится один из мужчин за кадром.

Машина медленно проезжает вперед. «Я боюсь его, дай ему курицы. Какой он классный! Миша, Миша Миша!», — восхищается мужчина. «Он что, спылесосил уже все? — удивляются тюменцы, увидев, что мяса на земле уже нет. — А погладить его можно?» После этого авторы видео со смехом высовывают руку из окна автомобиля — однако дотянуться до лежащего на траве зверя не могут.

1/5 Фото: скриншот кадра из видеоролика. Александр Липин, «Вконтакте»

Опубликовать видеоролик не представляется возможным из-за запрета Роскомнадзора на публикацию информации, содержащей ненормативную лексику.

«Платный участок дороги видимо… Голодным не останется», — предполагают участники группы «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи в комментариях отмечают, что видели медведей недавно на Ирбитском тракте, на дороге в сторону Горноправдинска.

«Одни голову из машины высовывают, и от знака дорожного погибают. Другие руку вытягивают медведя погладить. Никто не думает о плохом исходе. Реакция медведя — одна секунда, и ты лежишь рядом с машиной у медведя в лапах», — написала один из тюменок. «Так-то мог бы легко в машину нос сунуть, прихватить и разорвать», — подтвердил другой пользователь. «Люди прикармливают медведей, считая это нормальным. А потом отстреливают их, потому что миша сам приходит к людям за едой. Он привыкает к легко добытой еде и перестает заниматься обычной для него добычей пищи», — предупредил один из пользователей любителей подкармливать животных на трассе.

Ранее в Тобольске была застрелена медведица, которая забрела на территорию крупного местного предприятия со своим медвежонком.