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Главные новости Курганской области
11:31  26 октября 2017 0

Курганцы жалуются на гололед после снегопада. В трамвпунктах очереди

Город в снегу. Курган, город в снегу, нечищенная дорога
Из-за карпизов погоды тротуары превратились в катокФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане после обильного снегопада на многих тротуарах образовалась корка льда, что спровоцировало всплеск обращений в больницы. Горожане жалуются, что от падений не спасает даже обувь с нескользкими подошвами.

В травмпункте курганской больницы скорой медицинской помощи «URA.RU» рассказали, что резко выросло число обращений с травмами после падений. «Вчера было 108 обращений, до этого 134», — уточнили в регистратуре. отметив при этом, что половина пациентов пострадала на улице.

На улицах в центре Кургана в четверг, 26 октября, работают дворники, которые очищают от наледи тротуары. Однако большая часть улиц пока не посыпана даже песком. Также из-за оттепели с крыш падают сосульки, горожанам советуют быть осторожнее.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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