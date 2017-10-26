В Кургане после обильного снегопада на многих тротуарах образовалась корка льда, что спровоцировало всплеск обращений в больницы. Горожане жалуются, что от падений не спасает даже обувь с нескользкими подошвами.
В травмпункте курганской больницы скорой медицинской помощи «URA.RU» рассказали, что резко выросло число обращений с травмами после падений. «Вчера было 108 обращений, до этого 134», — уточнили в регистратуре. отметив при этом, что половина пациентов пострадала на улице.
На улицах в центре Кургана в четверг, 26 октября, работают дворники, которые очищают от наледи тротуары. Однако большая часть улиц пока не посыпана даже песком. Также из-за оттепели с крыш падают сосульки, горожанам советуют быть осторожнее.