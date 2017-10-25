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Главные новости Тюменской области
15:26  25 октября 2017 0

Крупный онлайн-сервис поддержал уличный проект в Тюмени. Теперь на картах можно увидеть граффити

С помощью 2ГИС можно узнать, где находится граффити и как оно выглядитФото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

Поисковый сервис 2ГИС включил в свою карту 27 стрит-арт-объектов фестиваля культурного проектирования «Морфология улиц», прошедшего в Тюмени. Электронный справочник не только отметил их месторасположение, но и добавил описание проекта, фотографии и имена авторов.

Чтобы увидеть информацию в справочнике, нужно перейти по ссылке и кликнуть по синим флажкам.

Фестиваль культурного проектирования прошел в Тюмени минувшим летом. Художники на протяжении трех дней создавали работы на разные темы: «Анимоформа», «Культурный код», «Цитата», «Я так вижу».

«Приятно видеть, что проект „Морфология улиц“ не заканчивается. Итогом стало не только создание отдельных арт-объектов в городе, но и, самое главное, создание сообщества молодых художников и выход их в городскую среду», — сказал директор по коммуникациям мультицентра «Моя территория» Юлия Каргаполова.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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