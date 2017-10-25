Поисковый сервис 2ГИС включил в свою карту 27 стрит-арт-объектов фестиваля культурного проектирования «Морфология улиц», прошедшего в Тюмени. Электронный справочник не только отметил их месторасположение, но и добавил описание проекта, фотографии и имена авторов.
Чтобы увидеть информацию в справочнике, нужно перейти по ссылке и кликнуть по синим флажкам.
Фестиваль культурного проектирования прошел в Тюмени минувшим летом. Художники на протяжении трех дней создавали работы на разные темы: «Анимоформа», «Культурный код», «Цитата», «Я так вижу».
«Приятно видеть, что проект „Морфология улиц“ не заканчивается. Итогом стало не только создание отдельных арт-объектов в городе, но и, самое главное, создание сообщества молодых художников и выход их в городскую среду», — сказал директор по коммуникациям мультицентра «Моя территория» Юлия Каргаполова.