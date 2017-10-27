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27 октября 2017
26 октября 2017
25 октября 2017
17:18  27 октября 2017 0

В Тюменской области ищут строителей мостов, которые год не получали зарплату

На грани банкротства компания, за 20 лет построившая в России 415 мостовФото: ms12.ru

Тюменские следователи обратились ко всем действующим и бывшим рабочим ООО «Мостострой-12», кому организация до сих пор не выплатила зарплату. Обманутым сотрудникам предлагают написать заявления в Следственный комитет.

«Установлено, что в период с июня по август 2016 года у организации имелась задолженность перед 1464 сотрудниками, а в период с сентября 2016 по июнь 2017 года перед 1607 сотрудниками. В ходе предварительного следствия причиненный работникам ущерб возмещен в полном объеме, начисленная заработная плата выплачена, уголовные дела направлены в суд для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — сообщила «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Тюменской области Анастасия Лепехина.

По данным Государственной инспекции труда в Тюменской области, ООО «Мостострой-12» выплатило долг по заработной плате, который составил с сентября 2016 года по июнь 2017 года 235,5 млн рублей перед 1607 работниками. Между тем стало известно, что долг погашен не перед всеми рабочими. В СКР по Тюменской области обратились уже семь человек, которые так и не получили зарплату, несмотря на рапорт организации о погашении долгов. По этим семи заявлениям сейчас проводится доследственная проверка. В ведомстве считают, что есть и другие рабочие, которые до сих пор не получили деньги.

Ранее «URA.RU» писало о том, что одна из крупнейших строительных организаций Западной Сибири ООО «Мостострой-12» находится на грани банкротства. Об этом заявил сам владелец компании Александр Забарский. По словам управленца, бизнесу помешали неплатежи со стороны заказчиков нескольких крупных проектов и действия его бизнес-партнера Сергея Полевикова.

Александр Лукманов
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