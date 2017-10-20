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20 октября 2017
19 октября 2017
18 октября 2017
21:33  20 октября 2017 0

Облигации ЯНАО распродали раньше срока. Покупали даже в Нижнем Новгороде

Спрос на облигации превысил ожиданияФото предоставлено «Запсибкомбанк»

В Департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали об окончании размещения первого выпуска облигаций государственного внутреннего займа ЯНАО для физлиц.

Размещение было завершено 18 октября, то есть существенно раньше запланированного срока. В ведомстве отметили, что спрос россиян на облигации оказался очень высоким.

Андрей Шевелев прокомментировал размещение
Фото предоставлено «Запсибкомбанк»

По словам вице-президента ПАО «Запсибкомбанк» Андрея Шевелева, наибольший интерес к облигациям проявило население ЯНАО. Так, 44% сделок по облигациям были закрыты в местных филиалах Запсибкомбанка. При этом Шевелев отметил, что облигации покупали даже в Нижнем Новгороде. Топ-менеджер уверен, что клиенты банка готовы инвестировать в экономику автономного округа.

В общей сложности был выпущено один миллион облигаций, номинальная стоимость которых составляла тысячу рублей. В роли агента по размещению выступил «Запсибкомбанк». Кредитная организация продолжит выполнять агентские функции по облигациям ЯНАО для физлиц.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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