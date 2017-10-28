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07:21  28 октября 2017 0

В Салехарде откроют музей, посвященный «мертвой дороге»

Паровоз, полвека стоявший на заброшенной стройке, несколько лет назад был вывезен и отреставрированФото: Википедия

В Салехарде появится музей, посвященный строительству легендарной «сталинской» или «мертвой» дороги Салехард — Надым. Музей планируется разместить в здании, где некогда располагалось дежурное железнодорожное депо.

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, постоянные экспозиции музея будут отражать историю не только лагеря 501-й стройки и спецпереселенцев, но и рыбокомбината, а также геологов, речников, авиаторов и всех тех, кто вложил часть своей жизни в развитие Ямала.

«Документов на здание, находящееся на территории действующей ионосферной биофизической станции, не сохранилось. Сейчас его надо включить в реестр и только после этого начать заниматься оформлением документов», — заявил краевед Геннадий Сысолятин.

Отметим, железнодорожная магистраль от станции Чум на Полярном Урале до города Игарка на Енисее, строилась в конце 40-х — начале 50-х годов ХХ века. Большая часть тысячекилометровой трассы должна была пройти по территории Ямала и соединить Салехард и Надым. Однако после 1953 года дальнейшее строительство дороги было признано нецелесообразным. В исторических документах дорога значится как «Строительство 501/503». Сейчас заброшенные объекты, расположенные вдоль путей, становятся популярными туристическими объектами.

Евгений Александров
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