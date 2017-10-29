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Главные новости Тюменской области
19:10  29 октября 2017 0

«Вам мясо доложили, а вы возмущаетесь». Жительнице Тюмени продали минтай с паразитами. ФОТО

Клипарт 2, гастроном, рыба замороженная
Покупать рыбу лучше с разбором (фото из архива)Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жительница Тюмени пожаловалась на найденных в минтае из гипермаркета длинных розовых червей. Мертвые гельминты обнаружились, когда она начала резать рыбу, чтобы пожарить ее на ужин.

«Решили вечерком пожарить рыбки, а там своя жизнь», — написала женщина в соцсетях. Администрация гипермаркета «Лента», где, по ее словам, была сделана покупка, уже пообещала вернуть деньги. Но лишь в том случае, если в магазин принесут товар и кассовый чек, пишет тюменский портал ng72.Ru.

Как сообщало «URA.RU», накануне возмущенные жалобы на «рыбу с червями» и фотографии появились в югорских соцсетях. Причем, как утверждают жители ХМАО, пораженной оказалась морская рыба, которая страдает от паразитов куда реже по сравнению с речной или озерной.

«Вам мясо доложили, а вы возмущаетесь», — шутят пользователи Сети.
Фото: паблик «Инцидент | Тюмень», «ВК»

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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