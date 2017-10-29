Жительница Тюмени пожаловалась на найденных в минтае из гипермаркета длинных розовых червей. Мертвые гельминты обнаружились, когда она начала резать рыбу, чтобы пожарить ее на ужин.
«Решили вечерком пожарить рыбки, а там своя жизнь», — написала женщина в соцсетях. Администрация гипермаркета «Лента», где, по ее словам, была сделана покупка, уже пообещала вернуть деньги. Но лишь в том случае, если в магазин принесут товар и кассовый чек, пишет тюменский портал ng72.Ru.
Как сообщало «URA.RU», накануне возмущенные жалобы на «рыбу с червями» и фотографии появились в югорских соцсетях. Причем, как утверждают жители ХМАО, пораженной оказалась морская рыба, которая страдает от паразитов куда реже по сравнению с речной или озерной.